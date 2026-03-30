Někteří důchodci v ČR konečně získají příspěvek, o který byli dlouho připraveni

Tto lidé celý život přispívali do důchodového systému svého původu, nyní však žijí v Česku, často kvůli rodinným vazbám. Pokud jsou zároveň starší nebo mají závažné zdravotní postižení, ocitají se v náročné sociální situaci. Klíčovou pomoc v podobě finančního příspěvku prozatím nemohli získat.
Problematice se věnoval ombudsman Stanislav Křeček, podle kterého vznikla „trhlina“ v oblasti dlouhodobé péče, protože současná pravidla brání nároku na český příspěvek. Obdobná dávka ze zahraničí je poskytována jen osobám s pobytem na jeho území.
Podle tzv. koordinačních pravidel Evropské unie nemají tito důchodci nárok na český příspěvek na péči. Současně nemohou získat ani obdobný slovenský příspěvek. Ten Slovenská republika vyplácí pouze osobám s pobytem na svém území. Česká republika opakovaně žádala, aby Slovensko zohlednilo sociální dopady na své občany žijící v zahraničí, avšak ke změně dosud nedošlo, vysvětlil v tiskové zprávě ochránce práv a svobod Stanislav Křeček.
Změna nastane na začátku července
Novela zákona o sociálních službách umožní od 1. července 2026 žádat o příspěvek i těm, kdo pobírají zahraniční důchod. Úřad bude mít možnost zmírnit tvrdost zákona, pokud zjistí, že žadatel je v obtížné sociální situaci.
Podmínkou je trvalý pobyt v Česku a nepobírání obdobné dávky z jiného členského státu EU. Tento krok představuje významnou úlevu pro seniory a zdravotně postižené, kteří byli dosud odkázáni na vlastní zdroje.
Ombudsman hledá systémové řešení
Český ombudsman Stanislav Křeček se potkal se slovenským kolegou Róbertem Dobrovodským. Setkání využili k diskuzi o dlouhodobém řešení. Oba zdůraznili potřebu spolupráce a možnosti upravit právní rámec, aby lidé s pobytem v Česku měli zajištěnou stejnou péči, a nevznikala situace, kdy jsou odkázáni jen na vlastní zdroje.
Dobrovodský připomněl, že nové slovenské pravidlo o příspěvku vstoupí v platnost až od 1. ledna 2027. Zvažuje úpravy, které by zmírnily tvrdost zákona a umožnily pomoc i ve výjimečných případech.
I když novela českého zákona přinese okamžitou pomoc, systémové řešení stále chybí. Oba ombudsmani zdůraznili potřebu spolupráce a případné změny právní úpravy, aby lidé s pobytem v Česku měli zajištěnou stejnou péči jako občané obou států.