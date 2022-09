Na nájem si vydělá díky TikToku. Jak funguje influencer marketing?

Poslechněte si podcast Podnikatel+

Nejnovější díly také na Podcasty.cz

Influencer marketing v Česku posiluje. Stále více firem hledá způsob, jak se dostat ke konkrétní cílové skupině lépe a efektivněji. Na vzestupu je propagace na sociální síti TikTok, kterou v současné době používají až dva miliony Čechů. Video obsah táhne a influencer marketing má zde i větší efektivitu. Ta je posílena i tím, pokud značky dávají influencerům větší volnost při tvorbě jejich obsahu.

Ony způsob úplně nediktují, ale spíše řeknou, jak by si to představovaly, co musí nebo nesmí zaznít, protože některé firmy nechtějí, aby zazněly názvy jiných firem, což je asi pochopitelné, ale většinou nám nechávají volnější ruku, říká influencerka Klára Jonášová, která má na TikToku přes 414 tisíc sledujících a dodává:

Když už si vyberou influencera, tak si myslím, nebo doufám v to, že ví, jak influencer dělá reklamy a jak působí a proč si zrovna vybraly jeho, doplňuje Jonášová.

Výběr influencera musí být pečlivý. Dnes už nerozhodují čísla sledujících, ale důležitým faktorem je, jak si influencer s komerčním sdělením kreativně poradí, jaký má obsah a také, na jakých sítích se dnes pohybuje. Sám si tak vytváří různorodý zásah, protože na každé sociální síti se pohybuje různá věková skupina uživatelů.

Pokud chcete oslovit cílovou skupinu mladší, ta dnes už na Facebooku opravdu není. Instagram má výhodu v tom, že tam můžete oslovit dnes už širší cílovou skupinu, ať už ty mladší, tak i ty starší. A TikTok je platforma samozřejmě zejména pro mladší generaci. Ale objevuje se tam i trošku starší, protože vlastně z Instagramu se zase přelínají na TikTok, protože to slyší od mladých uživatelů. A kosmetické značky už využívají opravdu ve svých kampaních TikTok právě kvůli tomu, že se začínají soustředit hlavně na video obsah. Dnes, pokud ukážete na fotce produkt, nemá to takový zásah, nemá to takovou odezvu, jako když uděláte video. Proto Instagram hodně propaguje video obsah a TikTok je postaven jenom na video obsahu, upozorňuje Andrea Hurychová, Managing Director agentury WeDigital.

Video obsah ostatně v poslední době stále více táhne a je ze strany značek i více vyhledávaným. Důvod je jednoduchý, má totiž lepší výkon a influencerům tak nabízí i lepší možnosti, jak si spoluprací více vydělat.





Je pravda, že influencer marketing má, řekl bych, vynikající konverzní poměr. To znamená, vy toho klienta dovedete k nákupu velmi rychle, protože vůči klasické reklamě nám vzniká tzv. bannerová slepota. Jinými slovy, ta racionální část našeho mozku řekne: Hele, to je reklama, to mě nezajímá. Od toho se odpojujeme. Ve chvíli, kdy v televizi běží reklama, člověk si vezme do ruky telefon, přepne a podobně. Kdežto u toho influencer marketingu ta reklama a propagace je součástí organického obsahu toho člověka a vypadá velmi autenticky. Dospělý člověk dokáže tyto racionální procesy daleko lépe řídit, ale třeba dítě nebo dospívající to opravdu hltá, přidává svůj psychologický pohled Adam Kulhánek z Kliniky adiktologie.

Sociální sítě nám tak nabízejí i nepřeberné množství reklamního sdělení. Jak to funguje v praxi? Co si influencer může a nemůže dovolit a jak nebezpečné může být reklamní sdělení u dětí a dospívajících? Tyto a další otázky zodpoví podcast Podnikatel+