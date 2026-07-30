Naletěli jste na nevýhodný kurz ve směnárně? Zákon dává šanci žádat peníze zpět

Směnárny, zejména v turisticky vytížených lokalitách, bývají dlouhodobě spojovány s nevýhodnými kurzy nebo nepřehlednými podmínkami. Právě proto česká legislativa poskytuje spotřebitelům poměrně silnou ochranu. Pokud si až po odchodu ze směnárny uvědomíte, že jste na směně prodělali, nemusí být vše ztraceno.
O problematice nekalých praktik směnáren informuje spotřebitelský server dTest.cz, který vychází z reálných situací spotřebitelů.
Směnu lze zrušit. Je ale třeba jednat rychle
Jak uvádí dTest, největší výhodou pro spotřebitele je možnost od směnárenského obchodu odstoupit bez udání důvodu. Na rozdíl od řady jiných služeb nemusíte dokazovat, že směnárna pochybila.
Stačí vrátit částku, kterou jste od směnárny obdrželi, a provozovatel vám musí vrátit vaše původní peníze. Za zrušení směny nesmí účtovat žádné sankce ani poplatky.
Důležitý je ale čas. Lhůta jsou tři hodiny a začíná běžet okamžikem uzavření směny. Pokud si nevýhodný kurz uvědomíte až po návratu na hotel nebo domů, může být na zrušení obchodu už pozdě.
Když je směnárna zavřená
Zákon myslí i na situaci, kdy směnárna během tříhodinové lhůty zavře. V takovém případě se běh lhůty přeruší a pokračuje až po znovuotevření provozovny. Zároveň platí, že lhůta neskončí dříve než 30 minut po otevření směnárny, takže spotřebitel má stále možnost své právo využít.
Doklad nevyhazujte
Při každé směně by vám směnárna měla vydat doklad o provedení transakce. Ten obsahuje mimo jiné použitý kurz, částku, datum a čas směny i poučení o právu na odstoupení od smlouvy.
V praxi se stává, že spotřebitelé doklad odmítnou nebo ho hned vyhodí. Tím se ale připravují o důležitý důkaz pro případ reklamace nebo odstoupení. Doklad proto vždy vyžadujte a dobře jej uschovejte, upozorňuje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.
Kdy už právo na zrušení směny neplatí
Možnost odstoupit od směny není neomezená. Nevztahuje se na transakce přesahující hodnotu 1000 eur nebo odpovídající částku v jiné měně. V takovém případě už spotřebitel nemá právo směnu bez udání důvodu zrušit. Směnárna by na toto omezení měla upozornit ještě před uzavřením obchodu.
Na co si dát pozor ještě před směnou
Odborníci doporučují nenechat se zlákat pouze výrazně výhodným kurzem na reklamním poutači. Důležité je pečlivě prostudovat celý kurzovní lístek a zjistit, zda se například nejedná o VIP kurz určený jen registrovaným nebo pravidelným zákazníkům.
Varovným signálem mohou být také výrazné rozdíly mezi nákupním a prodejním kurzem nebo důležité podmínky uvedené drobným písmem.
V turistických lokalitách se častěji setkáte s nevýhodnými podmínkami. Praktické je porovnat nabídky více směnáren a nespěchat. Vždy si ponechejte doklad o směně a v případě pochybností jednejte okamžitě. Právě rychlá reakce rozhodne, zda v případě unáhlené směny získáte své peníze zpět, uzavírá Eduarda Hekšová.
Co musí směnárna splnit
Ještě před uzavřením obchodu musí směnárna spotřebiteli srozumitelně sdělit zejména:
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směnný kurz,
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případné poplatky za směnu,
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měny, mezi nimiž směnu provádí,
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identifikační údaje provozovatele.
Tyto informace musí být k dispozici ještě před předáním peněz. Pokud je směnárna poskytne až po provedení směny, porušuje zákon.