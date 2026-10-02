Podnikatel.cz  »  Zaměstnanci

Na neschopence můžete přijít o peníze, i když vás kontrola zastihne doma

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Mladý muž v brýlích vehementně smrká do kapesníku
Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
Na neschopence nestačí jen dodržovat vycházky a být doma, když přijde kontrola. O část nemocenské můžete přijít i z jiného důvodu. Zákon totiž stanovuje situace, kdy se dávka krátí podle toho, co bylo příčinou pracovní neschopnosti.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Pravidla kontrol přitom zůstávají důležitou součástí nemocenského pojištění. Během prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti může zaměstnavatel kontrolovat, zda zaměstnanec dodržuje stanovený režim. Tedy především zda se zdržuje v místě pobytu a dodržuje povolené vycházky.

Po prvních 14 dnech už zaměstnavatel tuto kontrolní pravomoc nemá. Kontrolu dodržování režimu může provádět správa sociálního zabezpečení, a to z vlastního podnětu nebo na základě podnětu například zaměstnavatele či ošetřujícího lékaře. Pokud se prokáže porušení režimu, může dojít ke krácení nebo odejmutí nemocenského. 

Podle čeho se sociálka rozhoduje, ke komu pošle kontrolu na neschopence? Přečtěte si také:

Podle čeho se sociálka rozhoduje, ke komu pošle kontrolu na neschopence?

O polovinu méně můžete dostat i bez kontroly doma

Existují ale případy, kdy žádná kontrola vycházek není potřeba. Zákon totiž stanovuje, že nemocenské se krátí na 50 procent běžné výše, pokud si pojištěnec dočasnou pracovní neschopnost způsobil některým ze zákonem stanovených způsobů.

Jde například o situaci, kdy si člověk pracovní neschopnost způsobil vlastním zaviněním při rvačce nebo vzájemném fyzickém napadení. Výjimkou je mimo jiné sebeobrana nebo pomoc napadenému člověku.

Stejné pravidlo platí také tehdy, pokud byla pracovní neschopnost bezprostředním důsledkem opilosti nebo zneužití návykových či psychotropních látek. Nemocenské se na polovinu krátí rovněž v případě, kdy pracovní neschopnost vznikla při spáchání úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku.

Co o vás poslal lékař sociálce? Přehled podání najdete online až 5 let zpětně Přečtěte si také:

Co o vás poslal lékař sociálce? Přehled podání najdete online až 5 let zpětně

Výše nemocenského za kalendářní den se snižuje o 50 %, když si pojištěnec přivodil dočasnou pracovní neschopnost:

školení pro účetní listopad

  • zaviněnou účastí ve rvačce,
  • jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití omamných prostředků nebo psychotropních látek,
  • při spáchání úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku.

Kontrola může přijít i kvůli podnětu

Ani běžná kontrola přitom neznamená, že musí úředník člověka náhodně „nachytat“. Kontroly může správa sociálního zabezpečení provádět z vlastního podnětu, ale také na základě podnětu dalších osob. Zaměstnavatel může například požádat o kontrolu dodržování režimu v době pracovní neschopnosti. 

V roce 2026 se přitom samotná výše nemocenského odvíjí od délky pracovní neschopnosti. Nemocenské od 15. dne pracovní neschopnosti činí do 30. dne 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu, od 31. do 60. dne 66 % a od 61. dne 72 %.

Dorazila k vám někdy kontrola na neschopence ze strany sociálky?

Zobraz výsledek
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Komerční sdělení

Školení pro účetní
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více
Daňové a účetní novinky roku 2027
6. 1. 2027
9:00
Více
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2027
11. 1. 2027
9:00
Více

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Online školení: Změny v personální a mzdové oblasti v roce 2027
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).