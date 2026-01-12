Některé státní svátky v roce 2026 udělají chaos ve vyplácení důchodů

Stejně jako každý rok mohou státní svátky ovlivnit termíny výplat všech druhů důchodů. V roce 2026 dojde k posunu splatnosti pouze v několika konkrétních případech.
Změny se týkají jen klientů, jejichž výplatní den připadne na některý ze šesti konkrétních dnů v průběhu roku. Pro všechny ostatní důchodce zůstávají výplaty beze změny a proběhnou ve standardních pracovních dnech.
Kdy dorazí důchod jinak než obvykle
U některých termínů bude důchod vyplacen dříve, jinde naopak o den později. Konkrétně se posuny týkají dubna, května a července 2026. Například důchody se splatností 2. a 4. dubna budou vyplaceny už 1. a 2. dubna, květnové výplaty se kvůli státním svátkům posunou o několik dnů a obdobná situace nastane také začátkem července. Tyto úpravy jsou jediné plánované změny výplatních termínů pro celý rok 2026.
Výplaty probíhají v pravidelných termínech
Důchody jsou vypláceny v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatními termíny zůstávají sudé dny od 2. do 14. dne v měsíci. Výjimku tvoří důchody vyplácené do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem, kde jsou peníze zasílány vždy k 12. dni v měsíci.
Termín si lze ověřit
Nejspolehlivější cestou je sledovat oficiální výplatní kalendář ČSSZ. Klienti mohou informace získat také na okresní správě sociálního zabezpečení nebo prostřednictvím ePortálu ČSSZ.
Jakým způsobem ČSSZ důchody vyplácí
Důchody vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení buď bezhotovostně na bankovní účet, nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu bydliště. Způsob výplaty si klient volí při podání žádosti o důchod a kdykoliv jej může změnit.
Výplata v hotovosti v roce 2026 podražila
Pošta zvedla ceny za své služby. Za doručení důchodu v hotovosti si účtuje poplatek za každou jednotlivou výplatu. V roce 2026 se poplatek nově zvýšil na 94 korun měsíčně. Při dvanácti výplatách za rok to činí přesně 1128 korun.