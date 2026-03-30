Někteří důchodci v ČR konečně získají příspěvek, o který byli dlouho připraveni

Jana Knížková
Dnes
Lidé se slovenským důchodem, kteří žijí v Česku a potřebují každodenní péči, dosud neměli nárok na český příspěvek ani jeho obdobu. Od 1. července jim však novela zákona umožní o dávku zažádat.

Tto lidé celý život přispívali do důchodového systému svého původu, nyní však žijí v Česku, často kvůli rodinným vazbám. Pokud jsou zároveň starší nebo mají závažné zdravotní postižení, ocitají se v náročné sociální situaci. Klíčovou pomoc v podobě finančního příspěvku prozatím nemohli získat. 

Problematice se věnoval ombudsman Stanislav Křeček, podle kterého vznikla „trhlina“ v oblasti dlouhodobé péče, protože současná pravidla brání nároku na český příspěvek. Obdobná dávka ze zahraničí je poskytována jen osobám s pobytem na jeho území.

Úřední omyl zanechal matku na hranici existenční nouze. Stát se jí nezastal Přečtěte si také:

Úřední omyl zanechal matku na hranici existenční nouze. Stát se jí nezastal

Podle tzv. koordinačních pravidel Evropské unie nemají tito důchodci nárok na český příspěvek na péči. Současně nemohou získat ani obdobný slovenský příspěvek. Ten Slovenská republika vyplácí pouze osobám s pobytem na svém území. Česká republika opakovaně žádala, aby Slovensko zohlednilo sociální dopady na své občany žijící v zahraničí, avšak ke změně dosud nedošlo, vysvětlil v tiskové zprávě ochránce práv a svobod Stanislav Křeček.

Změna nastane na začátku července

Novela zákona o sociálních službách umožní od 1. července 2026 žádat o příspěvek i těm, kdo pobírají zahraniční důchod. Úřad bude mít možnost zmírnit tvrdost zákona, pokud zjistí, že žadatel je v obtížné sociální situaci. 

Podmínkou je trvalý pobyt v Česku a nepobírání obdobné dávky z jiného členského státu EU. Tento krok představuje významnou úlevu pro seniory a zdravotně postižené, kteří byli dosud odkázáni na vlastní zdroje.

Úřady chtějí data, která mají: Senioři nenahlásili věk, vzali jim úlevu na poplatku Přečtěte si také:

Úřady chtějí data, která mají: Senioři nenahlásili věk, vzali jim úlevu na poplatku

Kdo má nárok na příspěvek na péči a jak o něj žádat? Poradí praktický průvodce:

Příspěvek na péči

Ombudsman hledá systémové řešení

Český ombudsman Stanislav Křeček se potkal se slovenským kolegou Róbertem Dobrovodským. Setkání využili k diskuzi o dlouhodobém řešení. Oba zdůraznili potřebu spolupráce a možnosti upravit právní rámec, aby lidé s pobytem v Česku měli zajištěnou stejnou péči, a nevznikala situace, kdy jsou odkázáni jen na vlastní zdroje.

Dobrovodský připomněl, že nové slovenské pravidlo o příspěvku vstoupí v platnost až od 1. ledna 2027. Zvažuje úpravy, které by zmírnily tvrdost zákona a umožnily pomoc i ve výjimečných případech.

I když novela českého zákona přinese okamžitou pomoc, systémové řešení stále chybí. Oba ombudsmani zdůraznili potřebu spolupráce a případné změny právní úpravy, aby lidé s pobytem v Česku měli zajištěnou stejnou péči jako občané obou států.

Chyba v posudku stála důchodce statisíce. Nakonec mu je musela sociálka vyplatit Přečtěte si také:

Chyba v posudku stála důchodce statisíce. Nakonec mu je musela sociálka vyplatit

Seriál: Senior
Přečtěte si všechny díly seriálu Senior nebo sledujte jeho RSS
Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Licenční smlouva: K čemu slouží a jak ji správně napsat

Refurbed má největší tržiště s repasovanými produkty v Evropě

Google Mapy se dočkaly vylepšení, na pomoc dostanete AI

Vzniká vakcína proti tuberkulóze, která nenenchá jizvičku na paži

V Česku nejvíc frčí WhatsApp. A co dál?

Úskalí zaměstnaneckých benefitů v roce 2026

Qualcomm chce Nvidii konkurovat v provozu AI

Babiš znovu zaútočil na Seznam a Novinky

Krátké připomenutí povinností před spuštěním JMHZ

Chytré televizory pod přísnějším dohledem?

Daňové přiznání za rok 2025: Jak si snížit daň?

OSVČ klesnou zálohy zpětně od ledna 2026. Jak rozdíl získat zpět?

Jak na slevu z pojistného pro pracující důchodce?

Šije policisty i potápěče. „Nanynky“ jsou zrcadlem svých majitelů

Temu jako lakmusový papírek: Proč pro schopné e-shopy není hrozbou

Pokuta 80 tisíc za švarcsystém programátorů platí, potvrdil soud

Jak se vyhnout krácení pojistného plnění?

ÚOOÚ: nápor stížností, biometrické kauzy i nové digitální regulace

Nová zelená úsporám, nebo lobby bank? Sítě vřou kvůli úvěrům

Neřešme zákazy sítí a telefonů, dětem není ve škole dobře

