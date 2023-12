Nabízí produkty prospěšné pro tělo i ducha. Poznejte jeho příběh a vize

Od tyčinek k SOULBOXU

Jakub Šťastný vystudoval ekonomii, ale hlavně celý život sportuje a zajímá se o doplňky stravy a proteiny. Koncept Happy Power nevymýšlel sám, ale s výživovými specialisty nebo poradci na výživu. Produkty a jejich složení konzultoval také s lékaři a dalšími odborníky. Ve společnosti je jednatelem, a i když si spoustu věcí sestavil v hlavě, vždy to muselo být od někoho zhodnocené. Spousta informací je na internetu a ve studiích. Musíte hodně číst a studovat, dívat se, co se k sobě hodí a podobně. Mám trenérský a výživový kurz, ale hlavní je praxe, zkoušení a nadšení. Je pro mě důležité, že musím chtít pomáhat a cítit to ze srdce, dodává na úvod.

Firmu Happy Power založil Jakub Šťastný se svou tehdejší přítelkyní v roce 2018 proto, že byli oba sportovci a na trhu jim chyběli veganské doplňky stravy, tyčinky, proteiny nebo oříšková másla. Začali tedy vyrábět proteinové tyčinky a také oříšková másla. Jedna spolupráce s dodavatelem proteinů dopadla špatně a poté jim pomohlo, když narazili na Forky´s, velkou síť restaurací, která začala nabízet jejich produkty pod svým brandem. Tím měli pravidelný obrat a byl to moment, který jim velice pomohl dostat se tam, kde jsou dnes.

V rámci sortimentu začínala značka s produkty, které jim chyběly. Něco si nechávají vyrábět a něco dováží. Důležité je, aby byl sortiment veganský. To je základní věc a poté Jakub Šťastný přidává novinky podle toho, jak to cítí. Když mu na trhu něco chybí, má nějakou představu a tu zkouší zhmotnit. To se mu povedlo především u SOULBOXU. V nabídce mají ale také proteinové tyčinky, doplňky, jako jsou čokolády nebo rýžové mléko, veganské proteiny v různých příchutích, barevné prášky, kterými si zákazníci mohou obarvit pokrmy, doplňky stravy a vitamíny. Mezi nejoblíbenější produkty patří směs Sweet Dreams, druhý bestseller jsou probiotika pro ženy Piece of Love, která jsou určená na podporu střevní intimní mikroflóry a trávení.





SOULBOX je první vlaštovkou

SOULBOX je na trhu teprve od září a má ukázat směr, kterým by se mělo odvětví ubírat. Vznikl proto, že měl Jakub Šťastný pocit, že je na českém trhu v doplňcích stravy chaos a že je tady spousta lidí, kteří něco berou jen proto, že jim to někdo doporučil nebo to viděli v lékárně. Nasypou si pak ráno do ruky několik kapslí, zapijí je a myslí si, že je tím hotovo. Přitom však vůbec neví, co berou a proč. Nebo si jen doplňky stravy koupí a vůbec je neužívají, případně na ně zapomenou a večer vše dohání. Dlouho jsem to měl v hlavě a přemýšlel, jak to vyřešit. Že nechci být jen prodejce vitamínů, ale chci lidem říct, že je tady box, kde je vlastně sedm vzájemně se doplňujících směsí vitaminů, minerálů a bylin nastavených tak, aby obsáhly všechno, co do sebe za ten den máte dostat, doplňuje a dále vysvětluje, že je box sestavený tak, aby v každé kapsli bylo dostatečné množství účinných látek. Navíc je důležité, že některé vitaminy je vhodné kombinovat a některé naopak ne a také čas, kdy je brát. Součástí boxu je proto také časová osa.

Zákazník si může koupit buď hotový SOULBOX se sedmi směsmi, nebo si vybrat konkrétní směsi, které ho zajímají. Člověk přijde k boxu, otevře ho, zastaví se, podívá se, kdy to má brát, proč to má brát, vezme si tu kapsli, a pokud věří v sílu záměru a pokud mu to dává smysl, pod každým vitaminem je ještě krátká afirmace, kterou si může přečíst. Já mám pocit, že když je záměr pod tím vitaminem, tak do toho vitaminu vstupuje, popisuje Jakub. Další výhodou tohoto produktu je udržitelnost, na které si Happy Power také zakládá. Když tedy zákazník dobere směs ve skle, může si za zvýhodněnou cenu objednat další v papírovém pytlíku a nevzniká mu tak zbytečný odpad.

SOULBOX beru jako začátek něčeho, co bude. Plánujeme se na to specializovat a držet se toho konceptu. A ukazovat lidem, že si můžou udělat takový malý rituál v podobě zastavení se. Vědomě si vzít něco a vědět, proč, čemu to pomůže a věřit tomu, vysvětluje Jakub Šťastný s tím, že když jsou doplňky stravy kvalitní a podpořené vírou, mohou přinést výsledky. Jakub prozrazuje, že by si přál, aby vznikaly i takové menší série SOULBOXU, které budou více specifikované. Plánuje tak například box jenom pro muže a také se chce vydat cestou krásy a vyrobit nějaký beauty box s designovými lahvičkami.

S financováním pomohli lidé

SOULBOX byl financován přes Startovač, tedy prostřednictvím crowdfundingu. Jakub Šťastný to hodnotí pozitivně, protože se peníze vybraly, Byl to také moment, kdy se vše zlomilo. Vy tomu produktu věříte, musíte ho krásně připravit, krásně popsat, nabídnete ho lidem a oni ve vás musí mít důvěru, vyjmenovává. Dále zmiňuje, že crowdfundingových společností je hodně, lidé vůbec nevědí, kam posílají peníze. A možná i trochu ztratili důvěru, jestli se produkty za vybrané peníze opravdu vyrobí a dostanou se k nim. My jsme se proto lidem hodně ukazovali, vystupoval jsem s naším příběhem, mluvil jsem o tom, že je to sen a věc, která může pomoct, upřesňuje Jakub s tím, že z byznysového pohledu je to velká reklama a marketing, v rámci kterého využívali známé influencery.

Když ty peníze opravdu nemáte, je to skvělá věc. Startovač za mě funguje hezky, lidé nejdou do žádného rizika, protože když se ty peníze nevyberou, tak jim je vrátí. Spíše je tam nedůvěra vůči vám jako té firmě, která něco vyrábí. Lidé nevědí, jestli když pošle peníze, jestli vy si za to nevyrobíte něco jiného nebo někam neodletíte, ale to vy musíte komunikovat a řešit, dodává. Výhodou crowdfundingu je podle Jakuba Šťastného to, že za málo peněz můžete vybrat hodně peněz a může vám to v rozjezdu a podnikání dost pomoct. Vnímám pozitivum i v tom, že máte na každého člověka, co vám přispěl, e-mail. Víte, kdo to je, a můžete s ním pracovat. Pak mu pošlete ten produkt a za měsíc se ho zeptáte, jak se mu to líbí. Následně máte nového zákazníka, který to vlastně vyzkouší v tom předprodeji, doplňuje.

Nevýhodou podle Jakuba je, že je u nás rybníček crowdfundingových společností velký a každá osobnost pak může propagovat příběh někoho, kdo potřebuje pomoct. Člověk se pak dostává do role, že podniká, a na druhé straně je někdo, kdo potřebuje peníze na to, aby mohl jít na operaci. Lidé mají možnost si svobodně vybrat, co je zajímá, a podle toho přispět, myslí si. Jakub doporučuje každému, ať to zkusí, ale podotýká, že je za tím hodně energie, času a příprav, protože kampaň musí být pěkná a dobře vymyšlená.

Je důležité lidi vzdělávat

Podle Jakuba Šťastného tvoří jejich cílovou skupinu primárně ženy ve věku 25 až 45 let, protože jsou zodpovědnější v braní doplňků stravy a více na sebe myslí. V nabídce mají specifické produkty a v Happy Power tak musí lidi vzdělávat. Například jim vysvětlovat nejen, co je hořčík, ale vést je k tomu, aby se v lékárně nedívali na počet miligramů napsaný kvůli marketingu, ale zajímali se o vstřebatelnost. Je to o důvěře, kterou musí značka budovat a dlouhodobě s lidmi pracovat. Je to i o tom edukovat, být věrohodní, pravdiví, stát si za tím, aby to celé nějakým způsobem vycházelo ze srdce a nějakým způsobem z nás, abychom byli uvěřitelní a vytrvalí, doplňuje Jakub. Problémem také je, že lidé mají například z lékárny nebo i reklam zafixované známé výrobce a nedůvěřují tak někomu novému.

Značka Happy Power navíc zákazníky zmátla tím, že spadala pod brand Forky´s. Také kvůli tomu před rokem přemýšleli, jestli vůbec pokračovat. Měli tehdy tisíce etiket, hodně polepených produktů, museli vše přebrandovat, také vylepšit složení, což stálo hodně peněz i energie. Tehdy jim pomohly Vánoce a pevnou půdu pod nohama získali díky SOULBOXU, protože cítili, že jde o produkt, za kterým mohou stát. Nyní jsou tak ve fázi, kdy musejí být vytrvalí, a věřit tomu, že se produkt dostane mezi lidi a bude mít úspěch.

Legislativu by klidně zpřísnil

Jakub Šťastný uvádí, že když prodávají doplňky stravy, mají v prvé řadě oznamovací povinnost na ministerstvu zemědělství. Výroba, se kterou spolupracují, musí mít tu nejpřísnější certifikaci IFS (International Featured Standards) zaručující kvalitu a správnou výrobní praxi. Dále se musí dodržovat, že na etiketě jsou jasně dané věci a názvy, jako je například obsah účinných látek, procenta doporučených denních dávek nebo názvosloví u jednotlivých vitamínů. Nemohou také avizovat, že je nějaký přípravek na všechno nebo že zlepší zdraví. Doplněk stravy je pořád jen doplněk a často se tak na etiketách opakují slova jako podporuje nebo přispívá. Legislativa by klidně mohla být přísnější, protože není dané, kolik čeho máte do kapsle dát, abyste to mohli považovat za doplněk stravy. To znamená, že když tam dám 500 mg vitamínu C a někdo tam dá 1 mg, oba prodáváme vitamín C. Teď záleží na tom, kolik mám peněz nebo jaký mám marketing, vysvětluje.

Lidé dneska neotáčejí věci, nedívají se na složení, ale vychází z toho, že holka, která má 200 000 lidí na Instagramu, řekla, že tohle céčko je nejlepší, tak si ho koupí a věří jí, podotýká s tím, že někdy je kapsle jen vyplněná nějakou hmotou nebo práškem, který je sice v pořádku, ale nemůže fungovat. Dalším aspektem je, že když je něčeho 100% denní dávky, neznamená to, že se všechna vstřebá. Často se jedná o marketingové triky. Dneska už se o tom více mluví, ale pořád je potřeba u vitamínů lidem říkat, jaké jsou jejich formy, zdroje, původy a podobně. Tohle není legislativně ukotvené. Je jedno, jestli tam dáte syntetickou kyselinu askorbovou nebo v acerole a kolik tam toho dáte. V obou případech je to vitamín C a vy si musíte vybrat, popisuje Jakub Šťastný.