Někteří zaměstnavatelé mají poslední týden na to, aby se registrovali na ČSSZ

Přihlášku lze podat online. Od srpna se navíc s DPP pojí další povinnosti, které musí zaměstnavatelé plnit.

Zaměstnavatelé se musí registrovat už během července

Už jen týden mají zaměstnavatelé, kterých se to týká, na to, aby se registrovali u ČSSZ. Důvodem jsou nová pravidla u DPP. Konkrétně se nutnost registrace týká těch, kteří doposud zaměstnávali pouze nepojištěné zaměstnance pracující na DPP a nyní je stále zaměstnávají. Přihlášku lze podat online prostřednictvím tiskopisu Přihláška do registru zaměstnavatelů. Registrovat se je nutné do konce července.

Ve formuláři musí zaměstnavatel vyplnit identifikační a kontaktní údaje, zda je právnickou, fyzickou nebo podnikající fyzickou osobou a bankovní spojení. Dále se uvádí datum vzniku zaměstnavatele. Jak upozorňuje ČSSZ, platí, že zaměstnavatelem se ve smyslu předpisů o nemocenském pojištění stává daný subjekt v okamžiku, kdy začne zaměstnávat svého prvního zaměstnance. To platí i tehdy, pokud zaměstnanec v té době nebyl účasten pojištění.

U zaměstnavatelů zaměstnávajících pouze nepojištěné zaměstnance na DPP je pak datem vzniku zaměstnavatele den, kdy nastoupil do zaměstnání první zaměstnanec, jemuž DPP trvá i po 1. červenci 2024.

Příklad podle ČSSZ

Naše společnost vznikla v roce 2016, ale dosud jsme nebyli přihlášeni u ČSSZ jako zaměstnavatel, máme pouze jednoho zaměstnance, který pracuje na DPP už řadu let. Dohodu jsme uzavírali na dobu neurčitou v roce 2017, v roce 2021 jsme ji ukončili a nahradili novou, navazující DPP. Jaká máme při přihlášení vyplnit data u vzniku zaměstnavatele a nástupu zaměstnance do zaměstnání?

Zaměstnance přihlásíte k datu, ke kterému v roce 2017 nastoupil do zaměstnání (tedy začal pro vás jako zaměstnavatele vykonávat činnost). Stejné datum budete uvádět i jako datum vzniku zaměstnavatele při podání přihlášky do registru zaměstnavatelů, kterou musíte podat nejpozději do 31. července 2024.

Za období, za které se přihlašujete zpětně, nemusíte podávat přehledy o výši pojistného s nulovým vyměřovacím základem. Jak vysvětluje ČSSZ, jde čistě o evidenční záležitost, která pouze odráží skutečnost, od kterého konkrétního data trvá vztah zaměstnanec–zaměstnavatel.

Jak registrovat dohodáře

Další novinkou je, že zaměstnavatelé musí hlásit všechny pracovníky na DPP včetně jejich příjmů ČSSZ. Doposud tato povinnost platila u dohodářů, jejichž měsíční příjem překročil 10 tisíc korun a podléhal tak pojistnému. Povinnost nahlásit dohodáře na ČSSZ se týká i pracovníků, se kterými byla dohoda uzavřena před červencem. Pro tyto zaměstnance platí, že je zaměstnavatel musí registrovat na úřadě do 20. srpna. Co se týče pracovníků, kteří již byli zaevidováni, nově už se hlásit nemusí.

Přihlášení zaměstnanců pracujících na DPP lze udělat přes standardní formulář Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání). Některý mzdový a personální software má již formulář zahrnutý ve svém systému. Další možností bude přihlášení prostřednictvím nově připravovaného formuláře pro hlášení příjmů Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce (Výkaz příjmů DPP), který by měl být k dispozici na webu ČSSZ, resp. ePortálu, od 1. srpna 2024. Tento formulář totiž budou muset podávat všichni zaměstnavatelé, kteří mají zaměstnance na DPP.

Jakým způsobem budete od července 2024 oznamovat nástup/skončení zaměstnání na DPP? Pouze s využítím nového souhrnného formuláře Výkaz DPP.

Oznámením o nástupu/skončení spolu s Výkazem DPP (příjmy).

Netuším. Teprve to budeme řešit.

Musí se hlásit i výše příjmů

Od července musí zaměstnavatelé nejpozději do dvacátého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém zaměstnávali zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce (za červenec tedy do 20. srpna), předkládat příslušné územní správě sociálního zabezpečení na již zmíněném Výkazu příjmů DPP i další údaje o těchto zaměstnancích, hlavně o jejích příjmech. Konkrétně jde o tyto všechny údaje:

jméno a příjmení zaměstnance,

rodné číslo nebo datum narození (nebylo-li rodné číslo přiděleno),

název zdravotní pojišťovny zaměstnance (doplněno výše popisovaným pozměňovacím návrhem),

datum nástupu zaměstnance do zaměstnání,

datum skončení zaměstnání a

výše příjmů, které těmto zaměstnancům za příslušný kalendářní měsíc zúčtoval.

Poprvé tak zaměstnavatelé učiní do 20. srpna 2024 pro DPP za měsíc červenec. Výkaz musí být podán elektronicky. Možnosti jeho odeslání jsou stejné jako u jiných elektronických podání pro ČSSZ. Zaměstnavatel formulář odešle datovou větou ze mzdového programu nebo prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

Jaké hrozí sankce

Pokud zaměstnavatel nepředloží výkaz DPP, může dostat pokutu až do výše 50 000 Kč.

Další změny přijdou s rokem 2025

Další změny nastanou od roku 2025. Nově se DPP budou považovat buď za klasické (ostatní) zaměstnání, nebo za zaměstnání malého rozsahu, přičemž bude záležet na výši sjednaného příjmu za měsíc (v roce 2024 by šlo o limit 4000 Kč). Výjimkou bude tzv. režim oznámené dohody, u kterého bude limit, od kterého se platí pojistné, ve výši 25 % průměrné mzdy. Režim nicméně budou moct dohodáři uplatnit jen na jednu DPP u jednoho zaměstnavatele.