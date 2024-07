Nemoc vás může skolit i na pracovní cestě. Nepodceňujte proto cestovní pojištění

Cestovní pojištění slouží k ochraně pojištěných osob při cestování. Pro mnohé je před dovolenou nebo výletem do zahraničí samozřejmostí, ale je možné si jej sjednat také před služebními cestami.

Cestovní pojištění se uzavírá buď na konkrétní dobu (termín cesty), nebo celoročně. V druhém případě pak nejčastěji dochází k nahlašování konkrétních cest. Platnost pojištění začíná jeho zaplacením. Cestovní pojištění si nejčastěji uzavírají jednotlivci, ale také rodiny nebo právě firmy nebo podnikatelé.

I v rámci pracovní cesty, která trvá jen pár dní může zaměstnance potkat řada nepříjemností – od nemoci či úrazu, přes nehodu a poškození cizího majetku či zdraví až po situace, kdy je třeba komunikovat s místní policií či jinými orgány. A abyste na tyto situace nezůstali sami, je dobré si sjednat cestovní pojištění právě i na pracovní cesty. To vám pomůže nejen s náklady, které s těmito nepříjemnými situace souvisí, ale s řadou věcí okolo – mám tím na mysli třeba pomoc s tlumočením, s vyhledáním vhodného zdravotnického zařízení, komunikaci s úřady apod, vyjmenovává Ivana Buriánková, tisková mluvčí České pojišťovny. A i na cestě v rámci Evropy, kde platí zdravotní karta EHIC, může přijít pobyt v nemocnici a následný převoz domů hodně draho, doplňuje Kateřina Ikráthová, specialistka komunikace Allianz pojišťovny.

Pojištění na pracovní cesty je na rozdíl od klasického cestovního pojištění komplexnější. Myslí totiž i na škody vzniklé na pracovním vybavení, jakým je například notebook, tablet či smartphone. V případě služební cesty určitě doporučuji speciální pojištění, protože klienti mají s sebou dražší oblečení a vybavení, takže škody při ztrátách nebo krádežích bývají výrazně vyšší než u běžné dovolené, vysvětluje manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny Vlastimil Divoký. Z pojištění pracovních cest se při krádeži hradí i věci, které patří zaměstnavateli a hotovost do 5 000 Kč.

Nabídka cestovního pojištění na pracovní cesty

Cestovní pojištění Allianz je určeno především pro firmy, které jej mohou sjednat pro své zaměstnance, ale také pro podnikatele. Ti mohou využít zvýhodněných sazeb. Hlavní výhodou pojištění jsou léčebné výlohy bez omezení limitem – zaměstnavatel tedy nemusí řešit, jak vysoký má zvolit limit. Pojištění pokrývá léčebné výlohy v zahraničí, úraz (i při pracovní činnosti), trvalé následky, smrt, denní odškodné, pojištění zavazadel, odpovědnost za újmu jiným osobám. Je možné připojistit storno poplatky při zrušení cesty, technickou asistenci k vozidlu na cestě v rámci Evropy či provozování rizikových sportů (např. v rámci teambuildingu), vyjmenovává Kateřina Ikráthová.

Cestovní pojištění za účelem služební cesty od České podnikatelské pojišťovny se nazývá Pracovní cesta a vztahuje se na služební cesty, které souvisí s plněním pracovních úkolů, tedy i pobyty s tímto účelem a pracovní stáže v zahraničí. Pojištění je formou cenově výhodného balíčku, kdy balíček obsahuje kromě léčebných výloh pojištění úrazu, zavazadel a odpovědnosti s limitem od 2 500 000 Kč, dále zdarma asistenční služby 24 hodin denně a v českém jazyce i při volání ze zahraničí. Pojištění léčebných výloh v zahraničí u ČPP se vztahuje i na újmu na životě nebo zdraví, která byla pojištěnému způsobena v souvislosti s teroristickým činem (nesmí být jeho aktivním účastníkem nebo strůjcem), doplňuje Renata Čapková, tisková mluvčí z Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Z hlediska územní platnosti se pojištění dělí do tří oblastí: oblast E (všechny státy Evropy, evropská část Ruska, Tunisko, Maroko, Turecko, Izrael, Egypt, Kypr, Azorské ostrovy, Madeira, Kanárské ostrovy s výjimkou ČR), oblast S (všechny státy světa s výjimkou USA a ČR) a oblast U (celý svět včetně USA s výjimkou ČR).

Česká pojišťovna nabízí komplexní cestovní pojištění pro firemní zaměstnance bez omezení profese pod názvem Pojištění ProFirma. Jeho součástí je především pojištění léčebných výloh s možností volitelných limitů plnění. Na výběr je ze tří základních možností – 5 000 000 Kč, 25 000 000 Kč a 100 000 000 Kč. Ve vyšších variantách je pak obsaženo i pojištění odpovědnosti s vysokými pojistnými limity, úrazové pojištění, pojištění zavazadel či pobyt v nemocnici, upřesňuje Ivana Buriánková. Mezi širokou nabídku připojištění patří například nadstandardní asistenční a právní služby – sjednává se pro případ ztráty nebo odcizení cestovních dokladů, jízdenky nebo letenky, pro případ zajištění kauce pro odvrácení hrozící vazby. Zahrnuje také úhradu nákladů vzniklých převozem věcí pojištěného, který v zahraničí zemřel a úhrada nákladů na pohřeb pojištěného v zahraničí, doplňuje dále Ivana Buriánková.

Cestovní pojištění pro pracovní cesty je možné sjednat také u ČSOB Pojišťovny. Jejich asistenční služby vám mohou pomoci s hospitalizací nebo návratem do naší republiky, ale také s tlumočením nebo se ztrátou dokladů. Když odjíždíte na pracovní cestu, na které se nebudete živit manuálně, můžete si sjednat cestovní pojištění za stejnou cenu jako u klasické dovolené. Základem pojištění jsou léčebné výlohy a dále je možné pojistit odpovědnost, úraz, zavazadla, zpoždění letu, přerušení cesty. Dále také stornopoplatky nebo krátkodobou asistenci vozidel na cesty, dodává Petr Milata, tiskový mluvčí z ČSOB Pojišťovny. Ti, kteří pracovně jezdí do zahraničí pravidelně, si mohou zřídit celoroční kartu cestovního pojištění.

ERV Evropská pojišťovna se přímo specializuje na cestovní pojištění. Firmám nabízí pojištění: Cestovní pojištění BusinessTravel, ke kterému je možné sjednat pojištění RiskPlus, které se hodí při cestách do oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem a válečných zón. Uzavřít je možné také individuální pojištění zaměstnanců, které je celoroční a nazývá se MultiTrip Corporate. Je možné jej využívat jak na pracovní, tak i soukromé cesty o délce až 45 dní. Cestovní pojištění BusinessTravel si můžete sestavit podle potřeb zaměstnanců – vybírat můžete z několika modulů, které zahrnují klasická i specifická rizika. Součástí služeb k pojištění jsou asistenční služby poskytované prostřednictvím sítě Euro-Center po celém světě. Pojištění zaměstnanci mají také k dispozici dvě mobilní aplikace, ve kterých mají své kartičky (Moje Evropská) a aktuální informace o bezpečnosti v zemi, do které cestují (ERV travel&care).

Mezi základní parametry pojištění ERV Evropské vždy patří krytí léčebných výloh, non-stop asistenční služby, pojištění osobních i firemních věcí či ztráty zavazadel. Výhodou specializovaného pojištění pracovních cest je, že myslí i na zpoždění letu, zavazadel či zmeškání navazujícího spoje. Součástí je i pojištění odpovědnosti, které chrání klienty v případě, kdy v zahraničí způsobí škodu třetí osobě. Sem spadají třeba i škody na vybavení hotelu, dodává Lucie Fiedlerová, oddělení marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny.

Ve Slavia pojišťovně si můžete vybrat z pracovní cesty administrativní nebo manuální. První představuje cesty a pobyty za účelem výdělku nebo výkonu práce duševního charakteru a zahrnuje i činnosti turistické cesty. Manuální pracovní cesty jsou cesty a pobyty za účelem výdělku nebo výkonu práce. Ty zahrnuje také činnosti cesty turistické a pracovní administrativní. Hlavní výhodou cestovního pojištění Slavia pojišťovny je, že pojištění pokrývá cestu do zahraničí jako takovou. Pokud má tedy klient sjednanou pracovní cestu místo turistické, je mu hrazeno ošetření i v případě, že se mu něco stane během výkonu práce. Pokud by měl pouze turistické pojištění, pojistné plnění by mu bylo zamítnuto, vysvětluje Ladislav Bělina, produktový ředitel Slavia pojišťovny U cestovního pojištění je možné vybrat si z nabídky balíčků nebo si sestavit vlastní na míru.

Nabídka cestovního pojištění na služební cesty Instituce Pojištění Některá možná připojištění Allianz Léčebné výlohy, denní odškodné, pojištění zavazadel, odpovědnost za újmu jiným osobám Storno poplatky, technická asistence k vozidlu, provozování rizikových sportů Česká podnikatelská pojišťovna poištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel, právní ochrana, asistenční služby Pojištění Léto plus, pojištění Zima plus, pojištění Golf Plus, pojištění pro případ únosu letadla Česká pojišťovna Pojištění léčebných výloh Úrazové pojištění, pojištění cestovních zavazadel, pojištění právní ochrany, pojištění odpovědnosti za škodu občana ČSOB Pojišťovna Pojištění léčebných výloh Asistence vozidla, pojištění stornopoplatků, Krádež a poškození zavazadel, věcí a elektroniky ERV Evropská pojišťovna Pojištění léčebných výloh Pojištění trvalých následků, pojištění osobních věcí, pojištění bezpečnostních rizik, za škodu na zdraví či majetku způsobenou třetí osobě Slavia pojišťovna Pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel, pojištění rizika letu, ztráty dokladů Pojištění storna cesty, asistence pro auto na cesty, krátkodobé pojištění domácnosti proti krádeži vloupáním