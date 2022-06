Na levnější benzín a naftu si ještě počkáme. Známe aktuální ceny

Zlevnění se neprojeví hned

Podle ministerstva by ke zlevnění mělo dojít v řádu nejbližších dnů, nejpozději do jednoho týdne. Zpoždění promítnutí snížení daně do konečné ceny očekáváme z důvodu postupného doprodeje původního paliva, a to v návaznosti na velikost sítě čerpacích stanic a četnost nových dodávek pohonných hmot, vysvětloval ministr financí Zbyněk Stanjura. Lukáš Kovanda z Národní ekonomické rady vlády a hlavní ekonom Trinity Bank uvádí, že v příštích dnech je třeba počítat se zdražováním obou základních druhů pohonných hmot s tím, že se nadále zvyšují ceny ropy na světovém trhu a také zdražují paliva velkoobchodně prodávaná na burze v Rotterdamu. Právě od cen této burzy odvíjejí svoji cenotvorbu čerpací stanice v ČR. Třeba cena nafty velkoobchodně prodávané v Rotterdamu se 3. června dostala nad úroveň 30 000 korun za tunu, teprve podruhé v historii. Poprvé se tak stalo letos v březnu, krátce po invazi Ruska na Ukrajinu. V důsledku tohoto tehdejšího zdražení se pak cena nafty u českých čerpacích stanic dostala do blízkosti hodnoty 50 korun za litr, tedy rekordně vysoko, dodává.

Ceny benzínu a nafty v Praze

Jak ukazuje naše srovnání cen, v Praze se benzín pohybuje od 45,50 Kč do 46,90 korun a jeho průměrná cena je 46,14 Kč. Oproti dubnu došlo u všech sledovaných čerpacích stanic na základě dat ze serveru mBenzin.cz ke zdražení, a to až o 5,60 korun.

Srovnání cen za benzín v Praze Čerpací stanice Cena duben 2022 Cena červen 2022 Rozdíl Tank ONO 39.90 Kč 45.50 Kč 5.60 Kč MOL 43.50 Kč 45.80 Kč 2.30 Kč EuroOil 42.90 Kč 45.90 Kč 3.00 Kč Pap Oil 43.90 Kč 45.90 Kč 2.00 Kč OMV 43.90 Kč 46.00 Kč 2.10 Kč Benzina 44.90 Kč 46.10 Kč 1.20 Kč Shell 44.90 Kč 46.50 Kč 1.60 Kč Stopka Libeň 43.90 Kč 46.70 Kč 2.80 Kč ČSAD Praha Florenc 43.50 Kč 46.90 Kč 3.40 Kč

Nafta stojí od 43,50 do 47,50 Kč a oproti červnu zde docházelo k menším cenovým rozdílům na obě strany, tedy nahoru i dolů.

Srovnání cen za naftu v Praze Čerpací stanice Cena duben 2022 Cena červen 2022 Rozdíl Tank ONO 42.90 Kč 43.50 Kč 0.60 Kč ČSAD Praha Florenc 46.50 Kč 44.90 Kč –1.60 Kč Pap Oil 45.90 Kč 45.10 Kč –0.80 Kč MOL 46.50 Kč 45.80 Kč –0.70 Kč EuroOil 45.90 Kč 45.90 Kč 0.00 Kč Stopka Libeň 46.50 Kč 45.90 Kč –0.60 Kč OMV 46.90 Kč 46.00 Kč –0.90 Kč Shell 47.50 Kč 46.50 Kč –1.00 Kč Benzina 47.50 Kč 47.50 Kč 0.00 Kč

V Brně řidiči tankují kolem 46 korun

Také v Brně ceny benzínu oproti dubnu stouply a pohybují se od 45,40 do 46,70 korun.

Srovnání cen za benzín v Brně Čerpací stanice Cena duben 2022 Cena červen 2022 Rozdíl MOL 43.90 Kč 45.40 Kč 1.50 Kč Tank ONO 39.90 Kč 45.50 Kč 5.60 Kč EuroOil 43.50 Kč 45.60 Kč 2.10 Kč Benzina Albert 43.90 Kč 45.60 Kč 1.70 Kč Prim 41.90 Kč 45.90 Kč 4.00 Kč Globus 42.90 Kč 45.90 Kč 3.00 Kč OMV 43.90 Kč 45.90 Kč 2.00 Kč Benzina 43.90 Kč 45.90 Kč 2.00 Kč Unistav 45.90 Kč 46.50 Kč 0.60 Kč Shell 44.40 Kč 46.70 Kč 2.30 Kč

Nejlevnější nafta v Brně je na čerpací stanici Tank ONO (43,50 Kč) a nejdražší naopak na Benzině Albert (46,80 Kč).

Srovnání cen za naftu v Brně Čerpací stanice Cena duben 2022 Cena červen 2022 Rozdíl Tank ONO 42.90 Kč 43.50 Kč 0.60 Kč Globus 45.50 Kč 44.90 Kč –0.60 Kč Prim 45.90 Kč 44.90 Kč –1.00 Kč EuroOil 46.30 Kč 45.60 Kč –0.70 Kč MOL 45.90 Kč 45.90 Kč 0.00 Kč Shell 46.90 Kč 45.90 Kč –1.00 Kč Benzina 47.50 Kč 45.90 Kč –1.60 Kč OMV 46.90 Kč 46.00 Kč –0.90 Kč Unistav 47.90 Kč 46.70 Kč –1.20 Kč Benzina Albert 46.80 Kč 46.80 Kč 0.00 Kč

Nejdražší nafta v Ostravě se blíží padesáti korunám

Na ostravských čerpacích stanicích řidiči natankují za 44,90 až 46,60 Kč. Oproti dubnu na všech stanicích došlo k růstu cen.

Srovnání cen za benzín v Ostravě Čerpací stanice Cena duben 2022 Cena červen 2022 Rozdíl Prim 42.90 Kč 44.90 Kč 2.00 Kč Tank ONO 39.90 Kč 45.50 Kč 5.60 Kč Eurobit 41.90 Kč 45.50 Kč 3.60 Kč Tesco 41.90 Kč 45.50 Kč 3.60 Kč EuroOil 42.90 Kč 45.50 Kč 2.60 Kč KM Prona 43.90 Kč 45.90 Kč 2.00 Kč MOL 43.90 Kč 45.90 Kč 2.00 Kč OMV 44.20 Kč 45.90 Kč 1.70 Kč Benzina 44.40 Kč 45.90 Kč 1.50 Kč Shell 43.90 Kč 46.50 Kč 2.60 Kč

Nejdražší nafta je v Ostravě na Primu – litr vyjde na 49,90 korun, což je však stejná cena jako v dubnu. Až na výjimky zde však došlo ke zlevnění.

Srovnání cen za naftu v Ostravě Čerpací stanice Cena duben 2022 Cena červen 2022 Rozdíl Tesco 44.90 Kč 42.70 Kč –2.20 Kč Tank ONO 42.90 Kč 43.50 Kč 0.60 Kč Eurobit 43.90 Kč 44.90 Kč 1.00 Kč KM Prona 46.90 Kč 44.90 Kč –2.00 Kč EuroOil 45.20 Kč 45.50 Kč 0.30 Kč MOL 46.20 Kč 45.90 Kč –0.30 Kč OMV 46.70 Kč 45.90 Kč –0.80 Kč Benzina 46.90 Kč 45.90 Kč –1.00 Kč Shell 46.90 Kč 45.90 Kč –1.00 Kč Prim 49.90 Kč 49.90 Kč 0.00 Kč

Ani v Plzni ceny benzínu zatím neklesly

V Plzni se ceny benzínu pohybují od 45,40 Kč do 46,90 korun s tím, že rozdíly mezi dubnovými a červnovými cenami dosahují v průměru necelých čtyř korun (3,87 Kč).

Srovnání cen za benzín v Plzni Čerpací stanice Cena duben 2022 Cena červen 2022 Rozdíl EuroOil 42.50 Kč 45.40 Kč 2.90 Kč Tank ONO 39.90 Kč 45.50 Kč 5.60 Kč Prim 40.90 Kč 45.50 Kč 4.60 Kč Tesco 41.90 Kč 45.50 Kč 3.60 Kč Benzina 41.90 Kč 45.60 Kč 3.70 Kč OMV 42.90 Kč 45.70 Kč 2.80 Kč MOL 42.90 Kč 45.90 Kč 3.00 Kč Shell 42.90 Kč 46.50 Kč 3.60 Kč AVIA 41.90 Kč 46.90 Kč 5.00 Kč

Nafta je nejlevnější v čerpací stanici Tesco (42,70 Kč) a nejdražší pak hned na třech stanicích, a to Benzina, MOL a Shell, kde stojí 45,90 Kč.





Srovnání cen za naftu v Plzni Čerpací stanice Cena duben 2022 Cena červen 2022 Rozdíl Tesco 44.90 Kč 42.70 Kč –2.20 Kč Tank ONO 42.90 Kč 43.50 Kč 0.60 Kč Prim 43.90 Kč 43.50 Kč –0.40 Kč Avia 44.90 Kč 44.90 Kč 0.00 Kč EuroOil 44.90 Kč 45.60 Kč 0.70 Kč OMV 46.50 Kč 45.70 Kč –0.80 Kč Benzina 45.50 Kč 45.90 Kč 0.40 Kč MOL 46.50 Kč 45.90 Kč –0.60 Kč Shell 46.50 Kč 45.90 Kč –0.60 Kč

V Liberci došlo k výrazným slevám benzínu

Benzín v Liberci oproti dubnu v několika případech výrazně poklesl. Konkrétně na Benzině se jednalo o slevu o 6,60 korun z 52,20 Kč na současných 45,60 korun. Obecně jsou ceny v rozmezí 45,40 až 46,50 korun.

Srovnání cen za benzín v Liberci Čerpací stanice Cena duben 2022 Cena červen 2022 Rozdíl EuroOil 43.30 Kč 45.40 Kč 2.10 Kč Petronal 42.90 Kč 45.50 Kč 2.60 Kč Kontakt 43.40 Kč 45.50 Kč 2.10 Kč Globus 50.00 Kč 45.50 Kč –4.50 Kč Makro 42.50 Kč 45.60 Kč 3.10 Kč Benzina 52.20 Kč 45.60 Kč –6.60 Kč MOL 44.40 Kč 45.70 Kč 1.30 Kč Prim 42.90 Kč 45.90 Kč 3.00 Kč Cobalt 43.50 Kč 45.90 Kč 2.40 Kč Shell 44.50 Kč 46.50 Kč 2.00 Kč

Také u nafty cena nejvíce klesla v případě Benziny (o 5,80 Kč), ale na této čerpací stanici je nafta ve srovnání s ostatními nejdražší (47,10 Kč). Nejlevnější je naopak na čerpací stanici Makro, a to 42,70 Kč.

Srovnání cen za naftu v Liberci Čerpací stanice Cena duben 2022 Cena červen 2022 Rozdíl Makro 44.90 Kč 42.70 Kč –2.20 Kč Globus 48.90 Kč 43.90 Kč –5.00 Kč Petronal 44.90 Kč 44.50 Kč –0.40 Kč Prim 44.90 Kč 44.90 Kč 0.00 Kč Cobalt 47.90 Kč 45.50 Kč –2.40 Kč EuroOil 45.50 Kč 45.60 Kč 0.10 Kč Kontakt 45.90 Kč 45.90 Kč 0.00 Kč MOL 50.50 Kč 46.10 Kč –4.40 Kč Shell 50.90 Kč 46.50 Kč –4.40 Kč Benzina 52.90 Kč 47.10 Kč –5.80 Kč

Průměrné ceny benzínu v českých městech

Průměrné ceny benzínu ukazují, že nejdráže natankují řidič v Praze a dále v Brně a Plzni. V Ostravě a Liberci je u průměrných cen jen nepatrný rozdíl (45,70 Kč a 45,71 Kč). Oproti loňskému říjnu je průměrná cena přibližně o 10 korun vyšší.

Srovnání průměrných cen za benzín ve městech Město Ceny říjen 2021 Ceny leden 2022 Ceny duben 2022 Ceny červen 2022 Ostrava 35.85 Kč 35.39 Kč 42.98 Kč 45.70 Kč Liberec 35.66 Kč 35.67 Kč 44.96 Kč 45.71 Kč Plzeň 35.68 Kč 34.91 Kč 41.97 Kč 45.83 Kč Brno 35.70 Kč 35.62 Kč 43.41 Kč 45.89 Kč Praha 36.56 Kč 36.55 Kč 43.52 Kč 46.14 Kč

Přehled průměrných cen za naftu

U nafty je nejnižší průměrná cena v Plzni (44,84 Kč) a nejvyšší pak v Praze (45,68 Kč). Ve všech městech se tak ceny nafty drží pod 46 korunami, což je rozdíl oproti dubnu.

Srovnání průměrných cen za naftu ve městech Město Ceny říjen 2021 Ceny leden 2022 Ceny duben 2022 Ceny červen 2022 Plzeň 34.21 Kč 33.81 Kč 45.17 Kč 44.84 Kč Liberec 34.07 Kč 34.69 Kč 47.72 Kč 45.27 Kč Ostrava 34.37 Kč 34.27 Kč 46.04 Kč 45.50 Kč Brno 34.42 Kč 34.47 Kč 46.25 Kč 45.61 Kč Praha 35.27 Kč 35.52 Kč 46.19 Kč 45.68 Kč