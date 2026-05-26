Na zaplacení daně z nemovitostí zbývá týden. Máme přehled všech měst, kde se změnila

Máme také přehled všech měst podle jednotlivých krajů, která pro rok 2026 schválila novou vyhlášku k dani z nemovitých věcí.
Co se dozvíte v článku
- Údaje k dani z nemovitostí byste již měli mít k dispozici
- Informace obsahují i platební údaje
- Dokdy daň zaplatit
- Přehled měst, kde se pro rok 2026 měnila daň
- Praha
- Středočeský kraj
- Karlovarský kraj
- Plzeňský kraj
- Ústecký kraj
- Pardubický kraj
- Liberecký kraj
- Královehradecký kraj
- Jihočeský kraj
- Vysočina
- Jihomoravský kraj
- Olomoucký kraj
- Moravskoslezský kraj
- Kde dále se vyhláška mění
Údaje k dani z nemovitostí byste již měli mít k dispozici
Takřka všichni poplatníci by již měli mít od finanční správy informace o výši daně z nemovitých věcí pro rok 2026. Více než milion vlastníků datových schránek obdrželo údaje k zaplacení daně jejich prostřednictvím. Dalšímu více než milionu poplatníků, kteří se přihlásili k zasílání e-mailem, byly údaje doručeny do e-mailových schránek. 1,8 milionu poplatníků pak přišla poštou složenka.
Poplatníci, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku, využívají SIPO nebo si nechávají zasílat údaje e-mailem, složenku v papírové podobě neobdrželi. Platební údaje má každý poplatník zároveň k dispozici ve své Daňové informační schránce (DIS+) na portálu MOJE daně.
Informace obsahují i platební údaje
Rozesílané informace obsahují všechny potřebné platební údaje. Nejjednodušší je zaplatit daň prostřednictvím internetového bankovnictví. Variabilním symbolem pro platbu daně nebo jednotlivé splátky je rodné číslo fyzické osoby nebo IČO právnické osoby. Konstantním symbolem pak 1148 při bezhotovostní platbě a 1149 při hotovostní platbě složenkou.
Dokdy daň zaplatit
Pokud výše daně nepřesáhne 5000 Kč, je splatná do 1. června 2026 (31. května je neděle). Je-li daň vyšší než 5000 Kč, je splatná ve dvou termínech, a to do 1. června 2026 a do 30. listopadu 2026, případně ji lze uhradit najednou.
Výjimku mají zemědělci a chovatelé ryb, kteří musí daň či první část daně doplatit do pondělí 31. srpna. Případným druhým termínem zůstává 30. listopad. Pokud vyjde daň na méně než 30 Kč, není nutné ji platit.
Přehled měst, kde se pro rok 2026 měnila daň
Praha
V minulosti u mnoha městských částí platil nižší základní koeficient ve výši 2,5 a 3,5. Zároveň měla Praha stanoven místní koeficient ve výši 2. Od roku 2025 už snížení základního koeficientu není možné a pro celou Prahu tak platí buď koeficient 4,5 nebo 5.
Od roku 2026 se pak u třech městských částí – Kunratic, Šeberova a Zbraslavi základní koeficient snížil z 5 na 4,5. Místní koeficienty se pro rok 2026 nijak nezměnily.
Středočeský kraj
Neveklov
V Neveklově je nově místní koeficient pro rekreační nemovitosti ve výši 3. Základní koeficient 1,4 se nezměnil.
Nymburk
V roce 2026 se základní koeficient pro Nymburk a Drahelice zvýšil zpět na 2,5. Místní koeficient ve výši 2 nově platí taky pouze pro Nymburk a Drahelice.
Roztoky
Od roku 2026 se zvýšila daň z nemovitostí pro garáže, rekreační stavby a nemovitosti pro podnikání zvyšuje, a to kvůli novému místnímu koeficientu 1,6. Vzhledem k tomu, že nový místní koeficient 1,6 pltí pro všechny nemovitosti, vzrostla v Roztokách od roku 2026 daň i z domů a bytů.
Říčany
V Říčanech se zvýšil místní koeficient pro byty z 3 na 5 a stejné zvýšení se týká i některých podnikatelských nemovitostí.
Sedlčany
Sedlčany zvýšily od roku 2026 místní koeficient z 1,3 na 1,5. U rekreačních budov pak místní koeficient vzrostl z 1,3 na 2, u garáží z 1,3 na 1,5 a u podnikatelských nemovitostí z 1,8 na 2.
Týnec nad Sázavou
Týnec nad Sázavou snížil pro rok 2026 místní koeficient z bytů z 5 na 2,5. Loni v září pak vydal novou vyhlášku, která navíc snížil místní koeficient pro katastrální území Pecerady, Krusičany, Čakovice a Podělusy z původně plánovaných 4 na 2,5.
Karlovarský kraj
Hroznětín
V Hroznětíně platí pro rok 2026 u garáží, rekreačních a podnikatelských nemovitostí místní koeficient 2.
Chodov
Město Chodov pro loňský rok omylem zvýšilo daň z nemovitostí kvůli tomu, že nově stanovilo místní koeficient 1,6 pro všechny obytné budovy a stavební pozemky, což znamenalo, že se základní koeficient 2, který byl v Chodově už v minulosti, navíc nově násobí 1,6. Řadě obyvatelů tak daň vzrostla.
Zastupitelé města Chodov nicméně už na svém první loňském zasedání odsouhlasili, že občanům letošní zvýšení daně z nemovitých věcí v následujících letech vykompenzují. Následně pak došlo ke schválení nové vyhlášky, která od roku 2026 snížila místní koeficient u obytných budov z 1,6 na 0,5.
Teplá
V Teplé nově od roku 2026 zavedli místní koeficient 2, pro zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě.
Plzeňský kraj
Bor
Bor od roku 2026 zvýšil pro Ostrov u Tachova, kde se nachází průmyslová zóna, místní koeficient z 0,7 na 4. Bor dále zrušil místní koeficient 3 pro byty, jelikož byl zaveden předloni omylem a zvýšil zdanění bytů.
Nýřany
Nýřany zavedly pro rok 2026 místní koeficient 3 pro zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě.
Železná Ruda
Pro rok 2026 město ponechalo místní koeficient na 2, přičemž pro rekreační nemovitosti, garáže a stavby určené k podnikání vzrostl na 2,7.
Ústecký kraj
Lovosice
Pro rekreační nemovitosti, garáže a podnikatele mimo průmysl, stavebnictví, dopravu a energetiku platí v Lovosicích nový místní koeficient 3. Pro zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě pak platí místní koeficient 5. Město rovněž schválilo opatření obecné povahy, které zvýšilo daň z nemovitých věcí pro Lovochemii a další průmyslové podniky.
Mikulášovice
V Mikulášovicích klesl základní koeficient z 1,6 na 1,4.
Pardubický kraj
Horní Jelení
Zastupitelé v Horní Jelení zvýšili od roku 2026 základní koeficient z 1,4 na 1,6 a zároveň se zavedl místní koeficient 1,8 pro garáže.
Seč
V Seči se snížil místní koeficient u bytů z 5 na 3.
Liberecký kraj
Rokytnice nad Jizerou
V Rokytnici nad Jizerou schválili zastupitelé loni vyhlášku, ve které pro obytné domy a byty zvýšili od roku 2026 místní koeficient z 2 na 5. Zároveň ale došlo ke schválení opatření obecné povahy, kterým se ponechal místní koeficient ve výši 2 pro vymezené nemovité věci. Vymezené nemovité věci v příloze opatření byly stanoveny podle toho, zda je v dané nemovitosti někdo přihlášen k trvalému pobytu. Pro rekreační objekty zůstal místní koeficient na hodnotě 3.
Královehradecký kraj
Stárkov
V Stárkově od roku 2026 zvýšila daň rekreantům, pro jejichž nemovitosti je stanoven místní koeficient 3.
Jihočeský kraj
Jistebnice
V Jistebnici nově platí místní koeficient 2 pro rekreační nemovitosti a 1,8 pro garáže.
Lomnice nad Lužnicí
V Lomnici nad Lužnicí vzrostl místní koeficient u garáží, a to z 3 na 5.
Nová Včelnice
V Nové Včelnici se pro letošní rok zvýšil místní koeficient u garáží z 1,4 na 1,6. Naopak se zrušil koeficient pro všechny podnikatelské nemovitosti ve výši 1,4.
Strmilov
Pro rok 2026 zavedli zastupitelé pro rekreační nemovitosti místní koeficient ve výši 1,5.
Vysočina
Nové Město na Moravě
Daň pro letošní rok měnilo i Nové Město na Moravě. Od roku 2026 klesla daň pro okrajové části města, jelikož pro ně začal platit místní koeficient ve výši 0,9.
Zároveň vzrostla daň pro rekreační nemovitosti, pro které byl zaveden místní koeficient 1,9 a také u garáží a podnikatelských nemovitostí, kde byl stanoven místní koeficient 1,2. Nové Město na Moravě rovněž vydalo pro rok 2026 opatření obecné povahy, ve kterém určilo místní koeficient ve výši 3,5 pro vybrané nemovitosti.
Pelhřimov
Pelhřimov snížil místní koeficient z bytů z 1,5 na 0,5. Tato změna by nicméně měla platit jen rok a od roku 2027 by měl koeficient činit 1.
Ždírec nad Doubravou
Ve Ždírci nad Doubravovou se mírně zvýšil místní koeficient, který platí pro garáže, rekreační a podnikatelské nemovitosti, a to z 1,6 na 1,7.
Jihomoravský kraj
Hustopeče
V Hustopečích pro rok 2026 snížili základní koeficient. Zatímco loni ho měli zvýšený o jednu kategorii na 2, v roce 2026 se již stanovuje dle počtu obyvatel a klesl tak na 1,6.
Modřice
Také v Modřicích měnili vyhlášku už po roce. Nově platí pro zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě místní koeficient 5.
Strážnice
Ve městě Strážnice hned po roce měnili vyhlášku a pro rok 2026 stanovili nově místní koeficient ve výši 2 i pro byty.
Valtice
Ve Valticích nově platí rozdílný místní koeficient pro Úvaly u Valtic, kde je 1,5 a pro samotné Valtice, kde zůstal ve výši 2.
Olomoucký kraj
Hanušovice
V Hanušovicích od roku 2026 platí pro všechny nemovitosti (s výjimkou pozemků zařazených do skupiny vybraných zemědělských pozemků, trvalých travních porostů nebo nevyužitelných ostatních ploch) jednotný místní koeficient 3.
Konice
V Konicích zvýšili od roku 2026 místní koeficient u rekreačních nemovitostí z 1,5 na 3.
Uničov
V Uničově schválili novou vyhlášku, ve které konkretizovali, že obecný místní koeficient je 1, přičemž u domů a bytů byl snížen na 0,5 a pro podnikatele naopak zvýšen na 1,5.
Moravskoslezský kraj
Frenštát pod Radhoštěm
Od roku 2026 se zvýšila daň z nemovitých věcí pro podnikatele ve Frenštátu pod Radhoštěm. Město totiž pro ně schválilo místní koeficient ve výši 1,5.
Kopřivnice
V Kopřivnici i nadále platí zvýšený základní koeficient 2,5. Pro podnikatelské nemovitosti se ale v roce 2026 zvýšil místní koeficient z 1,5 na 3.
Kde dále se vyhláška mění
Přehled měst, městysů a obcí, které upravily pro letošní rok daň z nemovitých věcí, lze nalézt ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.