Nenáročná rostlina? Za levandulovým polem je dřina na plný úvazek

Začalo to bez velkých plánů a s nejasnou představou, dnes za Radkem, Ivanou a Radkou Přikrylovými stojí stovky hodin tvrdé práce a vzdělávání se. O rodinném byznysu v srdci Bílých Karpat v podobě Levandulové farmy Strání více prozrazuje Radek Přikryl.
Co se dozvíte v článku
- Škola pokusů a omylů
- Co levandule opravdu potřebuje
- Levandule po moravsku
- Víc než jen procházka mezi záhony
- Osobní kontakt prodává
- Jedinečné zážitky na farmě
- Levandulová chalupa i api-domeček
- Včely farmě dávají smysl
- Byrokratická nálož i radost z komunity
- Tip na další příběh
Škola pokusů a omylů
Radek Přikryl v úvodu přiznává, že když koupili pozemek s chalupou, nebyla za tím od začátku přesná představa velké levandulové farmy. Měli vztah k přírodě, zahradě, včelaření a práci kolem domu, ale většinu zkušeností s levandulí získávali až postupně.
Začínali jsme v podstatě metodou pokusů a omylů. Četli jsme dostupnou literaturu, hledali informace a především jsme sledovali, jak se jednotlivé rostliny chovají přímo v našich podmínkách, popisuje s tím, že práce kolem starší chalupy a pozemku je naučila, že bez trpělivosti a vlastní práce se nic neposune.
Na farmě je stále co opravovat, budovat, sekat, sázet nebo udržovat. Mnoho věcí jsme si dělali sami a učili se je až za pochodu, doplňuje.
Když na Levandulové farmě Strání vysadili první sazenice, po zimě jim jich zůstala jen necelá polovina. Tyto první ztráty pro ně byly nepříjemné, ale zároveň je nejvíce naučily. Na začátku tedy udělali několik chyb, kdy jednou z nich byl nedostatečný výběr vhodného stanoviště a příprava půdy.
Jak upřesňuje Radek Přikryl, levandule sice působí jako nenáročná rostlina, ale velmi špatně snáší dlouhodobé přemokření, zejména během zimy.
Problémem tedy nebyl jen samotný mráz, ale především kombinace zimní vláhy, těžší půdy a nevhodně vybraných sazenic. Některé rostliny nebyly dostatečně zakořeněné nebo nebyly vhodné pro naše klimatické podmínky, vysvětluje dále.
Na farmě tedy postupně museli upravit půdu, zlepšit její propustnost, lépe vybírat stanoviště a také odolnější kultivary. Zjistili, že není možné jednoduše nakoupit libovolnou levanduli a očekávat, že se jí bude dařit všude stejně.
Podle Radka jsou rozdíly mezi kultivary poměrně výrazné. Liší se výškou, tvarem keře, barvou květů, intenzitou vůně, dobou kvetení, obsahem silic i odolností vůči zimě a vlhkosti. Oni zkoušeli různé kultivary levandule lékařské i lavandinu s tím, že některé jsou vhodnější pro okrasné použití, jiné pro sušení, výrobu dekorací nebo destilaci.
Například kultivary lavandinu vytvářejí větší množství rostlinné hmoty a bývají velmi aromatické, ale ne všechny jsou stejně vhodné do chladnějších nebo vlhčích poloh, podotýká.
Přikrylovi dnes na farmě mají více kultivarů, protože nechtějí být závislí pouze na jediném typu levandule. Díky tomu mohou návštěvníkům ukázat jejich rozdíly. Přesný počet kultivarů se postupně mění, protože stále testují nové rostliny a některé méně vhodné naopak vyřazují.
Co levandule opravdu potřebuje
Základem při pěstování levandulí je správné stanoviště.
Levandule potřebuje dostatek slunce, vzdušné místo a především dobře propustnou půdu. Větším problémem než sucho bývá často nadbytek vody, zejména v zimním období, připomíná Radek. Důležitý je také výběr vhodného kultivaru, kvalitní sadební materiál a správný řez. Pokud se totiž levandule pravidelně nestříhá, začne se rozklesávat, dřevnatět a postupně ztrácí pěkný kompaktní tvar.
Radek zmiňuje, že se nesmí podceňovat ani práce s plevelem, a to především v prvních letech po výsadbě. Mladé rostliny potřebují prostor, světlo a nesmějí být utlačované okolní vegetací. Na větší ploše jde o velké množství ruční práce.
Aby levandule v létě dělaly okrasu a radost návštěvníkům, je potřeba se o ně pořádně starat. Tato práce nezačíná až v době kvetení, ale už na jaře zde kontrolují stav rostlin po zimě, odstraňují poškozené části, upravují keře a čistí celé plochy.
Během vegetace je nutné pravidelně odstraňovat plevel, sekat prostor mezi řádky, kontrolovat zdravotní stav rostlin a připravovat farmu na návštěvnickou sezonu, vyjmenovává Radek s tím, že u mladých výsadeb může být při dlouhodobém suchu nutná i zálivka. Starší levandule si díky hlubším kořenům obvykle poradí lépe.
Po odkvětu potom přichází sklizeň a řez. Na farmě část levandule sklízí na sušení, část na výrobu dekorací a některé kultivary destilují. Správný termín sklizně se liší podle toho, k čemu má být rostlina dále využita.
Návštěvníci vidí především krásné rozkvetlé pole, ale za tímto výsledkem jsou stovky hodin práce během celého roku, shrnuje Radek.
Levandule po moravsku
Při pěstování levandule má velký význam také lokalita. Podle Radka jsou Bílé Karpaty krásná, ale poměrně specifická oblast, kde mají jiné podmínky než pěstitelé v teplých a suchých částech jižní Moravy nebo ve Středomoří. Roli přitom hraje nadmořská výška, množství srážek, zimní teploty, proudění vzduchu, orientace pozemku i charakter půdy. Radek znovu zdůrazňuje, že právě proto museli hledat takové kultivary a pěstitelské postupy, které zvládají místní podmínky.
Současně však vnímají lokalitu jako jednu z největších předností farmy, protože levandule je zde zasazená do krajiny Bílých Karpat, která má vlastní historii, tradice a charakter.
Nechceme vytvářet kopii Provence. Snažíme se ukázat, že levandule může mít své přirozené místo i v našem regionu, zdůrazňuje Radek.
Víc než jen procházka mezi záhony
V květnu otevřeli na Levandulové farmě Strání naučnou stezku. Myšlenka na ni vznikala postupně.
Na naši farmu přijíždějí rodiny s dětmi, školy i návštěvníci, kteří se zajímají nejen o levanduli, ale také o včelaření, bylinky, přírodu a tradiční hospodaření. Chtěli jsme jim nabídnout něco víc než pouze procházku mezi levandulovými záhony, vysvětluje Radek. Naučná stezka proto propojuje několik témat, která jsou pro farmu i celý region důležitá.
Návštěvníci se zde dozvědí například o včelách a jejich významu pro krajinu, o bylinkách, zpracování ovoce a zeleniny, místní produkci, třídění odpadu nebo o starých bělokarpatských odrůdách ovocných stromů. V současnosti je vybudováno pět zastavení a na projektu Přikrylovi dále pracují.
Tato stezka není určena jen k pasivnímu čtení informačních tabulí, ale připravili k ní i výukové programy, pracovní listy a komentované programy pro děti z prvního i druhého stupně základních škol. Výjimečná je pro ně hlavně tím, že vychází přímo z prostředí farmy a děti i dospělí si tak mohou mnoho věcí jak přečíst, tak je vidět v praxi.
Naučná stezka je součástí projektu realizovaného díky Zlínskému kraji.
O možnost podpory jsme se aktivně zajímali my. Sledovali jsme dotační programy Zlínského kraje a hledali jsme takový, který by odpovídal našemu záměru rozvíjet regionální produkci, vzdělávání a zážitkovou turistiku, popisuje Radek. Nejprve bylo nutné připravit celý projekt, stanovit jeho cíle, jednotlivé aktivity, rozpočet a vysvětlit, jaký přínos bude mít pro návštěvníky, školy i region. Po schválení následovala realizace, dokládání výdajů, evidence jednotlivých aktivit a poté závěrečné vyhodnocení.
Podle Radka tento proces úplně jednoduchý není, protože každý projekt s sebou přináší poměrně hodně administrativy a je potřeba dodržet stanovená pravidla. Na druhou stranu jim podpora umožnila uskutečnit záměr ve větším rozsahu a kvalitě, než by zvládli pouze z vlastních prostředků. Spolupráci se Zlínským krajem tedy vnímají velmi pozitivně.
Osobní kontakt prodává
Na začátku července se na Levandulové farmě Strání konal den otevřených dveří. Ten pro ně patří k nejdůležitějším akcím v roce, protože jde o příležitost otevřít farmu lidem, ukázat jim jejich práci a přiblížit jim celý příběh levandule, včel, bylinek i krajiny Bílých Karpat.
Na dni otevřených dveří mohou návštěvníci vidět levandulové pole v období květu, projít si naučnou stezku, zúčastnit se komentované prohlídky, poznat jejich výrobky a dozvědět se, jak vznikají.
Součástí programu jsou i ukázky a degustace spojené se včelařením, našimi produkty a další aktivity pro děti i dospělé, doplňuje Radek.
Z obchodního hlediska farmě akce samozřejmě přináší nové zákazníky. Ještě důležitější je však podle Radka osobní kontakt. Lidé si totiž často výrobek koupí až ve chvíli, kdy znají jeho původ, vidí místo, kde vzniká, a setkají se přímo s jeho výrobci. Mnozí se potom vracejí nebo farmu doporučí dalším. Velmi podstatnou součástí celého dne je osvěta.
Chceme lidem ukázat, že za každým výrobkem stojí dlouhá práce na poli, ruční sklizeň, zpracování, dodržování pravidel a mnoho pokusů při vývoji receptur, zdůrazňuje Radek.
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Jedinečné zážitky na farmě
Kromě dne otevřených dveří nabízí farma také komentované prohlídky a další služby. Radek potvrzuje, že o komentované prohlídky mají zájem především rodiny, skupiny turistů, senioři, školy a návštěvníci, kteří chtějí farmu poznat více do hloubky. Často také přijíždějí lidé, kteří už levanduli doma pěstují, ale nedaří se jim, nebo si nejsou jistí správným řezem, výběrem odrůdy či stanovištěm.
Během prohlídky Přikrylovi vyprávějí o vzniku farmy, o jednotlivých druzích a kultivarech levandule, způsobu pěstování, sklizni a zpracování. Návštěvníky velmi zajímá vznik levandulového esenciálního oleje a květové vody.
Překvapuje je například, jak velké množství rostlinného materiálu je potřeba k získání poměrně malého množství oleje, upřesňuje s úsměvem Radek.
Velkou pozornost přitahují včely, staré odrůdy ovocných stromů a přístup k hospodaření v krajině. Radek přiznává, že prohlídku se snaží vést tak, aby nebyla jen odborným výkladem, ale především příběhem farmy a konkrétních zkušeností, které během let získali.
Další službou je fotografování v levanduli. Tu ve Strání nabízejí v období, kdy je pole nejkrásnější a levandule je v plném květu. Zájemci si mohou domluvit konkrétní termín a přijet buď s vlastním fotografem, nebo využít spolupráce s fotografem podle aktuální nabídky.
Nejčastěji tuto možnost využívají rodiny s dětmi, těhotné ženy, páry, snoubenci nebo novomanželé. Oblíbené je také focení dětí, generačních rodinných fotografií a portrétů. Setkali jsme se i s fotografováním výrobků, módních kolekcí nebo propagačních materiálů, vyjmenovává Radek.
Při focení se na farmě snaží návštěvníkům nabídnout klidné prostředí a současně chránit samotné rostliny. Proto mají stanovená pravidla, aby se nevstupovalo přímo do řádků, levandule se nepoškozovala a focení nenarušovalo běžný provoz farmy.
Jak už Radek zmínil, levanduli využívají mnoha způsoby. Suší květy, vyrábí vonné sáčky a polštářky, dekorace, levandulové sirupy, džemy, víno, medovinu a další potravinářské výrobky. Z levandule vyrábí taky levandulovou silici a květovou vodu nebo ji kombinují s produkty z jejich včelaření a s dalšími bylinkami.
Radek přiznává, že vývoj výrobků byl dlouhý proces. Levandule je totiž aromatická surovina a při použití v potravinách je potřeba pracovat velmi citlivě. Pokud je jí málo, ve výrobku se ztratí, pokud je jí příliš, může výsledná chuť působit nahořkle nebo až léčivě.
Receptury jsme proto mnohokrát upravovali, ochutnávali a testovali. Učili jsme se správné termíny sklizně a způsoby sušení a skladování. Nestačí mít pouze dobrou recepturu. Důležitá je i stálá kvalita vstupní suroviny, dodává. Velkou výhodou však je, že si levanduli sami pěstují a mají tak kontrolu nad celým procesem od sazenice až po hotový výrobek.
U zákazníků je velký zájem o výrobky, které si lidé mohou spojit přímo s vůní farmy. Oblíbené jsou tím pádem sušené levandulové květy, vonné sáčky, polštářky, levandulová voda a další aromatické produkty. Z potravinářských výrobků zákazníci vyhledávají především džemy, levandulové sirupy a výrobky, ve kterých je levandule propojená s medem nebo dalšími bylinkami.
Lidé jsou často nejprve opatrní, protože si nedokážou představit, jak levandule chutná. Když ale ochutnají správně vyvážený výrobek, bývají příjemně překvapeni, doplňuje s úsměvem Radek. Velmi dobře se prodávají i dárkové balíčky, protože u nich lidé oceňují, že výrobky mají konkrétní původ a že jejich nákupem podporují malou rodinnou farmu.
Levandulová chalupa i api-domeček
Součástí Levandulové farmy Strání je Chalupa Levandule. V ní je ubytování přímo spojené s prostředím farmy a krásnou krajinou Bílých Karpat. Hosté zde mohou prožít pobyt v klidném venkovském prostředí a zároveň být v blízkosti levandulových polí i dalších aktivit. Podle Radka je Chalupa vhodná pro rodiny s dětmi, skupiny přátel i návštěvníky, kteří chtějí na několik dní zpomalit, odpočinout si a uniknout každodennímu ruchu.
K dispozici mají bazén, saunu, dětské hřiště a několik relaxačních zón, kde si mohou vychutnat klid, soukromí a okolní přírodu, vyjmenovává.
Důležitou součástí chalupy jsou venkovní terasy určené ke společnému posezení.
Hosté zde mohou využít gril i tradiční pec na chleba, která vytváří příjemnou atmosféru pro společné vaření, pečení a večerní setkávání s rodinou nebo přáteli. Rozlehlá zahrada nabízí dostatek prostoru jak pro dětské hry, tak pro nerušený odpočinek dospělých, popisuje Radek dále.
K nevšedním zážitkům patří api-domeček, ve kterém mohou hosté poznat prostředí včelstva zcela bezpečně, bez přímého kontaktu se včelami. Jak vysvětluje Radek, při pobytu v api-domečku vnímají přirozený zvuk včel, jemné vibrace úlů, jejich teplo a charakteristickou vůni včelího prostředí. Tato forma apiterapie je zaměřena především na relaxaci, zklidnění a odpočinek. Není náhradou lékařské péče, ale představuje zajímavý způsob, jak na chvíli zpomalit a prožít bezprostřední blízkost včelstva.
Nechceme nabízet pouze místo k přespání. Naším cílem je, aby si hosté pobyt spojili s vůní levandule, krajinou Bílých Karpat, pohodou venkova a příběhem naší farmy. Podle sezony mohou poznat naše výrobky, zúčastnit se komentované prohlídky nebo vyrazit na výlety do okolí, zdůrazňuje Radek s tím, že Chalupa Levandule je místem, kde se propojuje pohodlné ubytování, odpočinek, společné zážitky, blízkost přírody a možnost poznat svět levandule i včel trochu jiným způsobem.
Včely farmě dávají smysl
Včely jsou důležitou součástí farmy a Přikrylovi se zajímají jak o apiterapii (využívání včelích produktů), tak o prostředí úlu. Včely pro ně nejsou jenom producentkami medu, vosku, propolisu nebo pylu, ale hlavně pomáhají opylovat levanduli, bylinky, ovocné stromy a další rostliny v okolní krajině.
Včelaření proto přirozeně propojujeme s pěstováním, vzděláváním i ochranou přírody, uvádí Radek.
Zároveň se návštěvníkům snaží ukázat, jak včelstvo funguje, jak si včely rozdělují práci a jak velký význam mají pro zemědělství i celý ekosystém. Součástí jejich aktivit jsou ukázky práce se včelami, povídání o včelích produktech a také možnost poznat právě prostředí api-domku. Podle Radka je pro mnoho lidí zajímavý už samotný zážitek zastavit se, poslouchat včelstvo a na chvíli vypnout od běžného shonu.
Apiterapie pracuje s medem, propolisem, pylem, mateří kašičkou, voskem a dalšími včelími produkty.
My k tomuto tématu přistupujeme s respektem a bez přehnaných slibů. Včelí produkty mohou být součástí péče o zdravý životní styl, nenahrazují však lékařskou péči ani předepsanou léčbu. Je rovněž potřeba myslet na možnost alergických reakcí, zejména u pylu, propolisu, mateří kašičky a včelího jedu, podotýká dále Radek.
Cílem tedy není představovat apiterapii jako zázračné léčení, ale přiblížit lidem tradiční využití včelích produktů, význam včel pro krajinu a nabídnout jim bezpečný prostor k odpočinku a poznávání. Radek k tomu dodává, že včely nám stále připomínají, že zdraví člověka úzce souvisí také se zdravím přírody, ve které žije.
Byrokratická nálož i radost z komunity
Radek přiznává, že je v rámci jejich byznysu překvapilo, jak složitá může být rostlina, která na první pohled působí velmi nenáročně. Na začátku si mysleli, že levanduli stačí vysadit na slunné místo a potom už bude téměř bez práce. Ve skutečnosti je za udržovaným polem obrovské množství ruční práce, zkušeností a každoroční nejistoty spojené s počasím.
Negativně je překvapila administrativa, která je spojená s výrobou, prodejem, hygienickými pravidly, označováním výrobků, provozem farmy i organizací veřejných akcí.
Malý podnikatel musí často zvládat práci pěstitele, výrobce, prodejce, účetního, správce sociálních sítí, průvodce i organizátora současně, zmiňuje Radek Přikryl.
Naopak velmi pozitivně Přikrylovi překvapil zájem lidí o skutečný příběh výrobků. Zákazníci se podle nich stále více ptají, kde výrobek vznikl, kdo ho vyrobil a jaké suroviny obsahuje. Navíc oceňují možnost navštívit místo osobně a poznat lidi, kteří za farmou stojí.
Velkou radost nám dělají děti, které k nám přijíždějí v rámci školních programů. Když si odnesou nový poznatek o včelách, bylinkách, krajině nebo místních potravinách, máme pocit, že naše práce má smysl i nad rámec samotného podnikání, doplňuje Radek.
Tím největším překvapením je, kam se původně malý nápad postupně posunul. Z několika prvních sazenic vznikla farma, místo pro setkávání lidí, vzdělávání, odpočinek i prezentaci regionu.
Stále se ale považujeme za rodinnou farmu, která se učí a každý rok hledá možnosti, jak svou práci dělat lépe, uzavírá Radek Přikryl.
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