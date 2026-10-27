Nákupy z Temu a spol. opět prodraží. Od listopadu se bude platit manipulační poplatek

Zákazníci internetových tržišť, jako jsou Temu, AliExpress nebo Shein, tak musí počítat s tím, že nákupy se jim opět prodraží.
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Od listopadu se bude platit i manipulační poplatek
Nákupy z mimoevropských e-shopů od listopadu opět zdraží. Po červencovém zavedení cla se bude nově platit i manipulační poplatek ve výši 2 eur. Poplatek se bude vztahovat na veškeré zásilky, které jsou koupeny přes internet a dovozeny ze zemí ležících mimo EU, a to bez ohledu na hodnotu zboží. Stejně jako v případě cla se bude poplatek počítat za každou položku nákupu (v českém překladu je chybně uvedeno za „za kus“).
Položkou se rozumí jeden nebo více kusů stejného druhu zboží. Tedy pokud si zakoupíte jednu klávesnici a tři pouzdra na mobil, jsou to dva druhy zboží, a tedy dvě položky. Manipulační poplatek v takovém případě bude činit 4 eura. Na rozdíl od cla vybíraného od 1. července ve výši 3 eur za položku se nový manipulační poplatek nebude vztahovat pouze na balíčky do hodnoty 150 eur a bude vybírán u všech dovážených e-commercových zásilek bez ohledu na jejich hodnotu.
Nový manipulační poplatek má zajistit, aby případný další rychle rostoucí objem zásilek neohrožoval schopnost celních správ účinně kontrolovat dovážené zboží, chránit spotřebitele a vymáhat evropské celní předpisy. Současně přispěje k nastavení spravedlivějších podmínek mezi evropskými obchodníky a prodejci usazenými mimo EU, komentovala na webu celní správa.
Zároveň se bude výše manipulačního poplatku zahrnovat do základu pro výpočet DPH. Podrobněji postup popisuje aktuální příručka Evropské komise. Jak doplnil server Měšec.cz, pokud obchodník využívá režim IOSS, v němž DPH vybírá už při objednávce, a poplatek vám při prodeji naúčtuje, zahrne ho do základu této daně. U dovozu mimo IOSS vstupuje poplatek do základu dovozní DPH.
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Clo na drobné nákupy se zavedlo od července
Až do letošního července platila při nákupech zboží z čínských e-shopů výjimka z placení cla, pokud hodnota zboží v zásilce nepřekročila 150 eur. Jediné, co zákazník platil, byla DPH a případně poplatek firmě, která ho zastupovala v celním řízení. Od 1. července však nákupy z Číny (a dalších zemí mimo EU) výrazně podražily. Zavedlo se totiž clo ve výši 3 eur za celní položku v zásilkách, které nepřesahují 150 eur a které jsou zasílány ze zahraničních e-shopů a platforem, které neleží v EU. Clo bylo zavedeno na poštovní zásilky a zásilky od obchodníků, kteří platí DPH v tzv. zvláštním režimu pro prodej na dálku. Zvláštní režim zákazník pozná podle toho, že zaplatí DPH přímo na e-shopu.
Clo podle celního sazebníku zboží je nutné od července zaplatit i tehdy, kdy vám zásilku posílá jiná fyzická osoba jako dar, jestliže hodnota zásilky je vyšší než 45 eur.
Nejběžnější případ, kdy se clo platí podle celního sazebníku je, pokud si zboží objednal podnikatel. A platí to i pro případ, kdy se jedná o fyzickou osobu – podnikatele, pokud je plátcem DPH. Je to vlastně stejný případ, jako kdyby zboží bylo do EU dováženo v kontejneru ve velkém množství. Posledním případem, kdy se clo platí podle celního sazebníku je, pokud má zboží hodnotu vyšší, než 150 eur, upřesňuje se na webu celní správy.
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Kdy se clo neplatí?
Clo se naopak neplatí v případě, kdy jedna fyzická osoba zasílá jiné fyzické osobě zásilku, která nepřesahuje 45 eur. Má to tři podmínky. První podmínkou je, že zboží je zasláno příležitostně. Další podmínkou je, aby zboží sloužilo pro osobní potřebu příjemce anebo jeho rodiny a z hlediska povahy a množství nesmí mít obchodní povahu (například se nepočítá s jeho dalším prodejem). A třetí podmínku tvoří skutečnost, že musí jít o dar a za zboží nesmí být jakkoliv zaplaceno.
Zavedení cla srazilo počty zásilek z Číny
Po zavedení cla došlo k výraznému poklesu počtu dovážených zásilek ze zemí mimo EU. Za období červenec a srpen 2026 bylo do České republiky dovezeno 6,6 milionu položek, zatímco ve stejném období loňského roku čeští celníci projednali 20,3 milionu položek zboží.
Zavedení cla ve výši 3 EUR na položku dováženého zboží splnilo svůj zamýšlený účel a alespoň částečně narovnalo podmínky na evropském trhu, uzavřela celní správa.