Musí se příjmy z prostituce danit? O všem nakonec rozhodne Ústavní soud

Nejvyšší správní soud (NSS) totiž i napodruhé rozhodl, že příjmy z prostituce podléhají zdanění. Soud odmítl, že by zdanění příjmů z prostituce představovalo zásah do legitimního očekávání.
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O zdanění prostituce rozhodne Ústavní soud
Přestože ve sporu o zdanění příjmů z prostituce prostitutka u NSS opakovaně neuspěla, případ tím nekončí. Jak serveru Podnikatel.cz potvrdil Libor Kapalín, právní zástupce žalobkyně, proti rozsudku byla podána ústavní stížnost.
Ústavní stížnost proti rozsudku NSS již byla podána. Podali jsme také ústavní stížnost proti předchozímu rozsudku krajského soudu, protože obsahoval poučení, že kasační stížnost k NSS není přípustná a protože v otázce, zda lze obecně zdaňovat příjmy z prostituce v ČR, byl krajský soud vázán předchozím rozsudkem NSS z podzimu 2025, který stanovil, že to možné je, uvedl serveru Podnikatel.cz Petr Kapalín z advokátní kanceláře Váňa, Kapalín a partneři.
Legitimní očekávání nebylo narušeno, řekl NSS
Dva týdny starý rozsudek NSS ohledně zdanění prostituce tak nemusí být definitivní. Prostitutka ve sporu argumentovala tím, že zdanění jejích příjmů z prostituce představuje zásah do jejího legitimního očekávání.
Stěžovatelka se souhrnně domnívá, že posledních 30 let ve veřejném prostoru ze strany politických reprezentantů zaznívá, že příjmy z prostituce nepodléhají zdanění. Samotná skutečnost, že žalovaný nebyl schopen identifikovat další případ, v němž by řešil zdanění z příjmů z prostituce, vypovídá o existenci správní praxe, že se příjmy z prostituce nezdaňují. Stěžovatelka dále označuje celou řadu nálezů Ústavního soudu, které podle ní vypovídají o tom, že krajský soud uchopil problematiku legitimního očekávání příliš úzce, shrnul argumentaci prostitutky v rozsudku NSS.
Soud však tuto argumentaci odmítl s tím, že vyjádření politických představitelů správní praxi netvoří a nemohou ani založit legitimní očekávání adresáta veřejné správy. Judikatura správních soudů pracuje podle NSS s legitimním očekáváním v kontextu správní praxe, neboť je to právě správní praxe, která správní orgán zavazuje k určitému postupu.
Berňák zdaněním prostituce nezasáhl do legitimního očekávání prostitutky, určil soud
Zdanění prostituce brání Newyorská úmluva, řekl původně krajský soud
NSS rozhodoval o zdanění prostituce již loni na podzim, kdy zrušil rozsudek krajského soudu, který původně ve sporu prostitutky s berňákem rozhodl, že příjmy z prostituce nepodléhají zdanění. Krajský soud původně rozhodl s odkazem na rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS), podle kterého je Česká republika vázána Úmluvou o potlačování obchodu s lidmi a potlačování prostituce druhých osob, a uvedl, že příjmem podléhajícím dani z příjmů nemohou být příjmy plynoucí z činností, které nemohou být předmětem právně účinné smlouvy. Proto také předmětem daně z příjmů nebudou příjmy získané trestnou činností či činností, která by se příčila dobrým mravům, veřejnému pořádku apod. Vzhledem k tomu, že prostituce není formálně zakázaná, ale není ani regulována, což by s ohledem na závazky vyplývající z Newyorské úmluvy nebylo možné, nelze ji podle krajského soudu zdanit.
Příjem je jakékoli navýšení majetku
Zdůvodnění krajského soudu ale NSS nepřisvědčil. Podle Nejvyššího správního soudu je zákon o daních z příjmů vystavěn na premise, že se daní veškeré příjmy, pokud nejsou zákonem vyloučeny z předmětu daně nebo od daně osvobozeny. Příjmy z prostituce však zákon explicitně nevylučuje ani neosvobozuje.