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Nastupili jste na střední či vysokou? U zdravotního pojištění končí zásadní povinnost

Jana Knížková
Dnes
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Mladá usmívající studentka s batohem na zádech a učivem v ruce ukazuje palec nahoru
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
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Za studenty středních a vysokých škol dál platí zdravotní pojištění stát. Od letošního roku ale odpadla jedna povinnost, na kterou si museli dát studenti dříve pozor. Začátek studia už totiž zdravotní pojišťovně sami hlásit nemusí. Tuto povinnost převzaly školy.
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Do konce roku 2025 platilo, že student, který nastoupil na střední nebo vysokou školu, musel změnu své zdravotní pojišťovně oznámit nejpozději do osmi dnů od zahájení studia. Kdo na to zapomněl, mohl se dostat do problémů a za určitých okolností mu mohl vzniknout dluh na pojistném nebo penále.

Od 1. ledna 2026 už tato oznamovací povinnost u studia na straně studentů není. Zdravotní pojišťovny nově získávají údaje jinou cestou, mimo jiné prostřednictvím škol. 

Pro studenty se tak nic nemění na tom, že zdravotní pojištění za ně hradí stát. Mění se pouze způsob, jak se pojišťovna o jejich studiu dozví. Na změnu upozorňuje kancelář veřejného ochránce práv.

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Výjimku mají doktorandi

Jiná pravidla se týkají studentů doktorských studijních programů. Ti si musí začátek studia zdravotní pojišťovně stále oznámit sami.

U běžných středoškolských a vysokoškolských studentů by ale měl potřebné informace předávat příslušné zdravotní pojišťovně přímo školský systém.

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Raději si ověřte, co o vás pojišťovna eviduje

Pokud zdravotní pojišťovna dostane aktuální informace, měla by studenta vést v příslušné kategorii nezaopatřeného dítěte.

Přesto může být užitečné si své údaje zkontrolovat. Pokud si nejste jistí, zda vás pojišťovna vede správně, můžete ji kontaktovat a ověřit si, jakou kategorii u vás eviduje.

Noví studenti tak od letoška mají o jednu starost méně. Po nástupu na střední nebo vysokou školu už kvůli samotnému zahájení studia nemusí do osmi dnů informovat zdravotní pojišťovnu.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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