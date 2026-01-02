Podnikatel.cz  »  Byznys  »  Někdo se psem, jiný s Ámosem. Co popřála k Vánocům a novému roku vláda na sítích?

Někdo se psem, jiný s Ámosem. Co popřála k Vánocům a novému roku vláda na sítích?

Jana Langerová
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Vánoční přání Karla Havlíčka
Autor: X, Karel Havlíček
Ilustrační obrázek
Přelom roku je spojen jak s oslavami nebo bilancováním, tak také s přáními. Podívejte se, co veřejnosti popřáli politici.

Nová vláda České republiky nastoupila do úřadu 15. prosince. Už před tímto datem však byla aktivní na sociálních sítích a plynule v tom pokračuje.

Co se dozvíte v článku
  1. Pohoda, spokojenost i klid
  2. Přání s poděkováním
  3. Nejen rok dobrých cest

Pohoda, spokojenost i klid

Premiér Andrej Babiš ve svém videu s přáním připomněl význam všech čtyř adventních svící. Také zmínil mír, lásku nebo radost a všem popřál, aby si přes svátky hodně odpočinuli a strávili je s těmi, které mají rádi.

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Tomio Okamura popřál hodně zdraví, štěstí, pohody i dárků pod stromečkem.

Klidné svátky popřál v příspěvku Karel Havlíček, 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu, a přiložil k tomu fotografii z procházky se svým psem.

Ministryně financí popřála svým sledujícím co nejspokojenější prožití vánočních svátků. Ať vám přinesou to, co právě potřebujete, doplnila na sociální síti X

Krásné Vánoce popřála na Facebooku také ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová.

10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob Přečtěte si také:

10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob

Přání s poděkováním

Na facebookovém profilu Ministerstva zemědělství je přání ministra Martina Šebestyána. Ten zdůrazňuje, že Vánoce máme na stole i doma díky práci českých zemědělců. Bramborový salát, cukroví, ryba na štědrovečerním stole, vánoční stromek i tradiční slaměné ozdoby – to všechno má společného jmenovatele: práci lidí v zemědělství, doplňuje a k přání přidává i poděkování zemědělcům, potravinářům, lesníkům a vodohospodářům, které v příštím roce čeká další náročné období.

Lubomír Metnar, ministr vnitra, na Štědrý den osobně poděkoval členům složek IZS a městské policie, kteří byli i ve sváteční den ve službě. Na X uvedl, že díky jejich nasazení můžeme my ostatní prožít Vánoce v bezpečí a klidu a fotografie z tohoto setkání doplnil přáním krásných svátků všem.

Podobně ministr zdravotnictví Aleš Vojtěch spojil přání s poděkováním zdravotníkům.

Nejen rok dobrých cest

Ministr školství Robert Plaga vložil na X video s přáním, které je tematicky u sochy Jana Ámose Komenského. Společně s touto osobností tak popřál klidné a pohodové svátky a vše dobré do nadcházejícího roku 2026.

Oto Klempíř, ministr kultury, v příspěvku uvedl, že kultura je naše moře. Pojďme umělcům a institucím nabídnout důstojné podmínky a občanům možnost žít i jinak než jen ve světě supermarketů a každodenních starostí. Přeji vám krásné svátky a těším se kulturní rok 2026, dodal dále.

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Ministr dopravy Ivan Bednárik popřál mimo jiné, ať je rok 2026 rokem dobrých cest.

Ručně napsané přání Vánoc i šťastného nového roku sdílel ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o příběhy drobných podnikatelů. Věnuje se také analýzám aktuálních témat.

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2026
13. 1. 2026
9:00
Více
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Lehké silvestrovské pomazánky, které budete mít za chvilku hotové

Retence v praxi: pět chyb, kvůli kterým přicházíte o zákazníky

10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob

Města, hrady, hory: poznejte zasněžené dominanty

Kdy letos podat přiznání a přehledy OSVČ? Tady je daňový kalendář pro rok 2026

Příspěvky pojišťoven 2026: Více peněz na očkování, pohyb i dentální hygienu

Jak si mohou podnikající zaměstnanci snížit daně?

Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Většina Čechů opustí košík

Zdravotnictví v roce 2026: Bílé plomby na pojišťovnu a jiná prevence u praktiků

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Teplý čaj i kulich. Kardiolog radí, jak připravit srdce na chlad

Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025

Jak se liší příjmy v Rakousku?

Ubude pohotovostí. Něco je možné konzultovat online

Stáhli si Spotify, desítky milionů skladeb mají 300 TB

Nejmenším dětem mrkev vůbec nedávejte, mohou ji vdechnout

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).