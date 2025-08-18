Nečekejte na důchod. Zkontrolujte a doplňte dobu pojištění již dnes

Již v průběhu života by se měli pojištěnci zajímat o splnění podmínek důchodového pojištění. Především jde o jeho délku, která aktuálně činí 35 let. Včetně dob náhradních.
Co se dozvíte v článku
Orientační výše důchodu a informativní list důchodového pojištění
Pro zjištění orientační výše důchodu i kontrolu dob důchodově pojištěných lze využít důchodovou aplikaci České správy sociálního zabezpečení. Je třeba se přihlásit do ePortálu ČSSZ prostřednictvím datové schránky či Identity občana.
Další možností, jak získat přehled o dobách důchodového pojištění, je informativní osobní list důchodového pojištění. Tento informativní list obsahuje přehled dob důchodového pojištění, případně náhradních dob pojištění uložených v evidenci ČSSZ. Zobrazí se i přehled neevidovaných dob.
Žádost o informativní list důchodového pojištění
Informativní list důchodového pojištění je možné získat:
- prostřednictvím ePortálu ČSSZ službou Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění (služba je k dispozici klientům, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku fyzické osoby nebo některý z prostředků elektronické identifikace (např. bankovní identita, eOP, NIA – více na www.identitaobcana.cz) nebo vyplněním a odesláním tiskopisu Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění (tiskopis lze rovněž vytisknout a odeslat prostřednictvím České pošty),
- písemně žádostí zaslanou na adresu ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5,
- v elektronické podobě žádostí podepsanou uznávaným elektronickým podpisem zaslanou na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz,
- datovou zprávou zaslanou do datové schránky ČSSZ ID: 49kaiq3
Žádost musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno, příjmení a adresu nebo ID datové schránky, na kterou bude informativní list zaslán. Občan má právo na zaslání informativního listu jednou za kalendářní rok. Bude zaslán do 90 dnů ode dne doručení žádosti.
Scházející doby pojištění a rekonstrukce ELDP
Pokud pojištěnec zjistí, že některé doby v evidenci chybí, měl by je doložit. Nejpozději při žádosti o důchod. Může se jednat o scházející doby zaměstnání, vojenské nebo civilní služby, studia, doby péče o dítě do 4 let jeho věku nebo doby péče o osobu závislou na péči jiné osoby.
Scházející doby zaměstnání se doloží evidenčním listem důchodového pojištění (ELDP). Pojištěnec by se měl obrátit na zaměstnavatele, případně přímo na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ), která zaměstnavatele vyzve ke splnění povinnosti, a to řádné zaslání ELDP. Pokud zaměstnavatel již neexistuje (eventuálně na výzvy nereaguje), zahájí OSSZ šetření. Pojištěnec dodá potřebné doklady. Zde však záleží na období zaměstnání.
- Zaměstnání do konce roku 1985 se dokládá pracovní smlouvou a dokladem o ukončení pracovního poměru nebo potvrzením o zaměstnání (zápočtovým listem), případně také výplatními páskami, mzdovým listem, evidencí docházky či jiným dokladem prokazujícím období zaměstnání (např. legitimace ROH).
- Zaměstnání od roku 1986 do konce roku 1995 je možné doložit také mzdovými listy či výplatními páskami. Od roku 1993 poslouží k doložení i potvrzení zdravotní pojišťovny.
- Zaměstnání od roku 1996 se prokazuje podrobněji. Je nutné doložit nejen počátek a konec zaměstnání, ale i prokázat samotný výkon zaměstnání či případnou existenci dočasné pracovní neschopnosti, a to pracovní smlouvou a dokladem o ukončení pracovního poměru, potvrzením o zaměstnání (zápočtovým listem), mzdovými listy, výplatními páskami, výpisem z účtu s označením zaměstnavatele a účelu přijaté platby (mzda), evidencí docházky, potvrzením od ošetřujícího lékaře o trvání dočasné pracovní neschopnosti (platí pro neschopnost trvající v období do 31. 12. 2008, resp. do 31. 12. 2009, kdy plátcem dávky v nemoci byl zaměstnavatel).
Jak na svých webových stránkách uvádí Česká správa sociálního zabezpečení, samostatné předložení pracovní smlouvy a dokladu o ukončení pracovního poměru nebo potvrzení o zaměstnání k rekonstrukci ELDP za období od 1. 1. 1996 nepostačuje. Tyto doklady samy o sobě neprokazují splnění podmínek účasti na důchodovém pojištění. Od roku 2004 se postupuje stejně jako od roku 1994, ale dokladem pro zhodnocení doby pojištění může být stejnopis ELDP podepsaný pověřenou osobou zaměstnavatele a opatřený jeho razítkem.
Již jste kontrolovali doby důchodového pojištění?
Kdy budou scházející dokumenty o příjmech zaevidovány?
Pokud pojištěnec doloží chybějící doklady (např. ELDP, výplatní pásky apod.) oficiální cestou (osobně na kterékoliv OSSZ, poštou či datovou schránkou), ČSSZ zpracuje žádost a vyhotoví nový informativní osobní list důchodového pojištění do 90 dnů ode dne doručení žádosti, zpravidla je to i dříve.
Tento nový list obsahuje aktualizované a doplněné doby pojištění a lze jej použít i v orientační důchodové aplikaci (IDA), která čerpá data právě z evidence ČSSZ. Prakticky to znamená, že doplněné údaje by se v aplikaci IDA měly zobrazit ve stejném časovém horizontu – do cca 90 dnů od jejich doručení na ČSSZ. Upřesnila pro server Podnikatel.cz za ČSSZ Jitka Drmolová.
Co když se zaměstnání doložit nepodaří?
Poslední možností k prokázání doby pojištění je čestné prohlášení pojištěnce současně s čestným prohlášením dvou kolegů ze zaměstnání. Formulář Čestné prohlášení o dobách zaměstnání je dispozici na ePortálu ČSSZ na adrese eportal.cssz.cz v sekci Tiskopisy pro pojištěnce.
Pokud se přes veškerou snahu pojištěnce, případně šetřením ČSSZ, nepodaří scházející doklady o příjmech dohledat, bude při výpočtu důchodu doba pojištění, za níž se výdělky nepodařilo doložit, hodnocena jako doba vyloučená. Tím se nerozmělní průměrný příjem, který je základem pro stanovení výše důchodu.