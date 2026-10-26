Možnost nákupu o státním svátku: Jaká pravidla platí pro 28. října?

Den vzniku samostatného československého státu připadá v roce 2026 na středu 28. října. Jde o jeden ze státních svátků, během kterých zákon omezuje prodej ve velkých obchodech. Supermarkety a hypermarkety s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních proto musí zůstat zavřené.
Zákaz se týká velkých prodejen bez ohledu na to, jaký sortiment nabízejí. Kdo plánuje větší nákup potravin, měl by si ho proto zařídit předem. Ne všechny obchody ale musí mít zavřeno, zákon počítá s několika výjimkami.
Které svátky znamenají zavřené obchody?
Otevírací dobu velkých prodejen omezuje zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě. Zákaz prodeje se vztahuje na tyto dny:
- 1. ledna – Nový rok
- Velikonoční pondělí
- 8. května – Den vítězství
- 28. září – Den české státnosti
- 28. října – Den vzniku samostatného československého státu
- 24. prosince – prodej je zakázán od 12 hodin
- 25. prosince – 1. svátek vánoční
- 26. prosince – 2. svátek vánoční
Neplatí tedy, že se obchody zavírají během všech státních svátků. Například 1. května nebo 17. listopadu mohou velké prodejny zůstat otevřené.
Kde si nakoupíte i během svátku?
Zákaz se nevztahuje na všechny obchodníky. Otevřeno mohou mít například:
- Menší obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních. Záleží na rozhodnutí provozovatele.
- Čerpací stanice, kde lze koupit základní potraviny i další zboží.
- Lékárny.
- Prodejny na letištích a na nádražích, které splňují zákonné podmínky.
- Obchody ve zdravotnických zařízeních.
Výjimka neznamená, že všechny tyto provozovny budou automaticky otevřené. Konkrétní otevírací dobu je proto vhodné ověřit předem.
Za porušení zákazu hrozí vysoká pokuta
Dodržování pravidel kontroluje Česká obchodní inspekce. Obchodníkům, kteří zákaz poruší, může hrozit pokuta až jeden milion korun. Při opakovaném porušení může sankce dosáhnout až pěti milionů korun.
Při posuzování velikosti obchodu se navíc nepočítá jen plocha, na které jsou vystavené výrobky. Rozhodující je prodejní plocha vymezená zákonem, která zahrnuje také další prostory přístupné zákazníkům a související části prodejny.