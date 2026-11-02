Náhrada mzdy při nemoci v roce 2027: Nové redukční hranice i změny v dokládání údajů

Co se dozvíte v článku
Náhrada mzdy, platu či odměny poskytovaná zaměstnavatelem i následné nemocenské od České správy sociálního zabezpečení se díky redukčním hranicím každoročně zvyšuje. Náhradu poskytuje zaměstnavatel v souladu s § 192 zákoníku práce pouze v období prvních 14 kalendářních dnů nemoci. Zaměstnanci náleží náhrada mzdy od první zameškané směny. Od patnáctého dne je zabezpečen nemocenským od České správy sociálního zabezpečení.
Redukční hranice pro nemocenské
Pro úpravu výdělku zaměstnance (respektive vyměřovacího základu) se využívají redukční hranice stanovené ustanovením § 22 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění. Ty jsou každoročně odvozovány ze všeobecného vyměřovacího základu, stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění (za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukčních hranic stanoví). Pro rok 2027 se vychází z vyměřovacího základu roku 2025. Redukční hranice sdělilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve Sbírce zákonů pod číslem 185/2026.
V následující tabulce jsou zobrazeny redukční hranice pro nemocenské v roce 2026 a v nastávajícím roce 2027.
|Redukční hranice
|První
|Druhá
|Třetí
|Rok 2026
|1633 Kč
|2449 Kč
|4897 Kč
|Rok 2027
|1723 Kč
|2584 Kč
|5167 Kč
Náhrada mzdy pro rok 2027
Při výpočtu náhrady mzdy se upravuje zjištěný průměrný výdělek stejným způsobem jako pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění. Příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění se následně vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. Průměrný hodinový výdělek pro náhradu mzdy se stanoví stejným způsobem jako výdělek pro pracovněprávní účely, tj. z předchozího kalendářního čtvrtletí. Pokud zaměstnanec neodpracoval v tomto období alespoň 21 dnů, použije se v souladu s ustanovením § 356 zákoníku práce výdělek pravděpodobný.
Spolu s redukčními hranicemi je nutné upravit údaje pro výpočet nemocenského a náhradu mzdy. Poskytovatel mzdového programu by měl na tuto změnu reagovat automaticky. Náhrada mzdy za pracovní neschopnost v měsíci lednu 2027 již bude vypočtena podle nových redukčních hranic.
Redukční hranice pro náhradu mzdy
Krok první
Výpočet redukční hodinové hranice pro náhradu mzdy z redukčních hranic (RH) pro nemocenské pojištění:
- První RH: 1723 × 0,175 = 301,53 Kč
- Druhá RH: 2584 × 0,175 = 452,20 Kč
- Třetí RH: 5167 × 0,175 = 904,23 Kč
|Redukční hranice
|První
|Druhá
|Třetí
|Rok 2026
|285,78 Kč
|428,58 Kč
|856,98 Kč
|Rok 2027
|301,53 Kč
|452,20 Kč
|904,23 Kč
Krok druhý
Dále se postupuje v souladu se zákonem o nemocenském pojištění. Částka první redukční hranice se započítává z průměrného hodinového výdělku ve výši 90 %. Z rozdílu částky druhé a první redukční hranice se započítává 60 % průměrného hodinového výdělku a z rozdílu třetí a druhé redukční hranice se započítává 30 % průměrného hodinového výdělku. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.
- 1. redukční hranice: 301,53 × 0,9 = 271,38 Kč
- 2. redukční hranice: (452,20 – 301,53) × 0,6 = 150,67 × 0,6 = 90,40 Kč
- 3. redukční hranice: (904,23 – 452,20) × 0,3 = 452,03 × 0,3 = 135,61 Kč
Maximální upravený redukovaný základ: 271,38 + 90,40 + 135,61 = 497,39 Kč.
Krok třetí
Vypočte se náhrada mzdy z upraveného průměrného hodinového výdělku náležícího od první zameškané směny při dočasné pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy přísluší ve výši 60 % upraveného průměrného výdělku. Zaokrouhluje se na haléře, teprve za celý kalendářní měsíc se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru.
Příklad výpočtu náhrady mzdy v roce 2027
Onemocněl zaměstnanec pracující v běžných osmihodinových směnách s průměrným hodinovým výdělkem 344,99 Kč, což odpovídá hrubé měsíční mzdě ve výši cca 60 000 Kč. Jeho pracovní neschopnost trvala jeden pracovní týden (od pondělí do neděle).
- Z první redukční hranice bude započteno 271,38 Kč (301,53 × 0,9).
- Z druhé redukční hranice bude započteno 26,08 Kč ((344,99 – 301,53) × 0,6).
- Z třetí redukční hranice již nebude započteno nic.
Hodinová náhrada mzdy činí 178,47 Kč, tj. 60 % z 297,46 Kč. Vypočtená náhrada mzdy činí po zaokrouhlení na celé koruny směrem nahoru 7140 Kč (178,48 × 40 hodin).
Příloha k žádosti o nemocenské dávky
Od roku 2026 odesílají zaměstnavatelé jednotné měsíčním hlášení (JMHZ), které obecně zrušilo povinnost odesílat formulář „Příloha k žádosti o nemocenské dávky“. Nyní se potřebné údaje uvádí v jednotném měsíčním hlášení (JMHZ) a podle přechodného ustanovení ještě souběžně v Příloze k žádosti o dávku (NEMPRI), a to ke každé žádosti o dávku nemocenského pojištění, na kterou vznikne nárok do 31. března 2027. Po této době bude tato příloha připojována jen k žádosti o takovou dávku, u níž v rozhodném období pro výpočet denního vyměřovacího základu bude patřit aspoň jeden kalendářní měsíc připadající do období před 1. dubnem 2026.
Příklady předkládání Přílohy k žádosti o nemocenské dávky v roce 2027
Vznikne sociální událost a zaměstnanec nastupuje na nemocenskou dávku:
- Od 1. dubna 2027, rozhodným obdobím je období od 1. dubna 2026 do 31. března 2027. Příloha se nepředkládá, údaje se čerpají z JMHZ.
- Od 31. března 2027, rozhodným obdobím je období od 1. března 2026 do 28. února 2027. Příloha se předkládá, vyplňují se na ní údaje za všechny měsíce rozhodného období, tj. za měsíce duben 2026 až únor 2027.