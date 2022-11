Mycí prostředek Jar slaví 60 let. Podívejte se, jak se za tu dobu změnil

Na pulty obchodů se Jar dostal v roce 1960 a hned získal na oblibě. Šlo o revoluční novinku, jelikož se k mytí nádobí do té doby používaly pouze prostředky v prášku.

Jar už je na trhu 60 let

Jar získal jméno od svého tvůrce – Mojmíra Ranného. Ten nový saponát pojmenoval spojením počátečního písmene příjmení tehdejšího ředitele podniku Rakona v Rakovníku, kde se mycí prostředek začal vyrábět, Janečka, spojky „a“ a počátečního písmene svého příjmení.

Jar se nejprve prodával ve skleněných čtvrtlitrových a půllitrových lahvičkách, od roku 1965 se ale začal stáčet i do lahví, které byly vyfukovány z průhledné PVC fólie. Nutno ale přiznat, že tento obal na oblíbenosti příliš nezískal, jelikož se horní část obalu musela odstřihnout a lahev již nešla uzavřít.

V roce 1973 ovšem na trh přišel nový Jar 75, který se prodával v nové konické lahvi z bílého HDPE plastu s obsahem 450 gramů (tzv. panenka). Tato nová verze Jaru pak získala ocenění na chemickém veletrhu v Bratislavě. Po pěti letech si zákazníci mohli pořídit vylepšený JAR 80 a po dalších pěti pak Jar Prim a Jar Super. Poslední socialistickou generací Jaru se stal Jar 90.

V roce 1991 zakoupila Rakonu americká firma Procter &Gamble a zkraje to vypadalo, že dny Jaru jsou sečteny. Obchody zaplavily zahraniční mycí prostředky a sám majitel Jaru se chtěl spíše zaměřit na svůj dřívější výrobek Fairy Ultra. Jenže firma brzy zjistila, že Jar zůstává pro Čechy první volbou při výběru saponátu a začala Jar, u kterého se změnila receptura i technologie výroby, propagovat. Že to byl krok správným směrem, ukázala následující léta a ukazuje se to dodnes. Dnes vyrábí podnik Rakona desetinásobný objem mycích prostředků, než tomu bylo v době akvizice. 60. narozeniny si pak letos Jar připomněl limitovanou retro edicí.