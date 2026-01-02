Někdo se psem, jiný s Ámosem. Co popřála k Vánocům a novému roku vláda na sítích?

Nová vláda České republiky nastoupila do úřadu 15. prosince. Už před tímto datem však byla aktivní na sociálních sítích a plynule v tom pokračuje.
Co se dozvíte v článku
Pohoda, spokojenost i klid
Premiér Andrej Babiš ve svém videu s přáním připomněl význam všech čtyř adventních svící. Také zmínil mír, lásku nebo radost a všem popřál, aby si přes svátky hodně odpočinuli a strávili je s těmi, které mají rádi.
Krásné Vánoce vám všem ❤️ pic.twitter.com/ZlOvOpf6mY— Andrej Babiš (@AndrejBabis) December 24, 2025
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Tomio Okamura popřál hodně zdraví, štěstí, pohody i dárků pod stromečkem.
Přeji Vám všem krásné vánoční svátky ✨ pic.twitter.com/g0b68sDSUw— Tomio Okamura (@tomio_cz) December 24, 2025
Klidné svátky popřál v příspěvku Karel Havlíček, 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu, a přiložil k tomu fotografii z procházky se svým psem.
Ministryně financí popřála svým sledujícím co nejspokojenější prožití vánočních svátků.
Ať vám přinesou to, co právě potřebujete, doplnila na sociální síti X.
Krásné Vánoce popřála na Facebooku také ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová.
Přání s poděkováním
Na facebookovém profilu Ministerstva zemědělství je přání ministra Martina Šebestyána. Ten zdůrazňuje, že Vánoce máme na stole i doma díky práci českých zemědělců.
Bramborový salát, cukroví, ryba na štědrovečerním stole, vánoční stromek i tradiční slaměné ozdoby – to všechno má společného jmenovatele: práci lidí v zemědělství, doplňuje a k přání přidává i poděkování zemědělcům, potravinářům, lesníkům a vodohospodářům, které v příštím roce čeká další náročné období.
Lubomír Metnar, ministr vnitra, na Štědrý den osobně poděkoval členům složek IZS a městské policie, kteří byli i ve sváteční den ve službě. Na X uvedl, že díky jejich nasazení můžeme my ostatní prožít Vánoce v bezpečí a klidu a fotografie z tohoto setkání doplnil přáním krásných svátků všem.
Na Štědrý den jsem měl možnost osobně poděkovat členům složek IZS a městské policie, kteří jsou i ve sváteční den ve službě. Díky jejich nasazení můžeme my ostatní prožít Vánoce v bezpečí a klidu. 🎄Přeji všem krásné svátky! 🤝 pic.twitter.com/xbrZwYiBYu— Lubomír Metnar (@metnarl) December 24, 2025
Podobně ministr zdravotnictví Aleš Vojtěch spojil přání s poděkováním zdravotníkům.
Vánoce jsou časem klidu, ale ne pro všechny. Děkuji tímto všem zdravotníkům, kteří i během svátků pečují o naše zdraví. 🙏— Adam Vojtěch (@adamvojtech86) December 23, 2025
Přeji Vám krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví. 🎄✨ pic.twitter.com/silZe13RZy
Nejen rok dobrých cest
Ministr školství Robert Plaga vložil na X video s přáním, které je tematicky u sochy Jana Ámose Komenského. Společně s touto osobností tak popřál
klidné a pohodové svátky a vše dobré do nadcházejícího roku 2026.
Nejen všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům ve školství, ale také žákům a studentům, jejich rodičům i vám všem přejeme společně s J.A. Komenským klidné a pohodové svátky a vše dobré do nadcházejícího roku 2026. pic.twitter.com/mNGV60ovTk— Robert Plaga (@RobertPlaga) December 23, 2025
Oto Klempíř, ministr kultury, v příspěvku uvedl, že kultura je naše moře.
Pojďme umělcům a institucím nabídnout důstojné podmínky a občanům možnost žít i jinak než jen ve světě supermarketů a každodenních starostí. Přeji vám krásné svátky a těším se kulturní rok 2026, dodal dále.
Občas říkám, že kultura je naše moře.— Oto Klempíř (@OtoKlempir) December 24, 2025
Je nejen magnetem pro cizince, ale především příležitostí ukázat světu naši jedinečnost a sdílet s ním naši kulturní zkušenost v měnící se Evropě.
Právě v tomto duchu bych byl rád, kdybychom ke kultuře přistupovali pod mým vedením: pojďme… pic.twitter.com/9ImUhPP9Tt
Ministr dopravy Ivan Bednárik popřál mimo jiné, ať je rok 2026 rokem dobrých cest.
Přátelé,— Ivan Bednárik (@BednarikIvan) December 24, 2025
přeji vám všem krásné Vánoce plné pohody a setkání s blízkými a do nového roku vše dobré, pevné zdraví a optimismus.🎄✨
A pokud někam mezi svátky vyrazíte, tak hlavně bezpečnou cestu.
Ať je rok 2026 rokem dobrých cest.
Ivan Bednárik pic.twitter.com/GeRlvIunqT
Ručně napsané přání Vánoc i šťastného nového roku sdílel ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
December 24, 2025