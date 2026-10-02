Na neschopence můžete přijít o peníze, i když vás kontrola zastihne doma

Pravidla kontrol přitom zůstávají důležitou součástí nemocenského pojištění. Během prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti může zaměstnavatel kontrolovat, zda zaměstnanec dodržuje stanovený režim. Tedy především zda se zdržuje v místě pobytu a dodržuje povolené vycházky.
Po prvních 14 dnech už zaměstnavatel tuto kontrolní pravomoc nemá. Kontrolu dodržování režimu může provádět správa sociálního zabezpečení, a to z vlastního podnětu nebo na základě podnětu například zaměstnavatele či ošetřujícího lékaře. Pokud se prokáže porušení režimu, může dojít ke krácení nebo odejmutí nemocenského.
O polovinu méně můžete dostat i bez kontroly doma
Existují ale případy, kdy žádná kontrola vycházek není potřeba. Zákon totiž stanovuje, že nemocenské se krátí na 50 procent běžné výše, pokud si pojištěnec dočasnou pracovní neschopnost způsobil některým ze zákonem stanovených způsobů.
Jde například o situaci, kdy si člověk pracovní neschopnost způsobil vlastním zaviněním při rvačce nebo vzájemném fyzickém napadení. Výjimkou je mimo jiné sebeobrana nebo pomoc napadenému člověku.
Stejné pravidlo platí také tehdy, pokud byla pracovní neschopnost bezprostředním důsledkem opilosti nebo zneužití návykových či psychotropních látek. Nemocenské se na polovinu krátí rovněž v případě, kdy pracovní neschopnost vznikla při spáchání úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku.
Výše nemocenského za kalendářní den se snižuje o 50 %, když si pojištěnec přivodil dočasnou pracovní neschopnost:
- zaviněnou účastí ve rvačce,
- jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití omamných prostředků nebo psychotropních látek,
- při spáchání úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku.
Kontrola může přijít i kvůli podnětu
Ani běžná kontrola přitom neznamená, že musí úředník člověka náhodně „nachytat“. Kontroly může správa sociálního zabezpečení provádět z vlastního podnětu, ale také na základě podnětu dalších osob. Zaměstnavatel může například požádat o kontrolu dodržování režimu v době pracovní neschopnosti.
V roce 2026 se přitom samotná výše nemocenského odvíjí od délky pracovní neschopnosti. Nemocenské od 15. dne pracovní neschopnosti činí do 30. dne 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu, od 31. do 60. dne 66 % a od 61. dne 72 %.