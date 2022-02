Nevíte, který úvěr splácet dřív? Řešením je konsolidace

Kdy je vhodná?

Konsolidace, nebo v podnikatelském světě také refinancování úvěrů, je vhodná ve chvíli, kdy podnikatel nebo firma splácí více úvěrů, které nemusí být výhodné, například z důvodu vysokých sazeb nebo poplatků. Vhodné je refinancování provést ve chvíli, kdy podnikatel nebo firma potřebuje optimalizovat své cash-flow, říká na úvod Petra Kopecká, External Communicaton Manager z Raiffeisenbank.

Obvykle se tedy konsolidace děje v případech, kdy klient zjistí, že by mohl mít nebo již má problém se splácením svých závazků a potřebuje snížit měsíční splátky. Vhodná doba pro řešení konsolidace úvěrů je před tím, než klient začne mít reálné problémy se splácením úvěrových závazků (negativní záznamy v úvěrových registrech atp.), zdůrazňuje Petr Plocek, Head of Identity & Communication z UniCredit Bank.

Dalším okamžikem, kdy se vyplatí přistoupit ke konsolidaci, je tedy, když má živnostník nebo malá firma více nezajištěných úvěrů u více bank/společností a termíny těchto jednotlivých splátek připadají na různé dny v měsíci. Výsledkem konsolidace je splácení jednoho úvěru v jeden jasný termín, upřesňuje Zuzana Filipová, Head of Communication, Employer Branding & CSR Z MONETA Money Bank.

Kdy si ji rozmyslet?

Konsolidace není vhodná například v případě, že předčasné splacení konsolidovaných pohledávek je spojeno se sankčním poplatkem. Vždy je třeba si porovnat náklady vydávané před konsolidací s náklady spojenými s konsolidujícím úvěrem. Je třeba být obezřetný, kdyby poplatky nebo sankce spojené s předčasným splacením původních úvěrů byly natolik nevýhodné, že by negativně převýšily pozitiva plynoucí z refinancování, upřesňuje Petra Kopecká.

A také je důležité posoudit, zda je daný úvěr ke konsolidaci vhodný: tedy zda například do splacení úvěru nezbývá již příliš krátká doba nebo není-li v úvěrové smlouvě zakotven například poplatek za předčasné splacení konsolidovaného úvěru. Některé banky/společnosti také neumožňují své úvěrové produkty konsolidovat, podotýká Zuzana Filipová. Konsolidovat nelze úvěry po splatnosti. Dále pak úvěry, které byly restrukturalizovány. Konsolidující úvěr také nelze zajistit zárukou ČMZRB a ani zárukou EIB, vyjmenovává dále Michal Teubner, Brand Strategy and Communication z Komerční banky.

Výhody konsolidace

Mezi hlavní výhodu konsolidace patří to, že splácíte jeden úvěr. Máte tudíž splátky pod kontrolou, jednodušší účtování a konsolidací poplatků si snížíte i celkový objem splátky, kterou musíte jako podnikatel měsíčně platit. Sloučit lze splátkové úvěry, kontokorenty i kreditní karty, popisuje Zuzana Filipová.

Další výhody vyjmenovává Markéta Dvořáčková, tisková mluvčí Equa bank: zjednodušení správy všech úvěrů, zjednodušení celkových podmínek úvěrů, zpřehlednění/zjednodušení plateb (místo několika plateb v různých dnech bude placena pouze jedna, často nižší), ušetření poplatků za správu každého úvěru (po konsolidaci bude placen pouze jeden poplatek za správu úvěru nebo bude konsolidovaný úvěr veden zdarma), v rámci konsolidace lze sjednat individuální podmínky. Ty se mohou týkat výhodnější úrokové sazby, poplatků nebo snížení výše splátek. Když je vše v jedné bance, máte dostupné informace o úvěrech prostřednictvím jednoho online kanálu a máte jednu kontaktní osobu (bankéře) pro řešení všech obchodních záležitostí, dodává Petr Plocek.

Některé výhody konsolidace:

Snížení měsíční splátky

Ušetření za poplatky

Splácení jen jednoho úvěru

Lepší přehlednost

Snížení byrokracie

Výhodnější podmínky

Možnost individuálních podmínek

Kde můžete refinancovat?

Refinancování podnikatelských úvěrů nenabízí všechny banky a některé z nich to zatím zvažují či testují. Konsolidace nabízíme, a to zatím omezeně v segmentu specialistů pro podnikatele, kde tento produkt testujeme. Umíme konsolidovat nezajištěné úvěry do 2,7 mil. Kč, prozrazuje František Bouc z tiskového střediska České spořitelny. Podobně až do výše 2,5 milionu korun poskytuje konsolidaci podnikatelských úvěrů MONETA Money Bank. V Equa Bank konsolidaci nabízí standardně a ke každému klientovi přistupují individuálně. Ve spolupráci s klientem se snažíme nalézt nejvýhodnější řešení jak pro klienta, tak pro banku, doplňuje Markéta Dvořáčková.

UniCredit Bank nabízí refinancování stávajících úvěrů u jiných bank v závislosti na jeho aktuální finanční situaci/bonitě klienta bez specifických omezení. V Raiffeisenbank mohou klienti refinancovat své podnikatelské úvěry a nabízí také možnost refinancovat spotřebitelské úvěry, pokud byly použity pro podnikání. Snad jedinou podmínkou spojenou s refinancováním je kontrola, zda klient své původní úvěry splácí řádně a včas, žádné další specifické podmínky pro refinancování v Raiffeisenbank nemáme, popisuje Petra Kopecká.

Stejně také v Komerční bance mohou být podnikatelským úvěrem konsolidovány spotřebitelské úvěry i spotřebitelské hypotéky, pokud klient prohlásí, že byly použity k financování podnikatelských aktivit. Také mohou být konsolidovány podnikatelské úvěry postupně splácené, hypotéční nebo úvěry revolvingového, kontokorentního typu (včetně úvěrů ke kreditním kartám), případně i finanční leasing. Ke konsolidaci Komerční banka používá úvěry se splátkovým kalendářem, revolvingové a hypotéční úvěry. Konsolidaci lze spojit s financováním dalšího podnikatelského záměru a požadovanou výši úvěru na konsolidaci o tuto částku navýšit, dodává Michal Teubner.

Přehled nabídky konsolidace podnikatelských úvěrů Banka Poznámka Česká spořitelna nezajištěné úvěry do 2,7 mil. Kč Equa bank individuálně Komerční banka konsolidace úvěrů jiných bank i vlastních úvěrů MONETA Money Bank podnikatelské úvěry do 2,5 mil. Kč Raiffeisenbank možnost refinancovat spotřebitelské úvěry, pokud byly použity pro podnikání UniCredit Bank v závislosti na bonitě klienta

Pozor hlavně na podmínky

Podle Michala Teubnera je třeba zažádat o konsolidaci včas, aby ke schválení konsolidujícího úvěru a jeho čerpání došlo před splatností konsolidovaných pohledávek. Smlouva o konsolidujícím úvěru může obsahovat i podmínky čerpání, klient předkládá i doklady od jiných bank potvrzující existenci konsolidované pohledávky (její výši a splatnost). Je tedy potřeba počítač s časovou rezervou pro vyřízení, radí. Některé banky také mohou mít problém s konsolidací úvěrů poskytnutých nebankovními institucemi.

Je třeba dát si pozor na podmínky úvěrů, které chcete konsolidovat. Cílem je zjistit, zda-li je možné jednotlivé závazky skutečně zkonsolidovat a s jakými celkovými náklady. Toto bych měl vždycky komplexně analyzovat, než se rozhodnu ke konsolidaci, doporučuje František Bouc. Radka Černá v této souvislosti radí porovnat i parametry úvěru nové banky vs. stávající, jako je splatnost úvěru, měsíční poplatek za správu úvěru, úroková sazba, fixace úrokové sazby.