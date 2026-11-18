Do sítě automatizovaných prodejen COOP 24/7 přibyla další pobočka. Zákazníci mohou nyní nově nakupovat v těchto prodejnách v Městě Touškově nedaleko Plzně.
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Pohodlí pro zákazníky i propojení města
Podle společnosti COOP není v plzeňském regionu koncept prodejen s nepřetržitým samoobslužným provozem příliš rozšířený. Bude se tak jednat o vylepšení pro zákazníky, kterým se bude pohodlněji nakupovat. Prodejny COOP 24/7 totiž umožňují nakoupit si i mimo běžnou otevírací dobu.
Jak Skupina COOP zmínila v příspěvku na svém facebookovém profilu, prodejna je zajímavá i svou architekturou.
Nová stavební úprava odkazuje na gotickou tradici místní zástavby a zároveň pohodlněji propojuje dvě části centra města, doplnili.
Zjistěte, jak prodejna vypadá
Síť prodejen se stále rozšiřuje
Otevření prodejny v Městě Touškově je dalším krokem v rozšiřování sítě COOP 24/7. Jejím cílem je zajistit dostupnější nakupování také v menších městech a obcích po celé České republice.
Ve většině případů COOP kombinuje automatizovaný prodej se standardní otevírací dobou, v případě malých obcí však může plně samoobslužný provoz postupně hrát stále důležitější roli.
Koncept 24/7 tak společnost nasazuje flexibilně tam, kde to dává smysl. Jak uvádí Lukáš Němčík, místopředseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev provozující COOP, dobře ví, že tomu tak není například v centrech velkých měst, kde má zákazník jiné možnosti. Největší potenciál je z hlediska počtu nadále v regionech, kde mění prodejny v místa s širší nabídkou služeb.
V některých případech je to jediná cesta, jak obchod vůbec udržet, jinde se nám zavedení tohoto režimu výrazně projevuje na tržbách či na snižování nákladů. Čistě z ekonomického pohledu jsou vůbec nejúspěšnější prodejny v turistických lokalitách a u dopravních uzlů, dodal.
Na rozdíl například od sítě Minute Shop mající prodejny v Praze, COOP ve většině případů kombinuje automatizovaný prodej se standardní otevírací dobou.