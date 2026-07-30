Podnikatel.cz  »  Právo

Naletěli jste na nevýhodný kurz ve směnárně? Zákon dává šanci žádat peníze zpět

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
přidejte názor

Sdílet

Mladý muž v modré košili drží v ruce bankovky, zřejmě dolarovky, v druhé ruce drží kalkulačku nebo mobilní telefon a tváří se nejistě
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Nevýhodný kurz ještě nemusí znamenat, že o své peníze definitivně přijdete. Český zákon dává spotřebitelům možnost zrušit směnu bez udání důvodu. Má to ale několik podmínek a čas hraje zásadní roli.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Směnárny, zejména v turisticky vytížených lokalitách, bývají dlouhodobě spojovány s nevýhodnými kurzy nebo nepřehlednými podmínkami. Právě proto česká legislativa poskytuje spotřebitelům poměrně silnou ochranu. Pokud si až po odchodu ze směnárny uvědomíte, že jste na směně prodělali, nemusí být vše ztraceno.

O problematice nekalých praktik směnáren informuje spotřebitelský server dTest.cz, který vychází z reálných situací spotřebitelů. 

Drahé výběry a skryté poplatky: Placení v zahraničí může překvapit Přečtěte si také:

Drahé výběry a skryté poplatky: Placení v zahraničí může překvapit

Směnu lze zrušit. Je ale třeba jednat rychle

Jak uvádí dTest, největší výhodou pro spotřebitele je možnost od směnárenského obchodu odstoupit bez udání důvodu. Na rozdíl od řady jiných služeb nemusíte dokazovat, že směnárna pochybila.

Stačí vrátit částku, kterou jste od směnárny obdrželi, a provozovatel vám musí vrátit vaše původní peníze. Za zrušení směny nesmí účtovat žádné sankce ani poplatky.

Důležitý je ale čas. Lhůta jsou tři hodiny a začíná běžet okamžikem uzavření směny. Pokud si nevýhodný kurz uvědomíte až po návratu na hotel nebo domů, může být na zrušení obchodu už pozdě.

Obchodníci přijdou o trik, který jim roky vydělával. Naletěla na něj většina Čechů Přečtěte si také:

Obchodníci přijdou o trik, který jim roky vydělával. Naletěla na něj většina Čechů

Když je směnárna zavřená

Zákon myslí i na situaci, kdy směnárna během tříhodinové lhůty zavře. V takovém případě se běh lhůty přeruší a pokračuje až po znovuotevření provozovny. Zároveň platí, že lhůta neskončí dříve než 30 minut po otevření směnárny, takže spotřebitel má stále možnost své právo využít.

Doklad nevyhazujte

Při každé směně by vám směnárna měla vydat doklad o provedení transakce. Ten obsahuje mimo jiné použitý kurz, částku, datum a čas směny i poučení o právu na odstoupení od smlouvy.

V praxi se stává, že spotřebitelé doklad odmítnou nebo ho hned vyhodí. Tím se ale připravují o důležitý důkaz pro případ reklamace nebo odstoupení. Doklad proto vždy vyžadujte a dobře jej uschovejte, upozorňuje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Skryté pasti ve smlouvách: Chtěli nepřiměřenou sankci za nepřevzetí balíku Přečtěte si také:

Skryté pasti ve smlouvách: Chtěli nepřiměřenou sankci za nepřevzetí balíku

Kdy už právo na zrušení směny neplatí

Možnost odstoupit od směny není neomezená. Nevztahuje se na transakce přesahující hodnotu 1000 eur nebo odpovídající částku v jiné měně. V takovém případě už spotřebitel nemá právo směnu bez udání důvodu zrušit. Směnárna by na toto omezení měla upozornit ještě před uzavřením obchodu.

Na co si dát pozor ještě před směnou

Odborníci doporučují nenechat se zlákat pouze výrazně výhodným kurzem na reklamním poutači. Důležité je pečlivě prostudovat celý kurzovní lístek a zjistit, zda se například nejedná o VIP kurz určený jen registrovaným nebo pravidelným zákazníkům.

Varovným signálem mohou být také výrazné rozdíly mezi nákupním a prodejním kurzem nebo důležité podmínky uvedené drobným písmem.

V turistických lokalitách se častěji setkáte s nevýhodnými podmínkami. Praktické je porovnat nabídky více směnáren a nespěchat. Vždy si ponechejte doklad o směně a v případě pochybností jednejte okamžitě. Právě rychlá reakce rozhodne, zda v případě unáhlené směny získáte své peníze zpět, uzavírá Eduarda Hekšová.

WT100_26

Nikdy jste nic nedlužili, přesto můžete skončit v exekuci. Tento dopis neignorujte Přečtěte si také:

Nikdy jste nic nedlužili, přesto můžete skončit v exekuci. Tento dopis neignorujte

Co musí směnárna splnit

Ještě před uzavřením obchodu musí směnárna spotřebiteli srozumitelně sdělit zejména:

  • směnný kurz,

  • případné poplatky za směnu,

  • měny, mezi nimiž směnu provádí,

  • identifikační údaje provozovatele.

Tyto informace musí být k dispozici ještě před předáním peněz. Pokud je směnárna poskytne až po provedení směny, porušuje zákon.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).