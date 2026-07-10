Na kratom bude uvalena spotřební daň a zvýší se DPH, o kolik kratom zdraží?

Zároveň bude zakázáno prodávat kratom přes internet. Ministerstvo financí očekává, že zdanění zdraží sáček s 50 gramy kratomu o 150 Kč.
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Na kratom se uvalí spotřební daň
Ministerstvo zdravotnictví spolu s ministerstvem financí poslalo do připomínkového řízení novelu zákona o návykových látkách, která mění regulaci kratomu. Nově má být u kratomu zavedena spotřební daň
Kratom je v současné době jedinou povolenou psychomodulační látkou v České republice. Vzhledem k jejím psychoaktivním účinkům a možnosti vzniku závislostního chování je možné kratom posuzovat z hlediska možné aplikace spotřební daně za komoditu obdobnou tabákovým a souvisejícím výrobkům, případně alkoholu. Z tohoto důvodu je aplikace spotřební daně odůvodnitelná, a to zejména z důvodu omezení cenové dostupnosti těchto výrobků, zvýšení ochrany veřejného zdraví a také s ohledem na možné zvýšení daňových příjmů do státního rozpočtu, vysvětluje se v důvodové zprávě.
Spotřební daň bude zavedena na výrobky obsahující listy rostliny Mitragyna speciosa a jejich části, nehledě na to, jestli splňují předpisy v gesci Ministerstva zdravotnictví regulujícími nakládání s psychomodulačními látkami. Konstrukce spotřební daně je navržena tak, aby bylo současně možné aplikovat spotřební daň i na listy a části listů této rostliny, které byly na trh uvedeny v rozporu s regulatorním rámcem.
Spotřební daň na výrobky obsahující listy rostliny Mitragyna speciosa a jejich části bude nastavena obdobně jako u ostatních výrobků podléhajících spotřební dani. Výroba bude možná pouze v daňových skladech a doprava těchto výrobků před uvedením do volného daňového oběhu bude podléhat režimu podmíněného osvobození od daně, tj. bude uskutečňována pod dohledem správce daně, včetně jejího zajištění.
Jelikož převážná část kratomu je do České republiky dovážena ze třetích zemí, bude v tomto případě doprava probíhat pod celním dohledem. Tímto způsobem bude zajištěn komplexní dohled jak nad pohybem suroviny kratom, tak výrobků, které se z ní vyrábí. Současně bude výrobky určené k uvedení na trh v České republice možné uvádět pouze v jednotkových baleních odpovídajících legislativě v gesci Ministerstva zdravotnictví, které budou značeny obdobně jako tabákové výrobky nálepkou, jejichž prostřednictvím bude zajištěn výběr spotřební daně, doplňuje důvodová zpráva s tím, že novela také počítá s přesunem výrobků s kratomem ze snížené do základní sazby DPH.
Budou nutné daňové sklady jako u cigaret
Po zavedení spotřební daně tak budou muset podnikatelé přizpůsobit své výrobní i distribuční procesy novým požadavkům vyplývajícím ze zákona o spotřebních daních, zejména nastavení pravidel pro výrobu výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně (daňové sklady), vedení evidencí, plnění podmínek pro dopravu, poskytnutí zajištění daně a splnění podmínek povinného značení jednotkových balení výrobků nálepkou stanovenou prováděcím předpisem.
Spotřební daň na kratom by měla být ve výši 2 Kč na gram nebo mililitr této látky. U výrobků s vyšší koncentrací aktivní látky, jako je např. kratom extrakt, bude sazba spotřební daně 10 Kč na gram nebo mililitr.
Běžný sáček s padesáti gramy kratomu, který teď stojí zhruba 250 korun, bude stát po novém zdanění 400 korun, komentovala ministryně financí Alena Schillerová.
Spotřební daň spolu s vyšší DPH by pak dle odhadů ministerstev měly státu přinést 1,2 miliardy korun.
Hranice pro nákup kratomu se zvýší na 21 let
Novela dále zvyšuje věkovou hranici pro nákup psychomodulačních látek z 18 na 21 let. Opatření reaguje na odborné poznatky o vývoji mozku i na data o užívání kratomu, které ukazují vysoký výskyt zejména ve věkové skupině 15 až 24 let.
Zvýšení věkové hranice na 21 let je preventivní krok, který reaguje na zvýšenou zranitelnost mladých lidí vůči negativním dopadům těchto látek. Stát má odpovědnost jednat tam, kde jsou rizika pro zdraví a vývoj mladé generace nejvyšší, uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Prodej už nebude možný přes internet
Novela také zpřísňuje podmínky pro prodej a distribuci. Přesně vymezuje činnost specializovaných prodejen, které se budou moci věnovat pouze prodeji těchto látek a souvisejícího zboží, a zavádí důslednější ověřování věku zákazníků. Součástí změn je i omezení vizuální propagace – výlohy a vstupy do provozoven budou muset být upraveny tak, aby nebyl obsah viditelný zvenčí.
Ve specializované prodejně proto není možné prodávat jiné propagační nebo reklamní předměty, které s psychomodulačními látkami bezprostředně nesouvisejí, např. tzv. merch, tedy propagační materiál ve formě triček, zápisníků s obrázky kratomu atd. Současně se zakazuje, aby v prodejně byly poskytovány jiné služby. Výslovně se vymezuje, že prodejna určená k prodeji psychomodulačních látek nesmí sloužit k jiným účelům než k tomuto regulovanému druhu prodeje. Cílem nové právní úpravy také je zamezit tomu, aby tato prodejna byla využívána k poskytování jiných služeb např. výdeji zásilek, upřesňuje důvodová zpráva.
Prodej kratomu navíc nově nebude možný přes internet a půjde jej prodávat pouze v kamenných prodejnách. Tento krok má snížit jejich dostupnost a zároveň umožnit přímý kontakt se zákazníkem, včetně poskytnutí základních informací a kontroly jeho způsobilosti při nákupu. Nově se má rovněž zvýšit správní poplatek za přijetí žádosti o vydání povolení k nakládání s psychomodulačními látkami u činnosti uvádění na trh, a to na 30 000 Kč.
Bude platit 90denní doba hájení
Pokud návrh projde celým legislativním procesem, měl by nabýt účinnosti na začátku roku 2027. Přechodné ustanovení nicméně počítá s tím, že podnikatelé dostanou 90denní dobu hájení, aby se požadavkům nového zákona přizpůsobili.
Je třeba počítat s tím, že subjektům bude muset být ponechán prostor pro přechod na nový režim nakládání s těmito výrobky. Z těchto důvodů je v tomto návrhu zákona nastaveno přechodné období pro uvádění a doprodej nezdaněných (případně i neznačených) výrobků do volného daňového oběhu. Cílem předkládaného návrhu je současně zajistit, aby na výrobky nabízené konečným spotřebitelům byla aplikována spotřební daň co nejdříve. Z tohoto důvodu se v rámci přechodných ustanovení navrhuje subjektům jednorázově a v omezeném časovém období umožnit dodatečné značení výrobků již uvedených na trh tabákovou nálepkou, uzavírá důvodová zpráva.