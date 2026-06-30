Na talíři úředníků mají převažovat české potraviny. Nové opatření má podpořit farmáře

Větší odbyt pro české zemědělce a výrobce potravin. Přesně to je hlavním cílem nového vládního usnesení, které má změnit způsob, jakým státní instituce a samosprávy nakupují potraviny pro své zaměstnance i veřejné akce.
Pokud se doporučení podaří naplnit, měly by do konce roku 2028 úřady vynakládat nejméně 65 procent rozpočtu na potraviny na výrobky českého a regionálního původu. Dalších 5 procent výdajů by mělo připadnout na biopotraviny.
Podpora pro malé producenty
Nové opatření má pomoci především lokálním farmářům, menším výrobcům a regionálním dodavatelům, kteří často obtížně konkurují velkým potravinářským firmám nebo dovozu ze zahraničí.
Podle Ministerstva zemědělství ČR přinese větší zapojení českých potravin nejen podporu domácí ekonomiky, ale také kratší cestu potravin od výrobce ke spotřebiteli. To může znamenat čerstvější produkty i lepší přehled o jejich původu.
Pilotní projekt už ministerstvo spustilo letos na jaře ve svých organizacích. Nyní chce, aby se obdobný systém rozšířil napříč státní správou a samosprávami.
Nejen jídelny, ale i konference nebo veletrhy
Doporučení se netýká pouze závodních jídelen. České potraviny by měly dostávat přednost také při nákupu občerstvení pro konference, semináře, veletrhy, sportovní nebo společenské akce pořádané státními institucemi a obcemi.
Vláda zároveň doporučuje obdobný přístup také krajům, městům a obcím.
Co se bude považovat za českou potravinu
Za lokální budou považovány potraviny vyrobené v České republice s krátkým dodavatelským řetězcem. Patří sem například produkty od regionálních zemědělců, odbytových družstev nebo výrobky označené značkami Klasa, Regionální potravina či logem Česká potravina.
Cílem je větší soběstačnost
Institucionální stravování zajišťuje každý den jídlo stovkám tisíc lidí ve školách, nemocnicích, sociálních zařízeních, bezpečnostních sborech i na úřadech. Právě proto může podle ministerstva větší využívání českých potravin významně pomoci domácím producentům a zároveň posílit potravinovou soběstačnost země.