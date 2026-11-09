Na přelomu roku se mění pravidla zdanění. Berňák to vysvětluje na konkrétním příkladu

Problematika vykázání příjmů podléhajících srážkové dani v Jednotném měsíčním hlášení zaměstnvaatele na přelomu let 2026 a 2027 se objevuje mezi dotazy veřejnosti, která se v případě nejistoty může na úřad obracet.
Finanční správa vysvětluje
Zrušení srážkové daně u některých příjmů ze závislé činnosti se projeví od ledna 2027. Přechod na nový režim ale neznamená, že se všechny odměny vyplacené po Novém roce budou automaticky danit novým způsobem. Rozhodující je také období, za které zaměstnanci příjem náleží.
Finanční správa tento postup vysvětluje na příkladu odměny z dohody o provedení práce ve výši 10 000 korun měsíčně. Pokud zaměstnanec dostane v prosinci 2026 zaplaceno za listopad, použije se ještě dosavadní právní úprava. Daň se tedy vybere srážkou podle zvláštní sazby daně. Příjem zaměstnavatel vykáže v jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele (JMHZ) za listopad 2026. Sraženou daň uvede ve vyúčtování za rok 2026 na řádku za prosinec.
Stejný způsob zdanění se uplatní také u odměny za prosinec 2026, kterou zaměstnavatel vyplatí až v lednu následujícího roku. Podle § 5 odst. 4 zákona o daních z příjmů se totiž tento příjem považuje za příjem roku 2026. Zaměstnavatel jej proto vykáže v JMHZ za prosinec 2026 a daň odvede srážkou podle dosavadních pravidel. Ve vyúčtování za rok 2027 ji však uvede na řádku za leden 2027, tedy podle měsíce, ve kterém byla skutečně sražena.
Jinak to bude u příjmů za leden
Odlišný režim se uplatní až u příjmů za leden 2027, které zaměstnavatel vyplatí v únoru. Ty už budou podléhat záloze na daň podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů. Do Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele se promítnou za leden 2027.
Jak příjmy vykázat na přelomu let 2026 a 2027
|Období, za které odměna náleží
|Výplata
|Zdanění
|Vykázání v JMHZ
|Vyúčtování srážkové daně
|Listopad 2026
|Prosinec 2026
|Srážková daň
|JMHZ za listopad 2026
|Rok 2026, řádek prosinec
|Prosinec 2026
|Leden 2027
|Srážková daň
|JMHZ za prosinec 2026
|Rok 2027, řádek leden
|Leden 2027
|Únor 2027
|Záloha na daň
|JMHZ za leden 2027
|Neuvádí se ve vyúčtování srážkové daně