Nechtěla u koní nosit jen tepláky a holiny, tak si založila vlastní značku oblečení

Okruh zákazníků je jasně daný

Značka HORSE Spirit se tedy zaměřuje na prémiové jezdecké oblečení a okruh zákazníků je tak specifický a předem daný. Podle Kateřiny Dvořákové je v tomto případě reklama a propagace jednodušší, protože zná ideálního klienta a ví, na koho se zaměřit. Také pomáhá, že sociální sítě umožňují zacílení. Právě na Instagramu nedávno Kateřina hledala ambasadory značky a přihlásilo se hodně zájemců, ze kterých vybrala dvě ženy. Hlavní výhoda je v tom, že naši klienti nebo zákazníci se můžou s někým spojit. Ta osoba je jim blízká a tím je pro ně známá i ta značka a nemají tam ten odstup, popisuje Kateřina Dvořáková, proč se rozhodli mít ambasadorku.

Ambasadory přitom vybírají tak, aby naplňovali jejich představu, že oblečení ukazuje krásu a ladnost jezdce v souladu s koněm. Musí mít tedy dobrý vztah ke koním a zastávat jejich filozofii postavenou na tom, že kůň a člověk je jedno. Ladnost už je podle Kateřiny jen bonbónek a nejde jí docílit jinak než velmi dobrým partnerským vztahem se svým koněm. V opačném případě to skřípe. Pokud se s lidmi seznámím osobně a vidím je s koněm, tak vždycky poznám, jestli s ním mají dobré vztahy. Prostě to cítím a hodně dám na svou intuici, vysvětluje.

Při propagaci značce hodně funguje placená reklama, protože organický dosah na sociálních sítích je stále menší a nestačí jen přidat příspěvek a čekat, komu se zobrazí. Se zvýšením konverzí pomáhají i reklamy na Googlu a prodeje stoupají také díky návštěvám akcí, kde mívá HORSE Spirit stánek. Jedná se například o výstavu KŮŇ v Lysé nad Labem nebo Prague Playoffs. Nemáme žádný showroom a zatím jsme v jednom obchodu, takže pro zákaznice je důležité, aby si ten materiál osahaly, říká Kateřina Dvořáková.

Oblečení je jako druhá kůže

Kateřina v souvislosti s materiály dodává, že kdo na oblečení sáhne, je úplně unešený, protože je to jako druhá kůže a zároveň příjemná látka. Vše je navíc funkční, prodyšné a se střihem, který skvěle sedí. Jakmile si žena ten kousek zkusí, je z něj úplně nadšená. Ten pocit nebo ta zkušenost naživo nejde online předat, doplňuje. Kateřina Dvořáková dříve nosila ke koním staré oblečení, které vyřadila z šatníku, což bylo dříve populární a běžné. Jednalo se tak o tepláky nebo holiny. Vždycky se mi stávalo, že jsem se styděla, když jsem měla od koní nakoupit. Vozila jsem si věci na převlečení v autě, ale to bylo nepohodlné. Strašně se mi líbilo, že v zahraničí jezdkyně dbají na to, jak se oblékají a jak vypadají, vzpomíná Kateřina s úsměvem s tím, že to ji inspirovalo. Tady jsme v tom dost pozadu a chtěla jsem, aby se Češi trochu pozvedli, přidává.

Podle Kateřiny to není jenom o tom, že je člověk hezky oblečený, ale i o tom, jak se cítí. Pro ženu je důležité cítit se krásná a vyřazovat nějakou její esenci. Když se naopak v něčem necítí dobře, tak je shrbená, a to funguje i na koni. Pak se nechceme ukázat, nemáme sebevědomí a ten kůň to taky cítí, že se cítíme blbě a jako outsideři, vysvětluje. Kateřina Dvořáková tedy chtěla, aby vynikla krása ženy a aby pomocí oblečení podtrhla ladnost, protože žena vypadá na koni opravdu krásně. Přitom kladla velký důraz na materiály a rok jezdila a vybírala látky. Až v Itálii našla skvělou výrobu, která jí naprosto sedí.

V tomto ohledu je problém v tom, že dodavatelé nedrží všechny barvy na skladě a jejich barevné variace mění každé dva roky. V HORSE Spirit je však chtějí mít déle a musí si je tak nakoupit dopředu. Kdyby si je nechávali vyrobit, muselo by se jednat o velké objemy, což pro ně není finančně dostupné. Musí tedy jít s trendy a jsou na dodavatele odkázaní. Každý menší byznys to tak má, podotýká Kateřina.

Nahlédněte na oblečení značky HORSE Spirit

Na návrhářku se vyplatilo počkat

Návrhářkou oblečení je Monika Weberová, která vytváří i filmové kostýmy a obléká slavné. Kateřina se s ní potkala na kurzu v Institutu módní tvorby v Praze a hned si padly do oka a ona věděla, že s ní chce spolupracovat. Zavolala jsem jí, poslala jí nějaké materiály a představy a ona mi řekla, že má čas za rok. Tak jsem si řekla, že počkám a do té doby našetřím nějaké peníze, popisuje Kateřina a dodává, že mezitím si dávala dohromady plány a představy a pracovala na budování značky.

Kateřina Dvořáková nemusela Moniku Weberovou do oboru nějak zasvěcovat, protože ta shodou okolností na výše zmíněné škole dělala závěrečnou práci zaměřenou na westernové oblečení. Ten obor je jí blízký a osobně si velmi rozumíme. Spolupráce nám tak opravdu dobře funguje, myslí si Kateřina. První kolekce vznikla tak, že Kateřina přišla s tím, že dala Monice inspiraci a návrhy, jak by si to představovala. Zadání bylo na jednu stranu dost konkrétní, ale také to hodně nechávala na ní. Tehdy se domluvily, že začnou jezdeckými body a od toho se odpíchnou. Mezitím bylo třeba odsouhlasit barvy materiálů a jejich kombinace a poté se ušily prototypy. Ty se nechaly testovat a proběhlo ještě kolo úprav, než byla kolekce Premium úplně hotová. Myslím, že do výroby prototypu nám to trvalo asi 3 nebo 4 měsíce, upřesňuje Kateřina Dvořáková.

Design a krásu s funkčností se HORSE Spirit daří spojit díky materiálům a střihům. Oblečení je jedinečné designem, který je sám o sobě jedinečný, a zakládají si na něm. Je moderní, netradiční a zaujmete s ním, protože jde o něco jiného. Je zajímavý a hlavně kvalitní, vyjmenovává Kateřina Dvořáková. Jezdci se v tomto oblečení musí dobře hýbat, často dělají nějaké náročné kreace a nemohou být nijak omezení v pohybu. Mezi zákazníky je nejoblíbenější černý komplet se zlatým potiskem a sama Kateřina nedá dopustit na jezdecké legíny, které má troje a střídá je. A také na jakékoliv termo nebo klasik tričko.

Oblečení bude vidět na mistrovství světa