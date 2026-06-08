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„Nakupujte hezky česky.“ A podle kontrol v Penny i vodku, i když vám je jen 15 let

Daniel Morávek
Dnes
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Cedule Penny Market
Autor: Shutterstock.com
Ilustrační obrázek
Řetězec Penny Market pojal v praxi svůj marketingový slogan „nakupujte hezky česky“ svérázným způsobem. Od České obchodní inspekce (ČOI) totiž dostal pokutu ve výši 1 milionu korun za opakovaný prodej alkoholu nezletilým.

Porušení zákazu prodeje alkoholu mladistvým zjistila ČOI v 7 ze 14 kontrol. Právě vysoká míra kontrol se zjištěním byla jedním z důvodů, proč inspekce přikročila k udělení vysoké pokuty.

Penny prodalo alkohol nezletilým při polovině kontrol

Inspektorát ČOI Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně uložil společnosti Penny Market pokutu ve výši 1 milionu korun za opakované porušení zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Jde o maximální pokutu, kterou lze za tento prohřešek udělit. Při kontrolách provedených mezi 24. únorem a 9. dubnem 2025 prodali zaměstnanci Penny Marketu alkohol nezletilým figurantům v 7 ze 14 případů. 

Konkrétně se jednalo o tři případy prodeje vodky o objemu 0,5 l s obsahem alkoholu 37,5 %, dva případy prodeje vodky o objemu 0,5 l s obsahem alkoholu 42 %, jeden případ prodeje likéru typu Fernet o objemu 0,5 l s obsahem alkoholu 38 % a jeden případ prodeje vína o objemu 0,75 l s obsahem alkoholu 13,5 %, upřesnil ředitel Inspektorátu ČOI Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně Karel Havlíček

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Doklad si vyžádali, ale nezkontrolovali ho

Ve všech případech si sice prodávající vyžádali doklad totožnosti, ten však v polovině případů po předložení ani nezkontrolovali a alkohol nezletilé osobě prodali. Právě liknavost při kontrole věku, vysoká míra kontrol se zjištěním, krátké časové období, ve kterém byla porušení zákona zjištěna, a charakter prodávaných nápojů, kdy se jednalo převážně o lihoviny s vysokým obsahem alkoholu, byly důvodem, proč ČOI přikročila k udělení maximální výše pokuty.

Prodej alkoholu nezletilým dlouhodobě považujeme za jedno z nejzávažnějších porušení zákona v dozorové působnosti ČOI. Tento případ ukazuje, že ze strany prodávajících nestačí pouze formálně požádat o doklad totožnosti, ale je nutné skutečně ověřit věk zákazníka. Pokud dochází k opakovanému selhání, navíc v takto vysoké míře, Inspektorát ČOI Jihomoravský a Zlínský nebude váhat ukládat sankce na samé horní hranici zákona, uzavřel Karel Havlíček.

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Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

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