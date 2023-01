Návrat ke staré dobré fotografii. I tak můžete prorazit v 21. století

V Ostravě si od února nekoupíte dlouhodobý kupon na MHD v jiné než elektronické podobě, na konci března vyšel naposledy v tištěné podobě britský deník The Independent a v Česku je rok 2016 tím posledním, kdy vyšly tištěné Zlaté stránky. A takto bychom ve výčtu mohli pokračovat. 21. století prostě patří digitálním technologiím a papír se stává zbytnou věcí. Pro mnohé ale zároveň začíná představovat něco originálního, nebo dokonce i luxusního. A právě toho využívá digitální Studio Sinfin, které přišlo se službou Vyvolej.to.

Firma se od roku 2008 zabývá výrobou a vývojem webů, aplikací a dalších současných médií a technologických vychytávek. Před zhruba třemi lety přišel za jedním z někdejších spolupracovníků jeho kamarád s tím, že hledá službu, která by uměla vyvolávat fotky z Instagramu. V Česku tehdy nic takového nebylo a on si musel své fotky nechat posílat až z Francie. Klukům ze Sinfinu se nápad zalíbil, na nic nečekali a brzy přišli s demoverzí Vyvolej.to. Službu jsme začali představovat na podzim roku 2013 na pražském Smetanově nábřeží, které bylo tehdy uzavřeno pro veškerou dopravu. Město testovalo, jestli by z něj mohlo udělat zónu bez aut. To tam přilákalo spoustu moderně smýšlejících lidí, hipsterů a dalších. Toho momentu jsme využili a přišli jim tam představit Vyvolej.to, ale mnohým ještě překvapivě i samotný Instagram. Lidem se spojení digitální úpravy fotek a možnost jejich vyvolání líbila a získali jsme tam první zakázky, přibližuje nedávné začátky služby zakladatel Sinfinu Filip Ornstein. Od té doby kluci Vyvolej.to stále zdokonalují a teď pracují na třetí verzi.

Partička mladých podnikatelů chce skrze Vyvolej.to vrátit do života klasické papírové fotografie. Lidé dnes mají v digitálním prostředí uloženy tisíce fotek, na které se málokdy podívají. Je sice fajn, že se díky sdílení na sociálních sítích a elektronických albech mohou na galerie podívat i zájemci z opačného konce světa, ale autorům fotografií a jejich nejbližšímu okolí někdy zůstávají tak trochu vzdálené. Díky mobilům si můžete fotky prohlédnout kdykoli a kdekoli, ale zážitek z takového prohlížení je někde úplně jinde. Fotka na papíře prostě vypadá líp než na displeji, můžete si na ni sáhnout, případně listovat celým albem. To je pro spoustu dnešních mladých lidí zážitek, se kterým se setkávají poprvé v životě. Klasické vyvolané fotky můžou být na rozdíl od těch elektronických hezkým dárkem. Digitální fotografii ale neodsuzujeme. Je skvělým médiem, které používáme jako základ, a díky kterému můžeme klasické fotky vracet do běžného života. Chceme, aby se lidi naučili s fotkami žít, aby je nebrali jen jako archivní hodnotu, ale aby se je naučili nosit třeba v peněženkách a nebáli se o ně. Když je zničí, vždycky se můžou vrátit k jejich digitální podobě a nechat si je znovu vyvolat, vysvětluje partner Sinfinu Tomáš Bajer.

Nezaměnitelný vzhled a tradiční hodnoty

Jak už bylo řečeno, služba vznikla na základě Instagramu. První fotky proto byly nabízeny v rozměru 8×10 centimetrů, vycházely z instagramového čtverce a byly doplněny typickým polaroidovým rámečkem. Tohoto nezaměnitelného a osvědčeného vzhledu se zakladatelé služby drží i dnes, kdy už je jejich nabídka pochopitelně mnohem širší. Na začátku jsme se drželi jen Instagramu, to bylo naše základní zdrojové rozhraní. Díky tomu, že Instagram zvýšil počet pixelů z původních 640 na 1080, byl pro naše účely dostačující. Instagramové fotky vypadají velmi dobře i v kolážích na velkých plakátech. Pro větší formáty už se ale nehodí, a proto jsme se rozhodli Vyvolej.to vylepšit o upload z dalších zdrojů, čímž jsme se oprostili i od čtvercového formátu, říká Filip Ornstein s tím, že zákazníci ale mají pořád největší zájem o nejmenší formát polaroidových fotografií, se kterými služba na svém začátku prorazila.

Rádi spolupracujeme s odborníky a nestydíme se za to, že vyvolávání fotek outsourcujeme. Nevidím jako rozumné dělat fotky vlastnoručně, protože nákup technologie by vyžadoval velké investice a navíc bychom byli handicapovaní naší nezkušeností. Proto spoléháme na práci profesionálů a díky tomu máme i dost času věnovat se tomu, čemu rozumíme, tedy konečné prezentaci, výrobě prototypů a prodeji.

Výslednou estetickou hodnotu mladí podnikatelé ještě podtrhují ručně vyráběnými alby, která si nechávají dodávat od českých návrhářů. Snažíme se přicházet s neokoukanými věcmi. Nejsme obyčejný fotolab ani papírnictví. Portfolio našich produktů je sestaveno tak, aby se zákazník skoro nemohl rozhodnout pro konkrétní kombinaci a chtěl všechno, dodává v lehké nadsázce Tomáš Bajer.





Nemůžete investovat do reklamy? Dejte na interakci

Protože se zakladatelům služby už na samém začátku osvědčila přímá interakce s uživateli, drží se tohoto postupu dodnes. O každém novém produktu například nechávají své zákazníky a kamarády hlasovat a díky otevřenému přístupu se jim dostává přirozené virality. Vzhledem k tomu, že projekt financujeme z vlastních zdrojů, musíme hledat co nejefektivnější cesty. Pracujeme proto s komunitou na sociálních sítích a jdeme lidem naproti. S každou hotovou zakázkou posíláme i poděkování, ptáme se klientů, jak byli spokojeni, a prosíme o sdílení jejich alb nebo výtvorů z fotek. Takže nás prezentují nejen naše vlastní příspěvky, ale i obrázky toho, jak fotky používají naši zákazníci. Máme radost z každého otagování, které nám lidi u svých příspěvků dají, nebo z komentářů blogerů, uvádí Tomáš Bajer. Studio navíc každý měsíc pořádá nejrůznější soutěže a akce. Povědomí o projektu se díky tomuto přístupu podařilo rozšířit bez investice do reklamy.

Práci s českou komunitou už kluci zvládají poměrně dobře, teď ale stojí před další výzvou, a to etablovat se na zahraničních trzích, které jsou v mnoha ohledech odlišné. Loni Studio Sinfin pod značkou Squared.one spustilo další tři jazykové verze, polskou, německou a univerzální anglickou pro trh na celém území Evropské unie. Bohužel jsme v zahraničí nemohli použít český název Vyvolej.to, který u nás skvěle funguje, protože lidé mají pocit, že už ho někdy slyšeli a je jim blízký. Většinou se ukazuje, že nás neznají, jen jim někdo řekl „vyvolej to, vyvolej ty fotky“. To nám ale v zahraničí nepomůže už třeba jen kvůli nesnadnosti anglického překladu výrazů vyvolat a tisknout. A my se profilujeme jako služba nabízející vyvolané fotky, proto nemůžeme riskovat s názvem Print.it, komentuje Filip Ornstein.