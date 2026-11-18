Zákoník práce ukládá zaměstnancům povinnost nepožívat alkoholické nápoje na pracovištích zaměstnavatele a nevstupovat na ně pod jejich vlivem. Podle § 106 zákoníku práce se zaměstnanec musí na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance, který je zaměstnavatelem písemně určen, podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
Zákaz požívání alkoholu se vztahuje také na osoby vykonávající činnosti, při nichž by mohly ohrozit život nebo zdraví jiných osob či poškodit majetek. Tuto povinnost stanovuje § 19 zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.
Podle vyjádření Státního úřadu inspekce práce není nutné, aby každé dechové zkoušce předcházelo důvodné podezření na požití alkoholu. Zaměstnavatel může kontroly zařadit také mezi preventivní opatření, jejichž cílem je předcházet rizikům spojeným s výkonem práce pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
Namátkové kontroly jako součást prevence rizik
Při posuzování možnosti provádět kontroly bez konkrétního podezření je podle inspekce práce důležité zohlednit také povinnosti zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Podle § 101 zákoníku práce musí zaměstnavatel zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na možná rizika. Na tuto povinnost navazuje § 102, který mu ukládá soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí, vyhodnocovat rizika a přijímat opatření k jejich odstranění nebo omezení.
Pokud zaměstnavatel vyhodnotí přítomnost alkoholu na pracovišti jako možné bezpečnostní riziko, může mezi preventivní opatření zařadit také namátkové dechové zkoušky. Jejich provádění tak nemusí být vždy podmíněno konkrétním podezřením na to, že je určitý zaměstnanec pod vlivem alkoholu.
Smyslem těchto kontrol je především předcházet situacím, při nichž by výkon práce pod vlivem alkoholu mohl ohrozit samotného zaměstnance, jeho kolegy nebo další osoby.
Pravidla kontrol je vhodné upravit ve vnitřních předpisech
Zaměstnavatel by měl způsob provádění kontrol a související postupy upravit ve vlastním písemném vnitřním předpisu. Zaměstnanci s ním musí být seznámeni, aby věděli, za jakých podmínek a jakým způsobem mohou být kontroly prováděny.
Součástí dokumentace by mělo být také vyhodnocení rizik a přijatých preventivních opatření. Povinnost vést o těchto skutečnostech dokumentaci vyplývá z § 102 odst. 4 zákoníku práce.
Zaměstnavatel totiž nemá pouze právo kontrolovat dodržování zákazu alkoholu, ale současně také povinnost zajistit, aby k jeho porušování na pracovišti nedocházelo. Pokud tuto povinnost nesplní, může se vystavit postihu podle zákona o inspekci práce.
Kontroly se mohou týkat také dalších osob na pracovišti
Preventivní kontroly se podle vyjádření inspekce práce mohou vztahovat nejen na zaměstnance, ale také na další osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovišti. Může jít například o žáky vykonávající odbornou praxi.