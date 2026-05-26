Podnikatel.cz  »  Účetnictví

Na zaplacení daně z nemovitostí zbývá týden. Máme přehled všech měst, kde se změnila

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 7 minut
přidejte názor

Sdílet

Mapa České republiky s některými městy
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Většina poplatníků musí zaplatit daň z nemovitých věcí do začátku června. Pokud jste nedostali informace k platbě daně, můžete je získat ve své Daňové informační schránce (DIS+) na portálu MOJE daně.

Máme také přehled všech měst podle jednotlivých krajů, která pro rok 2026 schválila novou vyhlášku k dani z nemovitých věcí.

Co se dozvíte v článku
  1. Údaje k dani z nemovitostí byste již měli mít k dispozici
  2. Informace obsahují i platební údaje
  3. Dokdy daň zaplatit
  4. Přehled měst, kde se pro rok 2026 měnila daň
  5. Praha
  6. Středočeský kraj
  7. Karlovarský kraj
  8. Plzeňský kraj
  9. Ústecký kraj
  10. Pardubický kraj
  11. Liberecký kraj
  12. Královehradecký kraj
  13. Jihočeský kraj
  14. Vysočina
  15. Jihomoravský kraj
  16. Olomoucký kraj
  17. Moravskoslezský kraj
  18. Kde dále se vyhláška mění

Údaje k dani z nemovitostí byste již měli mít k dispozici

Takřka všichni poplatníci by již měli mít od finanční správy informace o výši daně z nemovitých věcí pro rok 2026. Více než milion vlastníků datových schránek obdrželo údaje k zaplacení daně jejich prostřednictvím. Dalšímu více než milionu poplatníků, kteří se přihlásili k zasílání e-mailem, byly údaje doručeny do e-mailových schránek. 1,8 milionu poplatníků pak přišla poštou složenka. 

Poplatníci, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku, využívají SIPO nebo si nechávají zasílat údaje e-mailem, složenku v papírové podobě neobdrželi. Platební údaje má každý poplatník zároveň k dispozici ve své Daňové informační schránce (DIS+) na portálu MOJE daně

Informace obsahují i platební údaje

Rozesílané informace obsahují všechny potřebné platební údaje. Nejjednodušší je zaplatit daň prostřednictvím internetového bankovnictví. Variabilním symbolem pro platbu daně nebo jednotlivé splátky je rodné číslo fyzické osoby nebo IČO právnické osoby. Konstantním symbolem pak 1148 při bezhotovostní platbě a 1149 při hotovostní platbě složenkou.

Dokdy daň zaplatit

Pokud výše daně nepřesáhne 5000 Kč, je splatná do 1. června 2026 (31. května je neděle). Je-li daň vyšší než 5000 Kč, je splatná ve dvou termínech, a to do 1. června 2026 a do 30. listopadu 2026, případně ji lze uhradit najednou.

Výjimku mají zemědělci a chovatelé ryb, kteří musí daň či první část daně doplatit do pondělí 31. srpna. Případným druhým termínem zůstává 30. listopad. Pokud vyjde daň na méně než 30 Kč, není nutné ji platit.

Přehled měst, kde se pro rok 2026 měnila daň

Praha

V minulosti u mnoha městských částí platil nižší základní koeficient ve výši 2,5 a 3,5. Zároveň měla Praha stanoven místní koeficient ve výši 2. Od roku 2025 už snížení základního koeficientu není možné a pro celou Prahu tak platí buď koeficient 4,5 nebo 5. 

Od roku 2026 se pak u třech městských částí – Kunratic, Šeberova a Zbraslavi základní koeficient snížil z 5 na 4,5. Místní koeficienty se pro rok 2026 nijak nezměnily. 

Praha mění daň z nemovitostí pro rok 2026, ve třech částech klesne Přečtěte si také:

Praha mění daň z nemovitostí pro rok 2026, ve třech částech klesne

Středočeský kraj

Neveklov

V Neveklově je nově místní koeficient pro rekreační nemovitosti ve výši 3. Základní koeficient 1,4 se nezměnil.

Nymburk

V roce 2026 se základní koeficient pro Nymburk a Drahelice zvýšil zpět na 2,5. Místní koeficient ve výši 2 nově platí taky pouze pro Nymburk a Drahelice.

Roztoky 

Od roku 2026 se zvýšila daň z nemovitostí pro garáže, rekreační stavby a nemovitosti pro podnikání  zvyšuje, a to kvůli novému místnímu koeficientu 1,6. Vzhledem k tomu, že nový místní koeficient 1,6 pltí pro všechny nemovitosti, vzrostla v Roztokách od roku 2026 daň i z domů a bytů.

Říčany

V Říčanech se zvýšil místní koeficient pro byty z 3 na 5 a stejné zvýšení se týká i některých podnikatelských nemovitostí. 

Říčany nakonec přiznaly odpovědnost za vyšší daň z nemovitostí a berňáku se omluvily Přečtěte si také:

Říčany nakonec přiznaly odpovědnost za vyšší daň z nemovitostí a berňáku se omluvily

Sedlčany

Sedlčany zvýšily od roku 2026 místní koeficient z 1,3 na 1,5. U rekreačních budov pak místní koeficient vzrostl z 1,3 na 2, u garáží z 1,3 na 1,5 a u podnikatelských nemovitostí z 1,8 na 2. 

Týnec nad Sázavou

Týnec nad Sázavou snížil pro rok 2026 místní koeficient z bytů z 5 na 2,5. Loni v září pak vydal novou vyhlášku, která navíc snížil místní koeficient pro katastrální území Pecerady, Krusičany, Čakovice a Podělusy z původně plánovaných 4 na 2,5. 

Karlovarský kraj

Hroznětín

V Hroznětíně platí pro rok 2026 u garáží, rekreačních a podnikatelských nemovitostí místní koeficient 2. 

Chodov

Město Chodov pro loňský rok omylem zvýšilo daň z nemovitostí kvůli tomu, že nově stanovilo místní koeficient 1,6 pro všechny obytné budovy a stavební pozemky, což znamenalo, že se základní koeficient 2, který byl v Chodově už v minulosti, navíc nově násobí 1,6. Řadě obyvatelů tak daň vzrostla. 

Zastupitelé města Chodov nicméně už na svém první loňském zasedání odsouhlasili, že občanům letošní zvýšení daně z nemovitých věcí v následujících letech vykompenzují. Následně pak došlo ke schválení nové vyhlášky, která od roku 2026 snížila místní koeficient u obytných budov z 1,6 na 0,5. 

Omylem zvýšili daň z nemovitostí, od roku 2026 proto schválili snížení na třetinu Přečtěte si také:

Omylem zvýšili daň z nemovitostí, od roku 2026 proto schválili snížení na třetinu

Teplá

V Teplé nově od roku 2026 zavedli místní koeficient 2, pro zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě.

Plzeňský kraj

Bor

Bor od roku 2026 zvýšil pro Ostrov u Tachova, kde se nachází průmyslová zóna, místní koeficient z 0,7 na 4. Bor dále zrušil místní koeficient 3 pro byty, jelikož byl zaveden předloni omylem a zvýšil zdanění bytů.

Nýřany

Nýřany zavedly pro rok 2026 místní koeficient 3 pro zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě.

Železná Ruda 

Pro rok 2026 město ponechalo místní koeficient na 2, přičemž pro rekreační nemovitosti, garáže a stavby určené k podnikání vzrostl na 2,7.

nápověda
Vyberte druh nemovitosti
nápověda
Zahrnuje se do daňového přiznání a vypočítává se tedy pouze v případě, že výměra zastavěné plochy přesahuje 16 m2.
nápověda
V případě, že na pozemku žádnou nemovitou stavbu nemáte, zadejte 0.
nápověda
Uveďte pouze podlaží s výměrou alespoň dvou třetin zastavěné plochy.
nápověda
Údaj naleznete v Seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, stanovenými vyhláškou ministerstva zemědělství.
Koeficienty pro svou nemovitost
nápověda
Obec může vyhláškou pro jednotlivá území obce koeficient zvýšit o jednu kategorii. V Praze může město koeficient 4,5 navýšit na 5,0.
nápověda
Pokud je nemovitost umístěna v národním parku nebo v I. zóně chráněné krajinné oblasti, pak vyplňte 2; pokud nikoli vyplňte 1.
nápověda
Uveďte místní koeficient, pokud jej stanovila obec, v jejímž katastru se nemovitost nachází. Pozor, některé obce mohou mít odlišné místní koeficienty i pro některé ulice či parcely v rámci stejné obce.
Nemovitost je umístěna v národním parku nebo v zóně I. chráněné krajinné oblasti
nápověda
Je-li předmětem daně zdanitelná stavba, vyplňte číslo popisné nebo evidenční, které jí bylo přiděleno.
nápověda
Uveďte parcelní číslo, na kterém se označený druh pozemku nachází. Parcelní číslo se zapíše tak, že před lomítkem se zapíše kmenové číslo parcely a za lomítkem poddělení.

Ústecký kraj

Lovosice

Pro rekreační nemovitosti, garáže a podnikatele mimo průmysl, stavebnictví, dopravu a energetiku platí v Lovosicích nový místní koeficient 3. Pro zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě pak platí místní koeficient 5. Město rovněž schválilo opatření obecné povahy, které zvýšilo daň z nemovitých věcí pro Lovochemii a další průmyslové podniky. 

Lovosice prohrály s Agrofertem spor o daň z nemovitostí, další města si ale oddechla Přečtěte si také:

Lovosice prohrály s Agrofertem spor o daň z nemovitostí, další města si ale oddechla

Mikulášovice

V Mikulášovicích klesl základní koeficient z 1,6 na 1,4. 

Pardubický kraj

Horní Jelení

Zastupitelé v Horní Jelení zvýšili od roku 2026 základní koeficient z 1,4 na 1,6 a zároveň se zavedl místní koeficient 1,8 pro garáže.

Seč

V Seči se snížil místní koeficient u bytů z 5 na 3. 

Liberecký kraj

Rokytnice nad Jizerou

V Rokytnici nad Jizerou schválili zastupitelé loni vyhlášku, ve které pro obytné domy a byty zvýšili od roku 2026 místní koeficient z 2 na 5. Zároveň ale došlo ke schválení opatření obecné povahy, kterým se ponechal místní koeficient ve výši 2 pro vymezené nemovité věci. Vymezené nemovité věci v příloze opatření byly stanoveny podle toho, zda je v dané nemovitosti někdo přihlášen k trvalému pobytu. Pro rekreační objekty zůstal místní koeficient na hodnotě 3.

Královehradecký kraj

Stárkov

V Stárkově od roku 2026 zvýšila daň rekreantům, pro jejichž nemovitosti je stanoven místní koeficient 3.

Jihočeský kraj

Jistebnice

V Jistebnici nově platí místní koeficient 2 pro rekreační nemovitosti a 1,8 pro garáže. 

Lomnice nad Lužnicí

V Lomnici nad Lužnicí vzrostl místní koeficient u garáží, a to z 3 na 5. 

Nová Včelnice

V Nové Včelnici se pro letošní rok zvýšil místní koeficient u garáží z 1,4 na 1,6. Naopak se zrušil koeficient pro všechny podnikatelské nemovitosti ve výši 1,4.  

Strmilov

Pro rok 2026 zavedli zastupitelé pro rekreační nemovitosti místní koeficient ve výši 1,5. 

Vysočina

Nové Město na Moravě 

Daň pro letošní rok měnilo i Nové Město na Moravě. Od roku 2026 klesla daň pro okrajové části města, jelikož pro ně začal platit místní koeficient ve výši 0,9. 

Zároveň vzrostla daň pro rekreační nemovitosti, pro které byl zaveden místní koeficient 1,9 a také u garáží a podnikatelských nemovitostí, kde byl stanoven místní koeficient 1,2. Nové Město na Moravě rovněž vydalo pro rok 2026 opatření obecné povahy, ve kterém určilo místní koeficient ve výši 3,5 pro vybrané nemovitosti.

Pelhřimov

Pelhřimov snížil místní koeficient z bytů z 1,5 na 0,5. Tato změna by nicméně měla platit jen rok a od roku 2027 by měl koeficient činit 1. 

Ždírec nad Doubravou

Ve Ždírci nad Doubravovou se mírně zvýšil místní koeficient, který platí pro garáže, rekreační a podnikatelské nemovitosti, a to z 1,6 na 1,7. 

Jihomoravský kraj

Hustopeče 

V Hustopečích pro rok 2026 snížili základní koeficient. Zatímco loni ho měli zvýšený o jednu kategorii na 2, v roce 2026 se již stanovuje dle počtu obyvatel a klesl tak na 1,6.

Modřice

Také v Modřicích měnili vyhlášku už po roce. Nově platí pro zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě místní koeficient 5.

Strážnice

Ve městě Strážnice hned po roce měnili vyhlášku a pro rok 2026 stanovili nově místní koeficient ve výši 2 i pro byty. 

Valtice

Ve Valticích nově platí rozdílný místní koeficient pro Úvaly u Valtic, kde je 1,5 a pro samotné Valtice, kde zůstal ve výši 2. 

Olomoucký kraj

Hanušovice

V Hanušovicích od roku 2026 platí pro všechny nemovitosti (s výjimkou pozemků zařazených do skupiny vybraných zemědělských pozemků, trvalých travních porostů nebo nevyužitelných ostatních ploch)  jednotný místní koeficient 3. 

Konice

V Konicích zvýšili od roku 2026 místní koeficient u rekreačních nemovitostí z 1,5 na 3. 

Uničov

V Uničově schválili novou vyhlášku, ve které konkretizovali, že obecný místní koeficient je 1, přičemž u domů a bytů byl snížen na 0,5 a pro podnikatele naopak zvýšen na 1,5. 

Moravskoslezský kraj

Frenštát pod Radhoštěm

Od roku 2026 se zvýšila daň z nemovitých věcí pro podnikatele ve Frenštátu pod Radhoštěm. Město totiž pro ně schválilo místní koeficient ve výši 1,5.

MM26_NL

Kopřivnice

V Kopřivnici i nadále platí zvýšený základní koeficient 2,5. Pro podnikatelské nemovitosti se ale v roce 2026 zvýšil místní koeficient z 1,5 na 3.

Kde dále se vyhláška mění

Přehled měst, městysů a obcí, které upravily pro letošní rok daň z nemovitých věcí, lze nalézt ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Daň z nemovitých věcí je podle vás ve vaší obci...

Zobraz výsledek
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Archivace dat a ochrana osobních údajů
8. 6. 2026
9:00
Více
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Nábytek jak z Alenky v říši divů. Vyměnila kancelář za prach a piliny

Dronové útoky na datová centra na Blízkém východě vyřadily služby

Hackeři ukradli hesla z e-shopu Škoda Auto

Český startup skládá dokonalého avatara

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Zájem o tablety ochabuje, trh vyrostl o nevalných 0,1 %

Mythos je jen marketingový tah, tvrdí autor nástroje Curl

Masakr Klempířova zákona o ČT a rozhlase

Švýcarsko jako realitní ráj pro české investory

Denisa se svou značkou vsadila na Instagram. Přišla o účet i obrat

Cloud z Lidlu zamíří do Česka. Schwarz Digits potvrdil expanzi

Česko šláplo na plyn v adopci AI, tisíce úředníků ji využívají v praxi

Horečka či bolesti svalů. Ebola zpočátku připomíná chřipku

Škola bez učitelů a školného boří mýty o výuce IT

Které banky nyní dávají finanční bonus za sjednání produktu?

WordPress 7 přináší integraci AI a vylepšený editor Gutenberg

Gamingu zdar, trh monitorů táhnou vzhůru herní modely

Reakce okolí byly až neskutečné, vzpomíná pacientka s rakovinou

Mistrovské zkoušky vyjdou na 30 tisíc Kč

Klempířův návrh na zrušení poplatků je paskvil

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Online školení: Archivace dat a ochrana osobních údajů
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).