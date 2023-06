Ne všechny kempy jsou letos úplně obsazené. Může za to zdražování?

Jak to vypadá s obsazeností kempů?

Tereza Wilzingová z Camping Resortu Frymburk serveru Podnikatel.cz potvrdila, že u nich rezervace běží celý červen a nyní na léto nad jejich očekávání. Lidé se připravují na prázdniny a těší se na dovolenou, vypadá to na pěknou sezónu, doplňuje. Jak uvedl pro ČT24 Václav Novák za společnost Kanak provozující na Vltavě kemp Branná, jsou s ubytovacími kapacitami na 80 procentech s tím, že exponované termíny kolem svátků jsou zcela rozebrané. Letos to začalo poměrně brzy, už během ledna a února se začala místa dost rychle plnit, ale ještě nějaká rezerva tam je. Oproti loňsku se počet rezervací zvyšuje, lidé se po covidu vrací, uvedl pro Budějovický rozhlas Jan Straka, manažer Ingetour provozující kempy v okolí Vltavy.

Významný nárůst rezervací zaznamenali také v areálu Lipno Modřín. Naopak podle Ladislava Šína z Kempu Indiana je obsazenost jejich kempu oproti minulosti 30% a spokojeni s tím rozhodně nejsou. Bojujeme díky neskutečnému zdražení energií a služeb o holé přežití. Turistika v ČR je nyní v dlouhodobém úpadku. Navíc se díky covidu zcela ztratila tradice dětských, školních výletů, dodává.

Nahlédněte do kempů

Ceny se mírně zvyšovaly

Podobně jako v loňském roce provozovatelé kempů zdražovali jen minimálně. Například v Kempu Indiana zvýšili ceny pouze u ubytování hotelového typu, a to podle Ladislava Šína z důvodu zvýšení cen prádelen a energií. Ne však o moc, cca o 15 %. Více si díky optice koruny nemůžeme dovolit. Rozumějte, státy, které zavedly euro, jsou v tomto daleko více hájené. Pro příklad 50 Kč jsou stále pro občana ČR peníze, 2 eura jsou pro Němce, Slováka či Chorvata nic, podotýká. Podle serveru Denik.cz ke zdražení přistoupila drtivá většina provozovatelů kempů.

Jedním z nich je Dušan Čížek z Autokempu Višňová, který zmínil, že ceny nestouply nijak rapidně, například auto nebo platba za osobu se zdražilo o deset korun. Ceny jsme pouze trochu upravili kvůli energiím, zvýšenému nájmu, mzdám, ale odpovídají kvalitním službám moderního kempu, přidává Tereza Wilzingová. Ladislav Šín souhlasí, že nejvíce zdražily energie, hodinová sazba řemeslníků všeho druhu a také platy zaměstnanců.

Kolik tedy stojí stanování v kempu?

V tabulce přinášíme přehled cen za přespání v kempu ve stanu s odstaveným autem.

Kemp Cena za dospělou osobu Cena za stan* Cena za auto Autcamping Rozkoš 140 Kč 150 Kč 100 Kč Autocamping Bobrovník 81 Kč 60/93 Kč 74 Kč Autokemp Merkur Pasohlávky 160 Kč 200/220 Kč 120 Kč Autokemp Seč Pláž 100 Kč 99/110 Kč 100 Kč Camp Strážnice 160 Kč 180/220 Kč 100 Kč Camping Lipno Modřín 190 Kč 160 Kč 140 Kč Camping Resort Frymburk 170 Kč 170 Kč 170 Kč Camping Vidlák 160 Kč 125 Kč 45 Kč Camping Vranovská pláž 180 Kč 180/200 Kč 150 Kč Kemp Branná 180 Kč 180 Kč 180 Kč Kemp Dolce 110 Kč 120/140 Kč 100 Kč Kemp Indiana 70 Kč 70 Kč 70 Kč Kemp Lodín 60 Kč 100/150/200 Kč 150 Kč Kemp Na Špici 90 Kč 80 Kč 70 Kč Kemp Vyskytná 75 Kč 65/80 Kč 70 Kč

* Podle velikosti stanu

Kempy musí stále něco vylepšovat

V Camping Resortu Frymburk si pro tento rok připravili nové glamping stany v zahradě s výhledem na jezero. Jsou to prostorné dvoupatrové stanové chaty velice oblíbené v Holandsku, vybavené pro 6 osob se 3 ložnicemi, koupelnou, toaletou, kuchyní s ledničkou, Nespresso kávovarem, mikrovlnkou, a dokonce i s myčkou na nádobí, venkovní terasou s výborným grilem Kedar, popisuje Tereza Wilzingová. Jan Straka dále uvedl, že turisté mají v posledních letech zájem o větší komfort. Právě proto v kempu U Fíka v Nahořanech rozšířili ubytování, a to o dvacet nových chatek. Ladislav Šín také dodává, že stále něco vylepšují, ale na větší investice jim nezbývají peníze. Podle něj vše, co vydělají, vysají energetičtí upíři nebo další náklady, jako je údržba nebo platy zaměstnanců.

Akcím se těžce konkuruje