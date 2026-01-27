Podnikatel.cz  »  Účetnictví  »  Na složenku od finančáku s údaji k dani z nemovitostí už čekat nemusíte

Na složenku od finančáku s údaji k dani z nemovitostí už čekat nemusíte

Jana Knížková
Dnes
Každý rok řeší tisíce lidí stejnou otázku. Kdy a jak zaplatit daň z nemovitostí. Platební údaje není třeba hledat ve schránce v podobě složenky. Mohou dorazit mnohem dřív a v přehlednější podobě.

Finanční správa i v roce 2026 připomíná možnost nechat si zasílat údaje pro placení daně z nemovitých věcí mnohem pohodlněji než složenkou. Aby se tak stalo, je třeba si o pohodlnější možnost zažádat. 

Údaje k platbě daně z nemovitých věcí je možné zaslat elektronicky, přímo do e-mailu. Poplatník tak získá nejen samotné informace k platbě, ale také detailní rozpis daně za jednotlivé nemovitosti podle daňového přiznání. Elektronická forma umožňuje mít všechny údaje pohromadě a kdykoliv k nim znovu nahlédnout, bez hledání papírových dokumentů.

Složenka není povinnost, ale jen jedna z možností

Pokud poplatník obdrží papírovou složenku, neznamená to, že musí daň uhradit právě tímto způsobem. Složenka slouží pouze jako informační pomůcka a daň lze zaplatit i běžným bankovním převodem nebo prostřednictvím mobilního bankovnictví.

Při platbě složenkou navíc hradí poplatníci poplatek České poště. I proto Finanční správa dlouhodobě upozorňuje, že existují pohodlnější cesty, jak daň uhradit.

E-mail přináší přehled i rychlou platbu

E-mail s platebními údaji obsahuje QR kód, díky kterému lze daň zaplatit během několika vteřin přímo z mobilu. Odpadá ruční přepisování údajů i riziko chyby.

Zasílání údajů e-mailem je pro poplatníky komfortní a bezpečné. Kromě platebních údajů získají i přehled daně podle jednotlivých nemovitostí, což papírová forma neumožňuje, uvedla generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.

Jak službu využít a do kdy se přihlásit

O zasílání údajů e-mailem může požádat každý poplatník. Stačí vyplnit žádost, podepsat ji a zaslat e-mailem na příslušný finanční úřad. Přehled kontaktů je k dispozici na webu Finanční správy ČR.

HR 26 Early

Přihlášení je možné vždy do 15. března daného roku, a tedy i pro zdaňovací období roku 2026. Kdo tuto možnost využije, získá údaje včas, přehledně a bez zbytečných kroků navíc.

Daňová informační schránka

Další možností, jak se k údajům k dani z nemovitostí dostat je moderní online systém finanční správy. Po přihlášení pomocí bankovní identity, eObčanky nebo datové schránky je možné zjistit výši daně z nemovitých věcí na aktuální rok, termín splatnosti a také platební údaje včetně QR kódu pro snadné zaplacení. Je zde možné také dohledat přehled plateb a případných nedoplatků.

Jana Knížková

