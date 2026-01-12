Podnikatel.cz  »  Finance  »  Některé státní svátky v roce 2026 udělají chaos ve vyplácení důchodů

Některé státní svátky v roce 2026 udělají chaos ve vyplácení důchodů

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Seniorka sedí doma na gauči a v ruce drží české bankovky
Autor: Shutterstock.com
Ilustrační obrázek
Rok 2026 přinese pro část důchodců změny ve výplatních termínech. Na vině jsou státní svátky, které v několika případech posunou splatnost důchodů. Přestože nejde o plošnou změnu, je dobré vědět, koho se úpravy dotknou a kdy dorazí peníze dříve či později.

Stejně jako každý rok mohou státní svátky ovlivnit termíny výplat všech druhů důchodů. V roce 2026 dojde k posunu splatnosti pouze v několika konkrétních případech. 

Změny se týkají jen klientů, jejichž výplatní den připadne na některý ze šesti konkrétních dnů v průběhu roku. Pro všechny ostatní důchodce zůstávají výplaty beze změny a proběhnou ve standardních pracovních dnech.

Kdy dorazí důchod jinak než obvykle

U některých termínů bude důchod vyplacen dříve, jinde naopak o den později. Konkrétně se posuny týkají dubna, května a července 2026. Například důchody se splatností 2. a 4. dubna budou vyplaceny už 1. a 2. dubna, květnové výplaty se kvůli státním svátkům posunou o několik dnů a obdobná situace nastane také začátkem července. Tyto úpravy jsou jediné plánované změny výplatních termínů pro celý rok 2026.

Tabulka, která zachycuje termíny, kdy jdou vypláceny důchody v roce 2026Autor: Česká správa sociálního zabezpečení

Výplaty probíhají v pravidelných termínech

Důchody jsou vypláceny v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatními termíny zůstávají sudé dny od 2. do 14. dne v měsíci. Výjimku tvoří důchody vyplácené do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem, kde jsou peníze zasílány vždy k 12. dni v měsíci.

Termín si lze ověřit 

Nejspolehlivější cestou je sledovat oficiální výplatní kalendář ČSSZ. Klienti mohou informace získat také na okresní správě sociálního zabezpečení nebo prostřednictvím ePortálu ČSSZ. 

Jakým způsobem ČSSZ důchody vyplácí

Důchody vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení buď bezhotovostně na bankovní účet, nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu bydliště. Způsob výplaty si klient volí při podání žádosti o důchod a kdykoliv jej může změnit.

Výplata v hotovosti v roce 2026 podražila

Pošta zvedla ceny za své služby. Za doručení důchodu v hotovosti si účtuje poplatek za každou jednotlivou výplatu. V roce 2026 se poplatek nově zvýšil na 94 korun měsíčně. Při dvanácti výplatách za rok to činí přesně 1128 korun. 

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

