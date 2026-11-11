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Mzdové účetnictví v roce 2027: První klíčové částky jsou již známy

Dagmar Kučerová
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Notebook a kalkulačka na kancelářském stole
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Minimální mzda vzroste na 24 900 Kč a mění se také limity pro nemocenské pojištění, daňové zvýhodnění i další oblasti. Přinášíme přehled již vyhlášených parametrických údajů pro rok 2027, které ovlivní výpočty mezd a povinnosti zaměstnavatelů.
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Přehled zahrnuje také nové limity pro dohody o provedení práce, zaměstnání malého rozsahu a vybrané daňové veličiny. Některé jsou vyhlášeny ve Sbírce zákonů, jiné je třeba odvodit matematickým výpočtem.

Co se dozvíte v článku
  1. Minimální mzda a zaručený plat
  2. Průměrná mzda a z ní odvozené údaje
  3. Nemocenské a náhrada mzdy

Minimální mzda a zaručený plat

Sdělením MPSV č. 171/2026 Sb. byla vyhlášena minimální mzda pro rok 2027. Měsíční mzda bude činit 24 900 Kč, hodinová minimální mzda 148,30 Kč. Zaměstnanci, který má sjednánu kratší pracovní dobu nebo který neodpracoval v kalendářním měsíci pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní době, se měsíční minimální mzda sníží úměrně k odpracované době. Naopak u zaměstnance se zkrácenou pracovní dobou se hodinová mzda úměrně zvyšuje. 

Tabulka zobrazuje měsíční a hodinovou sazbu minimální mzdy při zkrácené stanovené týdenní pracovní době podle § 79 zákoníku práce, kupříkladu ve dvousměnných, vícesměnných a nepřetržitých provozech.

Týdenní pracovní doba

Měsíční minimální mzda

Hodinová minimální mzda

40 hodin

24 900 Kč

148,30 Kč

37,5 hodin

24 900 Kč

158,20 Kč

38,75 hodin

24 900 Kč

153,10 Kč

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí nejméně 10 % z minimální mzdy. Pro rok 2027 půjde o částku 14,90 Kč za každou hodinu výkonu práce se ztěžujícím vlivem.

Součástí výše zmíněného Sdělení MPSV jsou i nejnižší úrovně zaručeného platu pro čtyři skupiny prací. Podle platné legislativy musí být vyhlášeny, přestože návrh novely zákoníku práce (sněmovní tisk č. 300), která do českého právního řádu promítá evropskou směrnici o transparentnosti odměňování, počítá s jejich zrušením. Nejnižší možná přípustná úroveň platu má být stanovena na úrovni měsíční minimální mzdy. V této souvislosti jsou navrženy nové platové tabulky. Zjednoduší se i systém platových stupňů, které v platových tarifech zohledňují délku započitatelné praxe. Předpokládá se jejich snížení na osm ze současných dvanácti, u pedagogů však zůstane dosavadních sedm zachováno.

Podle § 128 odst. 3 zákoníku práce se stanovuje příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí ve státní sféře v rozpětí 5 % až 15 % měsíční minimální mzdy. Pro rok 2027 půjde o rozpětí od 1245 Kč do 3735 Kč měsíčně.  

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Průměrná mzda a z ní odvozené údaje

Nařízením vlády č. 177/2026 Sb. již byly sděleny údaje pro stanovení průměrné mzdy pro rok 2027. Průměrná mzda se určuje jako součin vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu. Konkrétně tedy 48 900 × 1,0565 = 51 563 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). V závislosti na průměrné mzdě se upravují rozhodné částky pro účast na nemocenském pojištění, které již byly potvrzeny ve Sbírce zákonů.

  • Rozhodná částka pro zaměstnání malého rozsahu se zvyšuje na 5000 Kč (Sdělení MPSV č. 186/2026 Sb.)
  • Rozhodná částka pro dohody o provedení práce se zvyšuje na 12 500 Kč (Sdělení MPSV č. 184/2026 Sb.)

Oba limity se samozřejmě projeví i v oblasti zdravotního pojištění coby příjmy vyjmenované ve výjimkách, kdy zaměstnání nevzniká a v oblasti daně z příjmu, kdy je při neučiněném prohlášení k dani zdaněn do stanovených limitů samostatným základem daně pro zdanění tzv. konečnou zálohou (dosud srážkovou daní).

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Další vybrané údaje odvozené z průměrné nebo minimální mzdy:

  • Progresivní klouzavá sazba daně – při výpočtu daňové zálohy se v roce 2027 použije 15% sazba daně do částky 154 989 Kč (3 × 51 663 Kč) a nad tuto částku 23 %.
  • Daňové zvýhodnění – hranice příjmů, které musí být dosaženy pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě, tj. šestinásobek minimální mzdy pro rok 2027 činí 149 400 Kč, resp. měsíčně polovina minimální mzdy 12 450 Kč pro nárok na měsíční daňový bonus u zaměstnavatele.
  • Osvobození od daně u důchodů – limit pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů (ročně je osvobozena částka do 36násobku minimální mzdy) na 896 400 Kč (pouze u nadstandardních důchodů – měsíční důchod by musel přesahovat částku 74 700 Kč).
  • Nekolidující zaměstnání – za nekolidující zaměstnání se považuje činnost na základě pracovního poměru (rovněž činnost v rámci DPČ), pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, tj. 12 450 Kč.
  • Zaměstnanecké benefity – osvobozený příjem zaměstnance za zdaňovací období podle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů na zdravotní benefity – 51 663 Kč. 

Nemocenské a náhrada mzdy

Neměli bychom opomenout nemocenské dávky. Zde již je také jasno. Pro úpravu výdělku zaměstnance (respektive vyměřovacího základu) se využívají redukční hranice stanovené ustanovením § 22 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění. Ty jsou každoročně odvozovány ze všeobecného vyměřovacího základu, stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění (za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukčních hranic stanoví). Redukční hranice pro rok 2027 sdělilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve Sbírce zákonů pod číslem 185/2026. V následující tabulce jsou zobrazeny aktuální redukční hranice pro nemocenské a redukční hranice pro nastávající rok.

Redukční hranice pro nemocenské

Redukční hranice

První

Druhá

Třetí

Rok 2026

1633 Kč

2449 Kč

4897 Kč

Rok 2027

1723 Kč

2584 Kč

5167 Kč

Při výpočtu náhrady mzdy se upravuje zjištěný průměrný výdělek stejným způsobem jako pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění. Příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění se následně vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. Nové redukční hranice jsou vypočteny v následující tabulce.

Redukční hranice pro náhradu mzdy

Redukční hranice

První

Druhá

Třetí

Rok 2026

285,78 Kč

428,58 Kč

856,98 Kč

Rok 2027

301,53 Kč

452,20 Kč

904,23 Kč
Náhrada mzdy při nemoci v roce 2027: Nové redukční hranice i změny v dokládání údajů Přečtěte si také:

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Autor článku

PhDr. Dagmar Kučerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Dagmar Kučerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz se specializací na mzdové účetnictví a HR. Oboru se věnuje i jako odborná lektorka a poradce. 

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