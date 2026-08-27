Někteří důchodci mají občanku z dob Československa. Už několik týdnů je neplatná

Některé velmi staré občanské průkazy mají stále uvedeno „bez omezení“, a jejich majitelé je proto považují za platné. U části seniorů ale už několik týdnů neplatí. Posledním dnem platnosti byl 2. srpen 2026.
Týká se to konkrétní skupiny starých občanských průkazů vydaných lidem narozeným do konce roku 1935. Pokud takový doklad stále máte, vyplatí se zkontrolovat jeho údaje a případně požádat o nový.
Rozhodující je rok narození i starý typ dokladu
Ministerstvo vnitra uvádí, že 3. srpna 2026 pozbyly platnosti občanské průkazy vydané občanům narozeným do 31. prosince 1935, pokud na nich byla uvedena platnost „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“. Jde o staré typy dokladů bez strojově čitelných údajů.
Nejčastěji jde o občanské průkazy vydané do 30. června 2000. Patří mezi ně například známé papírové občanské průkazy v podobě malé knížky. Ministerstvo vnitra upozorňuje, že právě tyto doklady už nesplňují současné bezpečnostní požadavky.
To, že je na průkazu napsáno „bez omezení“, tedy v tomto případě neznamená, že je stále platný. Zákon totiž u této skupiny starých dokladů stanovil konečný termín jejich platnosti.
Kdo si má občanku zkontrolovat
Nejde o všechny seniory. Rozhodující jsou údaje přímo na občanském průkazu.
Zkontrolovat by si ho měli především lidé narození do 31. prosince 1935, kteří mají starý občanský průkaz vydaný do 30. června 2000 a je na něm uvedeno „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“.
Pokud do této skupiny patříte, váš starý průkaz už od 3. srpna 2026 není platným dokladem totožnosti.
Neplatná občanka může přinést zkomplikace
U seniorů může být problém o to nepříjemnější, že občanský průkaz mohou potřebovat například při osobním vyřizování důchodu či dalších záležitostí na úřadech, při návštěvě banky nebo při řešení různých osobních či majetkových záležitostí. Neznamená to, že by s neplatnou občankou automaticky nešlo vyřídit vůbec nic, ale při požadavku na prokázání totožnosti se na ni už nelze spolehnout jako na platný doklad.
Nový občanský průkaz je zdarma
Řešením je požádat o vydání nového občanského průkazu. U této konkrétní skupiny starých dokladů je výměna bezplatná. Ministerstvo vnitra zároveň uvádí, že bezplatná výměna se týká i případů, kdy už starému průkazu platnost skončila. Žádost lze podat na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností.
Protože už konečný termín uplynul, není důvod s výměnou dál čekat. Starý průkaz už nelze používat jako platný doklad totožnosti.
Co když se na úřad nemůžete dostavit
U nejstarších lidí může být problémem osobní návštěva úřadu. Ani v takovém případě ale není nutné cestu složitě organizovat.
Portál veřejné správy uvádí, že u nemobilního občana může potřebné úkony spojené s vydáním občanského průkazu provést příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností přímo v místě, kde se člověk zdržuje. Úředníci tedy mohou přijet například do domácnosti nebo do zdravotnického či jiného zařízení.
V takové situaci je potřeba kontaktovat příslušný úřad a domluvit další postup.
Starých občanek už zbývalo jen několik tisíc
Počet těchto velmi starých dokladů v posledních letech výrazně klesal. Ministerstvo vnitra v červenci uvedlo, že mezi posledními držiteli bylo přibližně 4 000 průkazů typu „knížka“ a asi 1 300 průkazů v laminovací fólii. Celkem šlo zhruba o 10 000 starých průkazů, přičemž část z nich už pravděpodobně nebyla fakticky používána.
Přesto mohou být mezi jejich držiteli lidé, kteří si změny jednoduše nevšimli. U dokladu s nápisem „bez omezení“ je totiž pochopitelné, že jeho majitel nemusí očekávat, že jednou přestane platit.