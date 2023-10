Mýdlo s jelenem znala každá hospodyňka. Z ústeckého gigantu toho ale moc nezbylo

Stalo se tak v červenci 1848. S výrobou mýdla začal ve sklepě rodinného domku. Zapojili se do ní všichni členové rodiny a zákazníkům z okolí roznášeli mýdlo hezky po svých. Rodině se ale začalo postupně dařit a tak už v roce 1867 mohl Georg Schicht postavit obytný dům a o pět let novou varnu mýdla.

Vznik továrny v Ústí nad Labem

V roce 1878 předal Georg Schicht podnik svým čtyřem synům. Nejšikovnější z nich byl Johann, který později založil továrnu v Ústí nad Labem. Díky praxi ve Vídni, kde se naučil taje obchodu velkého stylu, rodině navrhl, aby se přesunula právě do nynější severočeské metropole.

Důvod bych jednoduchý: rychlejší a levnější doprava. Suroviny potřebné pro výrobu mýdla, tedy kokosové a palmové jádro, se měly dopravovat loděmi po Labi. V Ústí nad Labem se navíc vyráběla potřebná soda a uhlí se těžilo nedaleko.





Tehdy to ale ještě Johannovi nevyšlo, v roce 1880 měla firma filiálky v Liberci a Teplicích. S výstavbou nové mýdlárny, v tehdy ještě samostatných Kramolech, které dnes spadají pod ústeckou čtvrť Střekov, se začalo až o dva roky později. Johannovi Schichtovi bylo tehdy 27 let. Dál už to šlo velmi rychle.

Jen za tři roky od otevření střekovského podniku začal jeho prudký rozvoj. Vedle mýdla začala firma vyrábět i svíčky, spustila také provoz na zpracování palmojádra, výrobu vodního skla, kartonážku, stearinku, glycerinku, strojírnu a kovárnu, jak se uvádí v knize o dějinách města Ústí nad Labem. Firma postavila také vlastní vlečku, vodárnu na Labi i elektrárnu. A koupila i uhelné doly.

Až 3500 zaměstnanců v legendárním ústeckém podniku

Pro představu, jak rychle se společnost rozvíjela, může sloužit i údaj o počtu zaměstnanců. V roce 1885 pracovalo v ústeckém podniku 10 dělníků a 2 úředníci. V roce 1907, kdy vedení firmy převzal po smrti Johanna Schichta jeho syn Heinrich, už bylo zaměstnanců 1880 a kolem roku 1913 to bylo už 3500. A mýdla se symbolem jelena ve skoku, kterého si nechal Johann Schicht zaregistrovat jako ochrannou známku v roce 1891, se počátkem dvacátého století vyrábělo až tři sta milionů kusů ročně.

Před I. světovou válkou firma denně odbavovala kolem pěti tisíc objednávek. Johann Schicht byl známý svým odporem ke kouření a také k alkoholu. Kvůli tomu se rozhodl i rozšířit sortiment výrobků své firmy. Vznikla tak značka ovocných šťáv Ceres saft. A čím víc začala firma vyrábět i výrobky určené k vaření. Velmi populární byla třeba značka jedlého tuku Ceres nebo margarínu Vittelo. Dodnes se ostatně dají na aukčních trzích koupit i známé Schichtovy kuchařky.