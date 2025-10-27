Náhrada mzdy se v roce 2026 zvyšuje. Upravují se i povinnosti pro nemocenské dávky

Náhrada mzdy, platu či odměny poskytovaná zaměstnavatelem i následné nemocenské od České správy sociálního zabezpečení se díky redukčním hranicím každoročně zvyšuje. Ani rok 2026 nebude výjimkou.
Náhradu poskytuje zaměstnavatel v souladu s § 192 zákoníku práce pouze v období prvních 14 kalendářních dnů nemoci. Zaměstnanci náleží náhrada mzdy od první zameškané směny. Od patnáctého dne je zabezpečen nemocenským od České správy sociálního zabezpečení.
Redukční hranice pro nemocenské
Pro úpravu výdělku zaměstnance (respektive vyměřovacího základu) se využívají redukční hranice stanovené ustanovením § 22 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění. Ty jsou každoročně odvozovány ze všeobecného vyměřovacího základu, stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění (za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukčních hranic stanoví). Pro rok 2026 se vychází z vyměřovacího základu roku 2024. Redukční hranice vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhláškou č. 397/2025 Sb.
V následující tabulce jsou zobrazeny redukční hranice pro nemocenské v roce 2025 a v nastávajícím roce 2026.
|Redukční hranice
|První
|Druhá
|Třetí
|Rok 2025
|1552 Kč
|2328 Kč
|4656 Kč
|Rok 2026
|1633 Kč
|2449 Kč
|4897 Kč
Náhrada mzdy pro rok 2026
Při výpočtu náhrady mzdy se upravuje zjištěný průměrný výdělek stejným způsobem jako pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění. Příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění se následně vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. Průměrný hodinový výdělek pro náhradu mzdy se stanoví stejným způsobem jako výdělek pro pracovněprávní účely, tj. z předchozího kalendářního čtvrtletí. Pokud zaměstnanec neodpracoval v tomto období alespoň 21 dnů, použije se v souladu s ustanovením § 356 zákoníku práce výdělek pravděpodobný.
Spolu s redukčními hranicemi je nutné upravit údaje pro výpočet nemocenského a náhradu mzdy. Poskytovatel mzdového programu by měl na tuto změnu reagovat automaticky. Náhrada mzdy za pracovní neschopnost v měsíci lednu 2026 již bude vypočtena podle nových redukčních hranic.
Redukční hranice pro náhradu mzdy
Krok první
Výpočet redukční hodinové hranice pro náhradu mzdy z redukčních hranic (RH) pro nemocenské pojištění:
- První RH: 1633 × 0,175 = 285,78 Kč
- Druhá RH: 2449 × 0,175 = 428,58 Kč
- Třetí RH: 4656 × 0,175 = 856,98 Kč
|Redukční hranice
|První
|Druhá
|Třetí
|Rok 2025
|271,60 Kč
|407,40 Kč
|814,80 Kč
|Rok 2026
|285,78 Kč
|428,58 Kč
|856,98 Kč
Krok druhý
Dále se postupuje v souladu se zákonem o nemocenském pojištění. Částka první redukční hranice se započítává z průměrného hodinového výdělku ve výši 90 %. Z rozdílu částky druhé a první redukční hranice se započítává 60 % průměrného hodinového výdělku a z rozdílu třetí a druhé redukční hranice se započítává 30 % průměrného hodinového výdělku. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.
- 1. redukční hranice: 285,78 × 0,9 = 257,20 Kč
- 2. redukční hranice: (428,58 – 285,78) × 0,6 = 142,80 × 0,6 = 85,68 Kč
- 3. redukční hranice: (856,98 – 428,58) × 0,3 = 428,40 × 0,3 = 128,52 Kč
Maximální upravený redukovaný základ: 257,20 + 85,68 + 128,52 = 471,40 Kč.
Krok třetí
Vypočte se náhrada mzdy z upraveného průměrného hodinového výdělku náležícího od první zameškané směny při dočasné pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy přísluší ve výši 60 % upraveného průměrného výdělku. Zaokrouhluje se na haléře, teprve za celý kalendářní měsíc se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru.
Příklad pro srovnání náhrady mzdy v roce 2025 s rokem 2026
Onemocněl zaměstnanec pracující v běžných osmihodinových směnách s průměrným hodinovým výdělkem 298,57 Kč, což odpovídá hrubé měsíční mzdě ve výši cca 50 000 Kč. Jeho pracovní neschopnost trvala jeden pracovní týden (od pondělí do neděle).
Rok 2025
- Z první redukční hranice bude započteno 244,44 Kč tj. (271,60 × 0,9).
- Z druhé redukční hranice bude započteno 16,18 Kč tj. ((298,57 – 271,60) x 0,6).
- Z třetí redukční hranice nebude započteno nic.
Hodinová náhrada mzdy činí 156,37 Kč, tj. 60 % z (244,44 + 16,18).
Vypočtená náhrada mzdy činí po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 6 255
Kč (156,37 Kč x 40 hodin).
Rok 2026
- Z první redukční hranice bude započteno 257,20 Kč (285,78 × 0,9).
- Z druhé redukční hranice bude započteno 7,67 Kč ((298,57 – 285,78) × 0,6).
- Z třetí redukční hranice již nebude započteno nic.
Hodinová náhrada mzdy činí 158,92 Kč, tj. 60 % z 264,87 Kč. Vypočtená náhrada mzdy činí po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 6 357 Kč (158,92 × 40 hodin).
Přestože se může na první pohled zdát, že náhrada mzdy bude výrazně vyšší, po redukcích hodinového průměrného výdělku tomu tak není. Náš modelový zaměstnanec si ve srovnání s rokem předchozím polepší na náhradě mzdy o 102 Kč.
Náhrada mzdy v dočasné pracovní neschopnosti
Příloha k žádosti o nemocenské dávky
V roce 2026 nabude účinnosti zákon o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatelů (JMHZ), který zruší řadu zaměstnavateli dosavadně odesílaných formulářů. Mezi takové patří i „Příloha k žádosti o nemocenské dávky“. Vyměřovací základy pro pojistné a vyloučené dny, tj. údaje potřebné pro výpočet dávek, již nebudou zaměstnavatelé předávat na prostřednictvím tohoto tiskopisu, ale je sdělovat prostřednictvím JMHZ.
Změna se projeví s určitým časovým odstupem. Údaje pro účely nemocenského pojištění budou zaměstnavatelé ještě po dobu 12 kalendářních měsíců následujících ode dne 1. ledna 2026 zasílat na předepsaném tiskopise, pokud sledované období alespoň částečně spadá do období před 1. lednem 2026.