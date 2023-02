Na TikToku nemusí značka jen dávat srdíčka. Vyplatí se reagovat i videem

Značky by měly komunikovat napřímo

Podle společnosti Friendly by značky i firmy měly komunikovat na TikToku napřímo ze svého profilu, stejně jako to dělají na ostatních sociálních sítích. Pokud má značka více správců a hodí se to k její povaze, mohou se jednotliví správci v reakcích značky třeba podepisovat svými křestními jmény. Pro followers to může být signál, že za značku mluví skuteční lidé, nikoli jen strojená reklamní strategie či chatbot, dodává Barbora Wagnerová, Managing Director z této firmy.

Také Pavel Paradýs, head of Blueglue, uvádí, že by značka měla komunikovat sama za sebe. Na druhou stranu je však podle něj v některých situacích vhodné, když se sami zaměstnanci zapojí do diskuze ze svých profilů a značka s nimi komunikuje. Pro takové případy jsou ideální moderované diskuze, které mohou být předem připravené jako scénář after post aktivace. Nám se často osvědčuje, když za značku interaguje community manažer. Uživatelé oceňují lidský přístup a autenticitu, takto jim můžeme poskytnout 2v1 – oficiálně jim odpovídá značka, ale píšou si s někým, kdo se jmenuje například Radek, takže působí mnohem osobněji. Ten si může dovolit více přátelskou tonalitu, než kdyby odpovídala značka sama za sebe, popisuje dále.

Lukáš Pospíšil, Managing Partner z Navy Monkey, v této souvislosti zdůrazňuje, že musíte zvážit všechna pro a proti u každého typu účtu. Například firemní účty nemají oproti osobnímu účtu přístup k licencované hudbě a u firemního účtu se tak může stát, že nebudete moct využívat zrovna populární hudbu. Ačkoli TikTok umožňuje přepínat mezi účty tam a zpět, je lepší zůstat u jednoho typu. I přes některé nevýhody je lepší, aby značka vystupovala pod vlastním profilem. Když firma reaguje na obsah uživatelů, je šance, že si jí další uživatelé všimnou a mohou se o ni blíže zajímat. Dále může firma svojí reakcí motivovat uživatele, aby vytvořili další zajímavý obsah, či dál rozvířit diskuzi, shrnuje.

Je možné využít i osobnosti

Petr Lesenský, Founder & Owner LESENSKY.CZ, uvádí, že u TikToku mnohem lépe fungují videa s konkrétními osobami a často to ani jinak nejde, protože je to platforma založená na autentické tvorbě obsahu. Větší společnosti s in-house komunikací mohou v TikTok videích využívat své zaměstnance, ale vždy platí, že by to mělo být děláno co nejméně na sílu. Menší společnosti, které například nemají tolik času a lidí, kteří by se na full-time věnovali jen TikToku, mohou využívat mikroinfluencery, kteří jim pomohou jejich výrobek nebo službu zpropagovat na svém profilu.

Podobně jako na ostatních sociálních sítích by tomu vždy měly předcházet pečlivé rešerše, zda influencer nemůže značku nějakým způsobem poškodit (extremistické názory, zkratkovité chování), a zejména, zda cílovka influencera odpovídá alespoň zčásti cílovce zákazníků. Působí divně, pokud kupříkladu modelka propagující pleťovou kosmetiku začne zničehonic propagovat aku vrtačku, doplňuje. Také Pavel Buroň, Project manager z BV24, zmiňuje, že je pro uživatele důležitý pocit autentičnosti, a uvádí, že oni pro propagaci akce UFC 275 pro jejich klienta Telly využili video s Jiřím Procházkou a mělo to velké množství reakcí.

Aktivita se vyplatí na všech sociálních sítích

Podle Lukáše Pospíšila firmy, které umí naplno využívat obsah tvořený svými zákazníky, mají na síti největší úspěch, protože se jedná o autentický obsah a vymýšlení různých výzev a influencer marketing patří k zajímavým strategiím, jak oslovit své cílové publikum. TikTok je obousměrný. Je důležité ukázat, že firma je aktivním uživatelem TikToku, spolupracuje s jinými značkami i tvůrci, tím upozorní i na svá vlastní videa a obsah. Je vhodné přidat komentář k obsahu uživatele, který použil jméno vaší firmy, vysvětluje. Podle Pavla Buroňě je důležité věnovat se obsahu, to je to, co uživatele zaujme, a díky algoritmu TikToku můžete organicky oslovit určitou množinu uživatelů. Pokud je svým obsahem zaujmete, zobrazí TikTok vaše video širší skupině organicky. Na komentáře u svých videí samozřejmě reagujte, doporučuje.

Také ve Friendly si myslí, že je třeba udržovat profil značky nebo firmy „živý“ a má to stejný smysl jako na ostatních sociálních sítích. TikTok se vyvíjí s podobnou dynamikou jako kdysi Instagram, takže je pravděpodobné, že se brzy stane standardní součástí marketingového mixu. Značky, které si tam dnes vytvoří aktivní profily se základnou fanoušků (followers), budou ve výhodě, myslí si Barbora Wagnerová. Pavel Paradýs dodává, že o sociálních sítích se obecně rádo traduje, že by na nich značky měly budovat komunity, což na TikToku platí dvojnásob. Klíčem k úspěchu podle něj je zjistit, jak zajistit, aby příspěvky vidělo co nejvíce lidí. TikTok zobrazuje obsah po zveřejnění na profilu nejprve úzkému publiku a následně vyhodnocuje, jak tato skupina reagovala, kolik lidí sledovalo obsah až do konce, kolik lidí jej sdílelo, lajkovalo či komentovalo. Až poté se postupně dostává k širšímu publiku, u některých videí to je rychlejší.

Firemní profily by se měly soustředit na budování a rozhýbání komunity formou interakcí, aby se publikum zapojilo do obsahu. Jednoznačně se firmám vyplatí interagovat v komentářích a být takzvaně v centru dění, zdůrazňuje Pavel Paradýs. Petr Lesenský přidává, že u každé sociální sítě se vyplatí interakce, ať už jde o osobní nebo o firemní profil. Interakce totiž zvyšují dosah, nutí k dalším debatám a reakcím, a pokud jsou třeba reakce při krizové komunikaci dělány dobře, mohou firmu uchránit od větších škod na renomé.

Interagovat můžete nejen komentáři

Interakce jsou v případě TikToku trochu specifičtější, protože v podstatě celá platforma je založena na variování a memování. Někdo přijde s trendem a ostatní se ho pokouší napodobit, vylepšit, zparodovat a firmy pak logicky musí reagovat. Na komentáře není nutné tolik reagovat, pokud nejde o specifické dotazy nebo témata. Srdíčko na podpůrný komentář však neuškodí, radí Petr Lesenský. Podle Lukáše Pospíšila je běžnou praxí firem komentování virálních videí souvisejících s jejich obsahem a oproti jiným sítím je velkým plusem možnost komentovat i ve formě videa. Pokud bude firemní komentář zajímavý, může značka získat zajímavou návštěvnost vlastního profilu. Když se podíváte na video od nějakého známého influencera či celebrity, najdete v komentářích vyjádření mnoha značek, které si tím budují povědomí mezi cílovou skupinou, popisuje.

Ve Friendly založili a spravují například profil nápojové značky Relax, kde se snaží zaujmout mladou cílovou skupinu. Vytváří adekvátní obsah a s followers se snaží komunikovat jejich jazykem. Tím se jim podařilo přirozeně infiltrovat značku do teenage prostředí. Barbora Wagnerová v souvislosti s interakcemi podotýká, že mladá cílovka na TikToku je zároveň hodně vnímavá k reakcím od značky. Pokud někdo napíše negativní komentář a my mu na něj trefně zareagujeme, pisatel se často omluví a pokračuje v pozitivní, přátelské komunikaci se značkou. To je pro nás důkaz, že reagovat má smysl, dodává.

Co na TikToku nikdy nedělat?

Petr Lesenský si myslí, že by se firmy neměly do TikToku vůbec pouštět, pokud nemají o této síti alespoň základní povědomí a nejsou si jisti, co vlastně chtějí dělat. Například rozjezd jednoho obchodního řetězce na TikToku byl velmi rozpačitý, působilo to dojmem, že vůbec nepochopili, že nejde o další Instagram nebo Facebook, a také reakce uživatelů byly výsměšné. Postupem času však přišli s jinou koncepcí, sebeshazovačnou a své followery si to našlo, uvádí na konkrétním příkladu. Také podle Pavla Paradýse by se značky neměly pouštět do komunikace na TikToku za každou cenu. Říká, že spoustu social media manažerů a značek trpí FOMO syndromem (strachem, že o něco přijdou) při zmínce či pomyšlení o TikToku a v praxi se často stává, že se taková nedomyšlená komunikace zvrhne v trapnost a uživatelé to dají značce sežrat. Přestože je TikTok stále velmi „tone free“, tak se nehodí, aby banka nebo pojišťovna komunikovala stejně jako energy drink či obchod, který prodává kostýmy, zdůrazňuje.

Jako další doporučení zmiňuje Pavel Paradýs snahu vyvarovat se komunitní správě přes call centra. I v komunikaci jinak seriózní společnosti lze podle něj najít místo pro lidskost a to je právě v komentářích a zprávách na sociálních sítích. Když vám na 40 komentářů odpoví značka pouze pomocí tří předdefinovaných generických zpráv, které vypadají, že je psal robot, tak to opravdu moc vody na sociálních sítích nerozvíří, dodává. Barbora Wagnerová zmiňuje, že TikTok je specifická sociální síť, kde vítězí značky, které se nechovají jako profesionální marketéři, ale spíše jako běžní uživatelé. Nedává proto třeba smysl postovat na TikToku oficiální reklamní spoty s co největší frekvencí – to uživatele spíše odradí. A cestu nevidíme ani v kopírování trendů bez vytváření vlastního obsahu. Ideální je to kombinovat a vytvářet i vlastní obsah specifický pro TikTok, doplňuje. A souhlasí s ní také Pavel Buroň, podle kterého je důležité najít si svou cestu a být originální a značky by nikdy neměly kopírovat cizí obsah.