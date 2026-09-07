Někteří studenti mohou nově dostat téměř 8 tisíc měsíčně. Žádost už je k dispozici

Nová dávka s názvem Podpora studujícího rodiče, které se začalo říkat také „hlídačkovné“, už není jen plánovanou novinkou. Úřad práce má k dispozici formulář žádosti a studující rodiče mohou o podporu požádat. Vyřídit ji lze elektronicky přes Klientskou zónu Jenda nebo osobně na pracovišti Úřadu práce ČR.
Příspěvek má rodičům usnadnit situaci, kdy se snaží současně starat o malé dítě a dokončit vysokou nebo vyšší odbornou školu. Stát jim chce pomoci hlavně s náklady, které mohou během studia vznikat kvůli zajištění péče o dítě.
Žádost už můžete podat
Kdo o podporu uvažuje, nemusí čekat na další oznámení úřadů. Žádost je možné podat od 1. září 2026. K dispozici je také potřebný formulář, který musí potvrdit škola.
Nejde přitom o obyčejné potvrzení o studiu. Úřad práce požaduje speciální dokument nazvaný Potvrzení o studiu pro účely Podpory studujícího rodiče. Vysoká nebo vyšší odborná škola v něm potvrdí údaje potřebné pro posouzení nároku, například typ a formu studia nebo jeho předpokládanou délku.
Žádost lze podat elektronicky prostřednictvím Klientské zóny Jenda, případně osobně na pracovišti Úřadu práce ČR.
Kdo může dostat 7467 korun měsíčně
Na podporu dosáhnou rodiče, kteří pobírají rodičovský příspěvek, osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a současně studují. Podmínkou je prezenční studium na vysoké škole nebo denní studium na vyšší odborné škole v České republice.
Nárok mají zpravidla studenti do 26 let včetně. Musí zároveň jít o jejich první studium daného typu a formy. Speciální výjimka platí pro rodiče, kteří studují svůj první doktorský studijní program. U nich se věkový limit neuplatňuje.
Příjem domácnosti se přitom neposuzuje. Úřad práce nebude zjišťovat, kolik studující rodič nebo jeho rodina vydělává.
Peníze jsou hlavně na hlídání
Výše podpory je v roce 2026 stanovena na 7467 korun měsíčně. Odpovídá jedné třetině minimální mzdy. Peníze mohou rodiče využít například na dětskou skupinu, jesle, chůvu nebo jinou formu péče o dítě v době, kdy se věnují studiu.
Rodiče nemusí úřadu následně dokazovat, za co přesně peníze utratili. Nemusí tedy schovávat účtenky za hlídání a zpětně dokládat jednotlivé výdaje. Přezdívka „hlídačkovné“ proto poměrně dobře vystihuje účel dávky, nejde ale o klasický příspěvek, u kterého by se následně kontrolovaly účtenky.
Dávka nebude chodit celý rok
Podpora má ale svá omezení. Za červenec a srpen se nevyplácí. Nárok nevznikne ani za kalendářní měsíc, během kterého je studium po celý měsíc přerušeno.
Studium musí zároveň probíhat ve standardní době. Ta může být prodloužena nejvýše o jeden rok. U bakalářských a většiny magisterských programů navíc nárok zpravidla vzniká až po dokončení prvních 12 měsíců studia.