nájemní smlouva nebytových prostor vzor ke stažení

Jako nebytový prostor se označuje taková část budovy, která není dle rozhodnutí stavebního úřadu určena k bydlení. Mohou sem patřit třeba kanceláře, sklad nebo dílna, obchod či provozovna. Na druhou stranu to neznamená, že by každý prostor využívaný k podnikání byl nebytovým prostorem. Posouzení se odvíjí mimo jiné od účelu stanoveného kolaudací.
Co se týče terminologie, v praxi se setkáváme jak s označením nájem nebytových prostor, tak s nájmem prostor sloužících k podnikání. Jedná se přitom o tentýž právní institut, jen o jeho odlišná pojmenování. Pojem nájem prostor sloužících k podnikání byl zaveden s novým občanským zákoníkem, který nabyl účinnosti roku 2014. Obě označení se ovšem dosud používají.
Nájemní smlouva nebytových prostor vs. bytu
Nájemní smlouva nebytových prostor je specifická v tom, že se řídí obecnými ustanoveními o nájmu plynoucími z občanského zákoníku, nikoli úpravou nájmu bytu. Největší rozdíl mezi těmito dvěma typy smluv spočívá v míře smluvní volnosti, kdy právní úprava nájmu nebytových prostor je převážně dispozitivní, díky čemuž se mohou obě strany odchýlit od zákonných ustanovení.
V nájemní smlouvě nebytových prostor je možné se například domluvit na rozsáhlejších úpravách nebo kratší či delší výpovědní době, než stanovuje zákon. Také si lze sjednat volnější výpovědní důvody. Zároveň platí, že větší odpovědnost za stav prostor a jejich využití se přisuzuje nájemci. S tím souvisí i omezená možnost změny způsobu užívání prostoru.
Náležitosti nájemní smlouvy nebytových prostor
Nájemní smlouva nebytových prostor obvykle zahrnuje následující:
• identifikaci smluvních stran,
• určení předmětu nájmu,
• jasně specifikovaný účel užívání, popřípadě předmět podnikání,
• výši a splatnost nájmu,
• práva a povinnosti pronajímatele a nájemce,
• služby,
• trvání doby nájmu,
• jasně sjednané podmínky pro skončení nájmu,
• možnosti přestaveb nebo změn provozu.
Současně je vhodné si ověřit účel užívání stavby a zkontrolovat, zda nájem vyhovuje plánovanému využití. Podnikatelé v této souvislosti často řeší, aby pronajatý prostor bylo možné upravit podle potřeb provozu.
Smlouva by z tohoto hlediska měla obsahovat, jak bude naloženo s investicemi do prostor po ukončení nájmu a kdo eventuálně uhradí náklady za jejich uvedení do původního stavu. Ve smlouvě by kromě toho měl být popsán technický stav pronajímaného prostoru.
Podle nového občanského zákoníku nicméně stačí, aby byl dostatečně určen předmět nájmu. Dokonce se již striktně netrvá na uzavření smlouvy v písemné formě, ačkoli se to kvůli případnému sporu důrazně doporučuje. Nájemci je mimoto se souhlasem pronajímatele povoleno opatřit prostor štíty či návěstími.
Vzor nájemní smlouvy nebytových prostor si můžete stáhnout zde.
Tento vzor smlouvy připravila advokátní kancelář Dostupný advokát. Jde o obecný vzor dokumentu, který nepředstavuje právní radu pro konkrétní případ. Každá situace má své specifické okolnosti, a vzor proto nemusí postihnout všechny varianty ani obsahovat všechna potřebná ujednání. Pro ověření vhodnosti vzoru a správné vyplnění doporučujeme konzultaci s advokátem na www.dostupnyadvokat.cz.
Ukončení nájmu nebytových prostor
Nájemní smlouvu nebytových prostor lze sjednat na dobu určitou i neurčitou. V případě nájmu na dobu určitou ho je možné vypovědět již před uplynutím sjednané doby, dá se tak ovšem učinit pouze ze zákonných či smluvně sjednaných důvodů. Ze strany nájemce mezi ně patří hrubé porušení povinností pronajímatele vůči jeho osobě či ztráta způsobilosti k výkonu činnosti, k níž má prostor sloužit.
K ukončení nájmu má dále právo, stane-li se prostor z objektivních důvodů nezpůsobilým ke sjednanému účelu a současně nezajistí-li mu pronajímatel odpovídající náhradní prostor. Ze strany pronajímatele lze k ukončení nájmu přistoupit jednak kvůli hrubému porušení povinností nájemce vůči jeho osobě, jednak kvůli plánované demolici budovy či její přestavbě, která vylučuje další užívání prostoru.
Ve výpovědi musí být uveden konkrétní důvod, který k ní vedl, přičemž výpovědní doba obvykle trvá tři měsíce a počíná dnem následujícím od jejího doručení. V případě výpovědi nájmu na dobu neurčitou či nájmu trvajícího déle jak 5 let se jedná o 6 měsíců. Nájemce na ni může do jednoho měsíce od doručení reagovat písemně podanými námitkami, poté už o přezkoumání oprávněnosti výpovědi žádat nelze.