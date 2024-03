Nákup v mnoha taškách? Víme, jak se rozvozci potravin staví k udržitelnosti

Co dělají společnosti pro udržitelnost?

Iva Pavlousková, External Communication Manager z Tesco Stores, serveru Podnikatel.cz potvrdila, že péče o planetu a udržitelnost je jedním z hlavních pilířů jejich podnikání a propisuje se do všeho, co v Tescu dělají. Mají nastavené i jasné cíle, čeho chtějí dosáhnout. Mezi ty dlouhodobé, nastavené na rok 2050, patří dosažení nulových emisí skleníkových plynů a do roku 2035 chtějí být uhlíkově neutrální v rámci vlastního provozu. Dalším klíčovým tématem, kterému se věnují v oblasti udržitelnosti, je snižování plýtvání potravinami. Máme v této oblasti stanovenou řadu cílů, jedním z nich je do roku 2030 o polovinu snížit množství potravinového odpadu. To se nám podařilo už v roce 2019. V současné době jsme na 78 % snížení od roku 2016. Dalším cílem je do roku 2027 prodávat 53 % potravin, které jsou dle Tesco Healt Score hodnoceny jako zdravé, dodává s tím, že jejich dlouhodobým cílem je optimalizovat obaly jejich vlastních i cizích značek.

Také v Košíku jsou udržitelnost a byznys dvě spojené nádoby. Jak upřesňuje František Brož, tiskový mluvčí online supermarketu Košík.cz, dlouhodobě se snaží, aby jejich zákazníci vnímali svoji roli v této oblasti. Košík.cz byl například prvním z prodejců, který ze své nabídky kompletně vyřadil vejce z klecových chovů. Jako první jsme zavedli placené zálohování PET lahví a možnost jejich úplné recyklace, aby z lahve díky zákazníkům opět vznikala lahev. Dlouhodobě pomáháme zákazníkům neplýtvat – ať už díky prediktivním modelům, které nám pomáhají nakupovat zásoby pro zákaznicky vstřícnou podporu doprodejů, vyjmenovává František Brož a dodává, že nezahálejí ani v logistice. Naši zákazníci si při volbě času doručení při dokončení objednávky mohou vybrat termín s tzv. eko dopravou. Jde o časový slot, ve kterém si nákup objednali i další zákazníci z okolí, a tím pádem je jasné, že se naše auta budou pohybovat v dané lokalitě, vysvětluje.

Jak popisuje Peter Nemeshegyi z KBJ VELKOOBCHODY, provozující e-shop Potravinydomu.cz, u nich skladování probíhá v nových certifikovaných skladech, s novými, energeticky úspornými chladicími prostorami. Ve skladu se snaží minimalizovat potřebu papírových dokladů, pro příjem, zaskladňování i vyskladňování zboží využívají elektronická zařízení. Pokud je to ekonomicky únosné, nakupují zboží ve velkém a omezují tak spotřebu pohonných hmot. Ze stejného důvodu nenabízí zákazníkům Potravin domů (rozvozy domů nebo do kanceláří) přednostní dodávky v řádu desítek minut a raději rozváží plnými nákladními vozy spolu s velkoobchodními dodávkami. Snažíme se také pracovat s dopravci, jejichž trendem je postupný přechod na elektromobilitu. Naše podnikatelská skupina využívá jako menšinový energetický zdroj také elektřinu z lokálních solárních elektráren, které provozujeme, doplňuje Peter Nemeshegyj.





Rohlík.cz zavedl ke konci loňského roku systém zpětného odběru PET lahví. Co se týče udržitelnosti, dále minimalizuje obalové materiály, zavádí ekologičtější varianty nákupních tašek nebo podporuje udržitelné zemědělství. Společnost navíc investuje do svého elektrického vozového parku, aby minimalizoval svůj dopad na životní prostředí. A ekologickým způsobem myslí i na svou produktovou nabídku.

Jak je to s taškami a dalšími obaly

Jádrem KBJ VELKOOBCHODY je velkoobchodní provoz, tedy dodávání poměrně velkých objemů potravin a dalších potřeb pro gastronomii především do restaurací, hotelů, škol a školek. Žádné potraviny tak nevyrábějí ani nepřebalují, jsou baleny už z výroby. Při rozvozech zboží používáme převážně papírové obaly (tašky, sáčky na pečivo), prioritou je však chránit zboží, aby jej zákazníci dostali v bezvadném stavu, zdůrazňuje Peter Nemeshegyi.

V Rohlíku ti, co nechtějí dostávat tolik papírových tašek, mohou využít jejich ekologické vratné tašky z recyklovatelných PET lahví, které jednoduše vrátí kurýrovi při dalším nákupu. Vratné tašky si mohou zákazníci zakoupit za vratnou zálohu 250 Kč a kdykoliv se rozhodnou službu tašek přerušit, vrátí Rohlík.cz po vrácení všech kousků celou zálohu zpět. K dispozici budete mít 25 tašek k otočení – každá z nich vydrží zhruba 20 nákupů, ale nemusíte se bát o čistotu, jelikož se po každém nákupu tašky perou, uvádí společnost v často kladených dotazech.

Při objednávkách na Tesco Online nabízí zákazníkům možnost, že jim nákup doručí bez tašek, což vede ke snižování obalového odpadu. Od roku 2020 se při balení výrobků jejich privátních značek nepoužívají nerecyklovatelné nebo obtížně recyklovatelné obaly a podle Ivy Pavlouskové do roku 2025 budou mít všechny výrobky Tesco plně recyklovatelné obaly. U naší módní značky F&F používáme vratná ramínka. Pokud je zákazník nechce, tak se znovu použijí. Rovněž používáme vratné přepravky, které vracíme zpět dodavatelům k dalšímu použití, upřesňuje.

Podívejte se do galerie

Jak je to s vracením obalů a recyklací

Také nákupy Košíku přijdou zákazníkům v papírových taškách. Ty mohou kurýrovi při jakémkoli dalším nákupu předat v rámci zpětného odběru. Tyto tašky pak putují na recyklaci, kde se z nich vyrábějí obaly pro vejce jejich privátní značky Authentic. Pro litrové nápojové lahve stejné privátní značky zase používají opět výhradně rPETové obaly, které jsou vyráběny z recyklovaných PET lahví. Experimentují také s obaly například u masa, kde se snaží snížit jejich objem a nahradit špatně recyklovatelné plastové vaničky jinými materiály.





Košík.cz ve spolupráci s Mattoni spustil také projekt zálohovaných plastových PET lahví. Po jejich vrácení dostane zákazník zpátky zálohu, jak je to běžné u skla. Tyto lahve se spolu s kurýrem vrátí do skladu, odkud putují do recyklačního centra, kde se z nich znovu stane lahev, popisuje František Brož s tím, že dlouhodobě nabízejí také totožnou nezálohovanou variantu. Máme dlouhodobé srovnání. Z něj vyplývá, že zákazníci mají jednoznačně zájem právě o variantu, kde mohou šetřit životní prostředí, podotýká. Obaly, které jsou vratné, samozřejmě vykupujeme zpět. To však není nic, čím bychom se odlišovali, přidává Peter Nemeshegyi.

Převzít nákup a odevzdat použité PET lahve k recyklaci je od listopadu možné také v Rohlíku. Jedná se o testovací systém zpětného sběru PET lahví, tedy zálohování, a to bez ohledu na tuzemskou legislativní úpravu. Princip je jednoduchý: kurýři budou zákazníkům nabízet speciální recyklační sáčky, do kterých zákazníci vloží použité PET lahve. Ty se kurýrům odevzdávají nesešlapané, aby se co nejvíce simulovala situace reálného zálohování.

Iva Pavlousková uvádí, že plastová nákupní taška Tesco LDPE a běžná nákupní taška Tesco jsou vyrobeny ze 100 % recyklovaného materiálu a obě jsou plně recyklovatelné. Každá papírová nákupní taška Tesco obsahuje 20 % papírového odpadu sebraného v obchodech Tesco v České republice. Naším cílem je zvýšit obsah recyklovaného materiálu v papírové nákupní tašce Tesco na 50 %. Chceme také začít přidávat plastový odpad Tesco do 3 různých plastových nákupních tašek a vložek do odpadkových košů, prozrazuje dále.

Pravidel je celá řada

I když by naši zákazníci upřednostňovali doručení nákupu v menším počtu tašek, tak jim v tom kvůli platné legislativě, která vymezuje oddělené skladování některých druhů potravin, nemůžeme vyhovět, popisuje František Brož. Pravidel, která se musí ve skladu i při přepravě dodržet, je nepřeberné množství. Například jde o to, že se společně nesmí skladovat a přepravovat balené a nebalené potraviny, jakékoli potraviny a drogerie a tak dále. Podotýká také, že roli ještě samozřejmě hraje dodržení teplotního řetězce a převoz mraženého nebo chlazeného zboží v oddělených teplotních zónách. Na druhou stranu je potřeba říct, že jedno naše auto převeze desítky nákupů. Kdykoli tedy potkáte na ulici Košík, představte si třeba dvacet osobních aut mířících do supermarketu, která díky nám nikdy nemusela vyjet na ulici, uzavírá.