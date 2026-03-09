Podnikatel.cz  »  Právo  »  Nesouhlasíte s výší důchodu nebo invaliditou? Pomůže ombudsman ministerstva

Nesouhlasíte s výší důchodu nebo invaliditou? Pomůže ombudsman ministerstva

Senioři nebo další lidé, kteří nejsou spokojeni s rozhodnutím úřadů, například s výpočtem důchodu nebo posouzením invalidity, by v budoucnu mohli získat novou možnost, jak svůj případ znovu otevřít. Resort práce a sociálních bude mít svého specializovaného ombudsmana.

Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje zřídit funkci ombudsmana, který by se zabýval konkrétními stížnostmi občanů. O záměru informoval například Český rozhlas. O novém ombudsmanovi, který by mohl v tíživých životních situacích pomoci nejen českým důchodcům, informuje také server České důchody.

Ombudsman by řešil stížnosti na důchody i dávky

Nový ombudsman by měl fungovat jako prostředník pro lidi, kteří mají pocit, že jejich případ nebyl úřady správně posouzen. Podle ministra práce Aleše Juchelky se na ministerstvo každý den obracejí desítky lidí s dotazy nebo stížnostmi – často právě kvůli důchodům, sociálním dávkám nebo rozhodnutím posudkové služby.

Pomoc pro ty, kteří se „ztratili v systému“

Cílem nové funkce je pomoci lidem, kteří se obtížně orientují ve složitém systému sociálních rozhodnutí. Ombudsman by mohl jednotlivé případy prověřovat a komunikovat s úředníky ministerstva, České správy sociálního zabezpečení nebo dalších institucí. Lidé by tak mohli získat podrobnější vysvětlení svého případu.

Rozhodnutí úřadů ale měnit nebude

Nový ombudsman by však pravděpodobně neměl pravomoc rušit nebo měnit již vydaná rozhodnutí – například zamítnutí invalidního důchodu nebo výši starobní penze. Jeho role by spočívala hlavně v prověřování stížností a pomoci lidem lépe pochopit, jak úřady jejich případ posoudily.

Kdy by mohl začít fungovat

Ministerstvo zatím neoznámilo, kdo by mohl tuto funkci zastávat. Podle informací by nový ombudsman mohl začít na resortu působit už v průběhu letošního jara.

Ikona

Vstoupit do diskuse

