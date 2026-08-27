Někteří senioři si nechávají přerušit výplatu důchodu. Mohou na tom vydělat

Většinou se senior k žádosti o přerušení výplaty starobního důchodu uchyluje v momentě, kdy to pro něj může za určitých podmínek znamenat vyšší důchod. Rozhodnutí má ale svá pravidla a předem je dobré vědět, kdy může být tento postup výhodný.
Proč si nechat výplatu důchodu přerušit?
Nejčastějším důvodem je možnost budoucího zvýšení důchodu. Pokud člověk po vzniku nároku na starobní důchod dál pracuje a zároveň důchod nepobírá, může si za tuto dobu zvýšit jeho procentní výměru.
Za každých 90 dnů výdělečné činnosti, která zakládá účast na důchodovém pojištění, se procentní výměra důchodu zvýší o 1,5 procenta výpočtového základu. Nejde tedy o zvýšení o 1,5 procenta z částky, kterou člověk běžně dostává na účet. Zvýšení se počítá z výpočtového základu.
Česká správa sociálního zabezpečení přitom důvod, proč chce člověk výplatu přerušit, nezkoumá. Žadatel ho nemusí uvádět ani nijak prokazovat.
Rozhodujících je alespoň 90 dnů
Pokud má přerušení výplaty vést ke zvýšení důchodu, musí člověk získat alespoň 90 dnů další výdělečné činnosti bez pobírání důchodu.
Pokud například výplatu přeruší, ale zaměstnání skončí ještě před uplynutím 90 dnů a další práci už neplánuje, nemusí mu tento krok přinést žádný finanční efekt. V takovém případě si může požádat o zpětné doplacení důchodu.
Před rozhodnutím je proto dobré zvážit, jak dlouho chce člověk ještě pracovat a zda se mu vyplatí několik měsíců důchod nepobírat.
Výplatu nelze přerušit zpětně
O přerušení výplaty lze požádat kdykoli po vzniku nároku na řádný starobní důchod. Rozhodující je ale okamžik, kdy žádost dorazí České správě sociálního zabezpečení. Výplatu proto není možné přerušit zpětně za období před podáním žádosti. ČSSZ ji zastaví od nejbližší možné splátky po doručení žádosti.
Pokud už člověk mezitím dostane důchod za období, od kterého chtěl výplatu přerušit, může vzniknout přeplatek, který bude muset vrátit.
Vyšší důchod nepřijde automaticky
Přerušením výplaty člověk automaticky nezíská vyšší důchod. Po skončení období, kdy dál pracoval a důchod nepobíral, musí písemně požádat ČSSZ o uvolnění výplaty a zároveň o zvýšení důchodu za dobu výdělečné činnosti bez jeho pobírání.
Stejně tak je potřeba požádat o uvolnění výplaty, pokud chce člověk začít svůj důchod znovu dostávat.
Podle ČSSZ navíc nárok na výplatu důchodu s konečnou platností zaniká po uplynutí pěti let ode dne, za který důchod náleží.
U předčasného důchodu platí jiná pravidla
Odlišná situace nastává u lidí, kteří pobírají předčasný starobní důchod.
Pokud před dosažením důchodového věku začnou vykonávat výdělečnou činnost, která zakládá účast na důchodovém pojištění, výplata předčasného důchodu jim podle zákona nenáleží. V tomto případě tedy nejde o dobrovolné rozhodnutí člověka, zda si výplatu přeruší.
Zahájení takové výdělečné činnosti je nutné České správě sociálního zabezpečení oznámit. Pokud byl důchod za toto období vyplacen, může vzniknout přeplatek, který bude nutné vrátit.
Pokud byla výplata předčasného důchodu přerušena ještě před dosažením důchodového věku, po jeho dosažení se neuvolní automaticky. Člověk musí o obnovení výplaty požádat.
Jak o přerušení výplaty požádat?
Žádost musí být podána písemně a musí z ní být jasné, o co žadatel žádá. Obsahovat musí zejména:
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jméno a příjmení,
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rodné číslo,
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adresu nebo ID datové schránky, na kterou má být zasláno rozhodnutí,
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datum, od kterého požaduje výplatu přerušit.
Použít lze formulář Žádost o zastavení výplaty/uvolnění/úpravu starobního důchodu, který je dostupný na ePortálu ČSSZ. Žádost lze podat také vlastním podáním v nepředepsané formě.
Podání je možné například prostřednictvím datové schránky, elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem nebo přes ePortál České správy sociálního zabezpečení.
Kdy se přerušení výplaty může vyplatit?
Největší smysl může mít pro člověka, který už dosáhl důchodového věku, dál pracuje a důchod v současné době nepotřebuje. Pokud bude pracovat alespoň potřebných 90 dnů bez pobírání důchodu, může si tím vytvořit nárok na jeho zvýšení.
Naopak pokud člověk peníze z důchodu potřebuje pro běžné výdaje nebo si není jistý, zda bude pracovat dostatečně dlouho, nemusí být přerušení výplaty výhodné.
Při rozhodování je proto dobré porovnat, kolik peněz člověk během přerušené výplaty nezíská a jaké zvýšení důchodu za to později dostane. Právě to může ukázat, zda se odložení výplaty skutečně vyplatí.