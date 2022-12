Muž proti mužům? Pokuta za diskriminaci a opáčko rovného přístupu v podnikání

Je jen pokuta nespravedlivá, nebo jsou zákony pitomost?

Pobouření diskutující se rozdělili do různých skupin. Jedni například rozporují výši pokuty, která jim připadá nespravedlivá, když restauratér na výzvu inzerát ve výloze změnil na neutrální „obsluhu“. Jiní jdou dál a útočí na samotný fakt (ne)diskriminace, nesouhlasí s tím, aby stát v tomto směru podnikatelkám a podnikatelům cokoliv nařizoval a tvrdí, že je jen na podnikajících, jaké lidi chtějí a které ne. Regulace, tedy platná legislativa, podle nich ničí svobodu (tu neodlišují od libovůle) a znamená socialismus.

Další skupinka „argumentuje“ tím, že dovádí myšlenku nediskriminace ad absurdum. Třeba: když budu chtít zaměstnat člověka do IT, musím dát prostor všem, co umí zapnout PC? Čímž, jak se domnívají, ukazují, jaká je ta nediskriminace pitomost. Častý je také jiný argument: všude jinde je to normální. A v tom mají pravdu. Jen namátkou, lze najít inzeráty, kde se poptává strážný (nikoliv také strážná), manažer (nikoliv zároveň manažerka), asistentka (nikoliv i asistent). Inzeráty, které zcela explicitně cílí na jediné pohlaví, nejsou výjimkou. Platný argument to ale není. Sice jsou takové inzeráty běžné, zároveň ale platí, že i ony porušují zákony, přestože je inspekce pokaždé nevyhmátne.

Na druhou stranu, jak se objevilo právě na SeznamZprávy, generické maskulinum, tedy mužský rod označující obě pohlaví, inspektorát překvapivě toleruje. Což si vysloužilo nesouhlasný ohlas na facebookové skupině Everyday Patriarchy Bullshit, která sleduje, jak její název napovídá, „každodenní patriarchální kecy“. Zrovna generické maskulinum je totiž předmětem feministické kritiky českého jazyka.

Rovné zacházení a zákaz diskriminace nejen v zákoníku práce

Speciální skupinou pak jsou ti, kteří moc nechápou, co se děje a co restauratér vlastně porušil. Jako by absolutně netušili, že rovné zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi a zákaz jejich diskriminace patří k základním hodnotám pracovněprávních vztahů zakotvených mimo jiné v zákoníku práce, stejně tak jako v zákoně o zaměstnanosti.

V zákoníku práce je téma rovného zacházení a zákazu diskriminace upravené především v paragrafu 16 a 17. Je zakázaná diskriminace zejména z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu a vztahu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů, a to s tím, že diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství, otcovství nebo pohlavní identifikace se považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví .

Budíček! Antidiskriminační zákon máme už od roku 2009

Související legislativou je i antidiskriminační zákon z roku 2009 (není tedy rozhodně žádnou novinkou), který blíže vymezuje, mimo jiné, právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace v oblasti přístupu k zaměstnání, povolání, podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti, u pracovních a služebních poměrů a jiné závislé činnosti, včetně odměňování. A dodejme, že legislativa pamatuje i na přípustné nerovné zacházení v některých oprávněných a v zákonech specifikovaných případech.

Pro některé podnikatelky a podnikatele je zřejmě nejvyšší čas, aby si základní zákony, které by měli dodržovat, raději pro svůj užitek dostudovali či zopakovali. Už proto, že kontroly dodržování zákazu diskriminace (včetně takových, jaká dopadla na zmíněného podnikatele) spadají pod běžnou kontrolní činnost Státního úřadu inspekce práce, jak vyplývá například z informací sumarizujících loňskou kontrolní činnost. A tak je lepší nenechat se překvapit potenciálním postihem a nepříjemným popotahováním.





Česko je v rovnosti žen a mužů úplně na chvostu

Pobouření nad pokutou pro českobudějovického restauratéra ovšem především ukazuje jednu smutnou věc. Těžko si můžeme myslet, že už se antidiskriminační mentalita a mentalita rovnosti na domácí, nejen podnikatelské, scéně všem nějak hluboce zaryla pod kůži. Není to však nikterak překvapivé. Už s tím, aby transponovalo evropskou směrnici do místního právního řádu v podobě antidiskriminačního zákona, Česko otálelo tak dlouho, dokud se před lety nedostalo do situace, kdy mu hrozila žaloba od Evropské komise a pokuta.

A ostatně, ani Gender Equality Index 2022, který vydal European Institute for Gender Equality, není pro Česko žádná hitparáda: 57,2. Stovka přitom znamená, že stát dosáhl plné rovnosti mužů a žen v oblasti práce, peněz, moci a dalších sledovaných oblastí. Průměr Evropské unie byl 68,6. Česko obsadilo páté místo od zadu, horší bylo jen Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Řecko. Dodejme, že s přehledem nejlepší Švédsko získalo index 83,9.

Pohoršení mužů nad mužem, který diskriminuje muže

Užitečnou a podrobnou pomůckou k ujasnění si tématu diskriminace v oblasti zaměstnávání, ale třeba i v oblasti služeb je také Sborník stanovisek veřejného ochránce práv věnovaný kompletně tématu diskriminace. Dostupný je online. Ochránce řeší ročně přibližně několik set případů s námitkou diskriminace, uvádí v úvodu obecně Alena Šabatová, tehdy, v roce 2019, ještě ve funkci ombudsmanky, tedy veřejné ochránkyně práv.

Mezi lidmi, kteří se dovolávají ochrany před diskriminací, jsou podle ní často osoby s podobnými znaky; jsou to Romové a Romky, osoby s postižením, starší lidé nebo ženy v rolích pečovatelek. Fakt, že se teď na Twitteru především muži pohoršují nad tím, že dostal muž pokutu za diskriminaci mužů, dává „kauze“ z jihu Čech trochu paradoxní nádech. Ale buďme spravedliví, i ženy podporují podnikatele proti domnělé „blbosti“ úřednictva, údajné neschopnosti a nepotřebnosti státu. A to nechme stranou úvahu o tom, zda by český Twitter stejně pobouřilo, kdyby se i tentokrát diskriminace týkala právě Romek či Romů, zralých lidí nebo třeba obecně žen.