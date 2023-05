Netflix může být s novými podmínkami v klidu. Jeho byznys podrží nastupující generace

Netflix už netoleruje sdílení hesel mimo domácnost. Nově mají předplatitelé možnost si v rámci tarifu Standard nebo Premium přidat do svého účtu dalšího uživatele, který nesdílí stejnou domácnost. Jak psal sesterský server Lupa.cz, každý extra přístup vyjde na 79 korun.

Přidaní uživatelé budou mít stejnou kvalitu sledování jako hlavní uživatel, mohou mít ale jenom jeden profil. Navíc musí žít ve stejném státě jako majitel účtu a nesmí službu používat přes VPN, proxy či jiné obdobné služby. Jak říká Ondřej Rubeš, redaktor portálu Edna.cz, mladí uživatelé s podobným nastavením nebudou mít problém.

Ondřeji, pokud by streamovací služby nabízely veškerý obsah, který je nyní dostupný v rámci pozemního, kabelového a satelitního vysílání, mohou se stát dominantní službou? Je ohrožena budoucnost kontinuálního vysílání?

Ano, může se to stát. V tomhle ohledu bude hrát velkou roli nová generace. Ta nesnáší televizi, protože nerozumí tomu, proč si nemůže pustit obsah zpětně nebo pokračovat ve sledování. Zatímco na Netflixu si každý pustí, co chce, kdy chce a kolikrát chce. Pokud si tímto novou generaci vychováváme, tak věřím, že o klasický broadcast přestane být zájem, a proto se naši lokální televizní hráči snaží přejít i do streamingového prostředí.

A proč vlastně tuzemské televize budují vlastní streamovací platformy? Proč se nespojí s již existujícími hráči? Vývoj musí být poměrně dost nákladný.

To určitě je, ale musíme také nahlížet na to, jak velký je tady u nás trh. Víme o zhruba sedmi a půl miliardovém potenciálním výnosu ze streamingu a právě o tyto peníze všichni hráči hrají. To, že si někdo platí Netflix, neznamená, že už si nekoupí další službu. A nechat veškerý potenciální výnos pouze Netflixu není dobré rozhodnutí.

Na druhou stranu Česká televize začala hodně svůj obsah prodávat právě Netflixu. Například první řada seriálu První republika už nejde pustit v aplikaci iVysílání. Je tam informace o tom, že z důvodu licenčních podmínek už nejde přehrát první řadu na platformě iVysílání, protože je dostupná právě na Netflixu. Takže věřím, že Česká televize se touto cestou vydá a bude svůj obsah prodávat, protože iVysílání, věřím, nezpoplatní.

Ondřej Rubeš, redaktor serveru Edna.cz

Takže Česká televize jde tou samou cestou jako BBC, která přeprodává například své celosvětově známé a velmi slavné dokumenty?

Ano, jde tou samou cestou. Na druhou stranu, BBC společně s ITV založily BritBox, který je dostupný v několika zemích. U nás bohužel tato služba dostupná není. Nemá ambici být globální jako velcí hráči, protože by museli hodně investovat do lokalizace. A to je velmi drahé. Zvlášť, pokud by vše mělo být v dabingu. Takže v současné době se BritBox zaměřuje primárně na anglicky mluvící země.

Posledním přírůstkem v podobě streamovacích služeb je v Česku SkyShowtime, která je obsahově zatím nejslabší. Které služby tady u nás ještě chybí, tedy nejsou dostupné?

Streamovacích služeb je samozřejmě mnohem více, než je u nás dostupných. V podstatě každá země má nějaké to své Voyo (streamovací služba TV NOVA, pozn. redakce). U nás se nyní rozšiřují hlavně ty západní, které jsou dostupné na americkém trhu, kde je expanze největší. Zajímavou informací však je, že je u nás dostupná asijská streamovací služba iQIYI (iq.com), kde je k dispozici čínský, korejský a tchajwanský obsah.

Předpokládám, že tato asijská služba do češtiny lokalizována není?

Ne, není. Asie nemá potřebu to tolik lokalizovat jako Amerika, což samozřejmě zpomaluje povědomí o službě. Ale u nás na Edna.cz to zajímá už dost lidí.

Které ze streamovacích služeb se daří celosvětově nejlépe?

Nejlépe se pořád daří Netflixu. Na druhou stranu je tu Walt Disney Company, která má pod sebou v současné době tři streamovací služby: Disney+, která je dostupná i u nás, ESPN+ a Hulu. A když se tyto tři služby sečtou, tak právě Walt Disney má největší pokrytí. Ale to, že je největší, neznamená, že je také nejvýdělečnější. Stále se pohybuje ve ztrátě.

Která ze služeb má nejlepší odezvu u uživatelů a proč?

Za mě je to určitě AppleTV+, protože jdou na streaming jinak než ostatní služby. Apple nemá potřebu valit 15 nových seriálů měsíčně. Jdou na to pomalu. Všichni se jim ostatně na začátku smáli, že přišli s obsahem pouze čtyř seriálů, ale postupně za ty 4 roky už mají zhruba 50 originálních kousků. Zisky sice také nemají, ale z pohledu uživatele mají nejlepší user interface (uživatelské rozhraní, pozn. redakce). To má Apple vychytané. A navíc se zaměřují spíše na kvalitu než kvantitu, což je dobře.

Když se vrátíme na začátek našeho rozhovoru, dříve se o Netflixu říkalo, že je to zabiják klasického televizního vysílání. Stále to platí?

Když jsem se koukal na čísla z ledna v USA, streaming tam sleduje v průměru 38 procent lidí, 20 procent tvoří klasický broadcast a zbytek je kabelová televize a další služby. A právě kabelovka má v Americe divákům stále co nabídnout. Když si koupíme Netflix, vidíme jejich originální produkci plus další zakoupený obsah od jiných produkcí, zatímco kabelovka v Americe nabízí až 300 kanálů. Takže až takový zabiják to není. Ale platí to, co jsem uvedl na začátku, vše se změní s novou nastupující generací diváků.