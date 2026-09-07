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Někteří studenti mohou nově dostat téměř 8 tisíc měsíčně. Žádost už je k dispozici

Jana Knížková
Dnes
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Mladá usměvavá studentka stojí s kávou v jedné ruce, v druhé drží studijní materiály
Autor: Depositphotos
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Stát spustil novou finanční podporu pro některé studenty. Jedná se o studenty rodiče, kteří při péči o malé dítě pokračují ve studiu. Žádost už je možné podat. Kdo splní podmínky, může každý měsíc získat 7467 korun.
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Nová dávka s názvem Podpora studujícího rodiče, které se začalo říkat také „hlídačkovné“, už není jen plánovanou novinkou. Úřad práce má k dispozici formulář žádosti a studující rodiče mohou o podporu požádat. Vyřídit ji lze elektronicky přes Klientskou zónu Jenda nebo osobně na pracovišti Úřadu práce ČR.

Příspěvek má rodičům usnadnit situaci, kdy se snaží současně starat o malé dítě a dokončit vysokou nebo vyšší odbornou školu. Stát jim chce pomoci hlavně s náklady, které mohou během studia vznikat kvůli zajištění péče o dítě.

Žádost už můžete podat

Kdo o podporu uvažuje, nemusí čekat na další oznámení úřadů. Žádost je možné podat od 1. září 2026. K dispozici je také potřebný formulář, který musí potvrdit škola.

Nejde přitom o obyčejné potvrzení o studiu. Úřad práce požaduje speciální dokument nazvaný Potvrzení o studiu pro účely Podpory studujícího rodiče. Vysoká nebo vyšší odborná škola v něm potvrdí údaje potřebné pro posouzení nároku, například typ a formu studia nebo jeho předpokládanou délku.

Žádost lze podat elektronicky prostřednictvím Klientské zóny Jenda, případně osobně na pracovišti Úřadu práce ČR.

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Kdo může dostat 7467 korun měsíčně

Na podporu dosáhnou rodiče, kteří pobírají rodičovský příspěvek, osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a současně studují. Podmínkou je prezenční studium na vysoké škole nebo denní studium na vyšší odborné škole v České republice.

Nárok mají zpravidla studenti do 26 let včetně. Musí zároveň jít o jejich první studium daného typu a formy. Speciální výjimka platí pro rodiče, kteří studují svůj první doktorský studijní program. U nich se věkový limit neuplatňuje.

Příjem domácnosti se přitom neposuzuje. Úřad práce nebude zjišťovat, kolik studující rodič nebo jeho rodina vydělává.

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Peníze jsou hlavně na hlídání

Výše podpory je v roce 2026 stanovena na 7467 korun měsíčně. Odpovídá jedné třetině minimální mzdy. Peníze mohou rodiče využít například na dětskou skupinu, jesle, chůvu nebo jinou formu péče o dítě v době, kdy se věnují studiu.

Rodiče nemusí úřadu následně dokazovat, za co přesně peníze utratili. Nemusí tedy schovávat účtenky za hlídání a zpětně dokládat jednotlivé výdaje. Přezdívka „hlídačkovné“ proto poměrně dobře vystihuje účel dávky, nejde ale o klasický příspěvek, u kterého by se následně kontrolovaly účtenky.

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Dávka nebude chodit celý rok

Podpora má ale svá omezení. Za červenec a srpen se nevyplácí. Nárok nevznikne ani za kalendářní měsíc, během kterého je studium po celý měsíc přerušeno.

Studium musí zároveň probíhat ve standardní době. Ta může být prodloužena nejvýše o jeden rok. U bakalářských a většiny magisterských programů navíc nárok zpravidla vzniká až po dokončení prvních 12 měsíců studia.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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