Na berňák dorazí více jak 10 tisíc udání a podnětů ke kontrole ročně

Finanční správa se v rámci své kontrolní činnosti zaměřuje na dodržování zákonných předpisů a také zjišťuje jejich porušování či obcházení.

Za loňský rok provedla 11 715 kontrol. Nejvíce jich bylo spojeno s daní z přidané hodnoty. Následuje problematika daně z příjmů, ale také daně z nemovitých věcí.

Správce daně běžně využívá a pracuje s informacemi, poznatky nebo daty, která získá jak na základě vlastní činnosti, ať již vyhledávací či kontrolní, či na základě vnějších podnětů. Zároveň získává Finanční správa podněty i na základě vzájemné výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce.

„Finanční správa ČR je ale ze zákona vázána mlčenlivostí a nemůže poskytovat informace v konkrétních kauzách. A to nejen v těch, které právě probíhají a píší o nich média, a i v těch, které už byly ukončeny,“ vysvětluje generální ředitelka Finanční správy ČR Tatjana Richterová.

Jak probíhá kontrola finančního úřadu?

