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Nejtěžší období přichází těsně před důchodem. Tisíce lidí přijdou o práci

Jana Knížková
Dnes
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Starší muž stojí s rozpřaženýma rukama a tváří se, jako by něčemu nerozuměl
Autor: Shutterstock.com
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Odchod do penze nebývá jen otázkou dosažení důchodového věku. Nová analýza ministerstva práce ukazuje, že řada lidí opouští pracovní trh už několik let předtím. Často ne z vlastní vůle, ale kvůli zdravotním potížím, nezaměstnanosti nebo péči o blízké.
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Představa, že lidé pracují až do dne, kdy jim vznikne nárok na důchod, neodpovídá realitě. Výzkum Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ukázal, že mnoho seniorů přestává pracovat ještě před dosažením důchodového věku a část z nich vstupuje do penze z období dlouhodobé nezaměstnanosti nebo zdravotních komplikací.

Nezaměstnanost jako poslední zastávka před penzí

Podle ministerstva představuje nejčastější důvod předčasného odchodu z pracovního života ztráta zaměstnání. Mnoho lidí se po padesátce a šedesátce potýká s obtížným hledáním nové práce a evidence na úřadu práce se pro ně stává přechodným obdobím mezi posledním zaměstnáním a odchodem do důchodu.

Významnou roli hrají také zdravotní problémy. Delší pracovní neschopnost může vést ke ztrátě zaměstnání a následně i k dřívějšímu ukončení pracovní kariéry. Někteří lidé pak volí předčasný důchod, který je možné v roce 2026 získat nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Podmínkou je alespoň 40 let důchodového pojištění, přičemž předčasně přiznaná penze zůstává trvale nižší než řádný starobní důchod.

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Pomoci mohou rekvalifikace i pružnější práce

Ministerstvo upozorňuje, že prodlužování pracovního života nelze řešit pouze posouváním důchodového věku. Důležitější může být včasná pomoc lidem, kteří o práci přijdou jen několik let před penzí. Pomoci mohou rekvalifikace, flexibilní pracovní úvazky, podpora zaměstnávání lidí nad 55 let nebo opatření zaměřená na prevenci zdravotních problémů.

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Mezi opatření, která mají lidem nad 55 let pomoci zůstat déle ekonomicky aktivní, patří zejména rekvalifikace, podpora zkrácených úvazků, příspěvky zaměstnavatelům na vytváření pracovních míst nebo individuální poradenství poskytované úřady práce.

Právě poslední roky před odchodem do důchodu často rozhodují o tom, zda člověk zůstane ekonomicky aktivní, nebo pracovní trh opustí dříve, než původně plánoval.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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