Někteří obchodníci při platbě kartou zákazníky „okrádají“. Tohle je jejich trik

Možná jste si toho při placení ani nevšimli. Cena nákupu je například 199,98 koruny, zákazník přiloží kartu k terminálu a z účtu mu nakonec odejde 200 korun. Právě takové jednání ale může být problém. Částku při platbě kartou totiž obchodník nemůže automaticky zaokrouhlovat stejně jako při placení v hotovosti.
Zaokrouhlení platí jen pro hotovost
Česká obchodní inspekce letos kontrolovala, zda prodejci při přijímání plateb dodržují pravidla. Provedla 140 kontrol. Ve 42 případech zjistila porušení některého z předpisů.
Kontroloři se zaměřili mimo jiné právě na způsob účtování při platbě kartou. V devíti případech zjistili, že prodejci neoprávněně zaokrouhlili konečnou částku při platbě kartou. Zákon totiž umožňuje zaokrouhlovat konečnou částku na nejbližší platnou nominální hodnotu zákonných peněz při platbě v hotovosti. U karetní platby ale takové zaokrouhlení použít nelze.
Pokud je cena nákupu například 199,98 Kč a platíte hotově, může dojít k zaokrouhlení podle pravidel pro hotovostní platby. Pokud ale stejný nákup zaplatíte kartou, měl by být z účtu stržen přesně odpovídající částka.
Za kartu si obchodník běžně připlatek účtovat nesmí
Ještě výraznější problém ČOI zjistila u poplatků za platbu kartou. Ve čtyřech případech obchodníci požadovali po zákaznících poplatek za úhradu nákupu spotřebitelskou platební kartou. To ale u běžné spotřebitelské karty není dovoleno.
Zákon o platebním styku stanoví, že pokud zákazník použije svou spotřebitelskou platební kartu, obchodník po něm za samotnou platbu kartou nesmí požadovat žádný poplatek.
A nehraje přitom roli ani to, že vás na něj předem upozorní. Cedule u pokladny s informací „platba kartou +2 Kč“ tedy sama o sobě neznamená, že je takový poplatek v pořádku. Pravidla jsou ale jiná například u některých firemních platebních karet. U nich zákon připouští určité výjimky.
Kontroly probíhaly i v malých obchodech a na internetu
ČOI přitom nekontrolovala pouze velké obchodní řetězce. Převážná část kontrol proběhla v malých prodejnách a provozovnách maloobchodu. Kontroloři zamířili také ke stánkovým prodejcům, do restaurací a dalších provozoven služeb. Prověřovali také internetové obchody a tržnice.
Co si při placení kartou pohlídat?
Jak upozorňuje Česká obchodní isnpekce, pro zákazníka je dobré znát především dvě jednoduchá pravidla:
1. Platíte spotřebitelskou kartou? Za samotnou platbu vám obchodník nesmí účtovat poplatek.
2. Platíte kartou? Konečná částka se nemá kvůli platbě kartou zaokrouhlovat.
Pokud tedy při placení kartou zjistíte, že vám obchodník účtuje více než odpovídá ceně nákupu, vyplatí se částku zkontrolovat a případně se na důvod navýšení zeptat.