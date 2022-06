Nezabavitelná částka je vyšší, řekl Nejvyšší soud. Pomůže to statisícům dlužníků

Nezabavitelná částka se letos zvýšila o mimořádné normativní náklady

Nezabavitelná (nepostižitelná) částka při výpočtu exekučních srážek se mění každoročně se začátkem roku. Je tvořena součtem životního minima a normativních nákladů na bydlení. Koncem ledna 2022 navíc došlo k jejich mimořádnému (dodatečnému) navýšení. Podle nového § 26a zákona o státní sociální podpoře se částky měsíčních normativních nákladů na bydlení pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 navýšily pro účely stanovení nároku na příspěvek na bydlení o 1120 Kč.

Soudy rozhodovaly rozdílně

Od počátku však panovaly nejasnosti, zda se má mimořádné navýšení normativních nákladů na bydlení zohlednit rovněž při stanovení nezabavitelné částky pro účely exekučních srážek ze mzdy. Na konci února zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti doporučenou metodiku, podle které se mimořádné navýšení normativních nákladů na bydlení mělo do nezabavitelné částky počítat. Zároveň však ministerstvo upozornilo, že soudy mohou zaujmout jiné stanovisko, které bude závazné pro daného insolvenčního správce.

Jak ministerstvo spravedlnosti varovalo, tak se stalo a některé insolvenční soudy skutečně k dodatečnému navýšení normativních nákladů odlišné stanovisko zaujaly. V reálu to znamenalo, že se zaměstnavatelé při zpracování exekučních srážek ze mzdy museli řídit právním názorem ministerstva spravedlnosti, a pokud existovalo, tak závěrem konkrétního soudu. Postup tak nemusel být u každého zaměstnance stejný. Některým díky uplatnění zvýšených normativních nákladů zůstalo po provedení srážek ze mzdy více, jiným díky rozhodnutí soudu naopak méně.

Mimořádné navýšení se do nezabavitelné částky počítá, určil soud

Až před několika dny vydal Nejvyšší soud rozhodnutí, ve kterém definitivně (a závazně) určil, že se mimořádně navýšené normativní náklady na bydlení do nezabavitelné částky počítají. Při stanovení nezabavitelné částky, která povinnému nesmí být sražena z měsíční mzdy (§ 278 o. s. ř.), se částka normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 (vymezená nařízením vlády č. 507/2021 Sb,.) zvyšuje o částku uvedenou v ustanovení § 26a odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., (ve znění pozdějších předpisů). To platí i při určení nezabavitelné částky pro účely určení výše splátky (insolvenčního) dlužníka při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty (§ 398 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona), stoji ve stanovisku Občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu.





Jak doplnil místopředseda Nejvyššího soudu Petr Šuk, aktuálně se nachází v oddlužení asi 111 000 osob, přičemž celkem v exekuci je až 700 000 občanů. I kdyby jich měla mzdu či plat postižena jen menší část, pořád platí, že předmětné stanovisko civilního kolegia Nejvyššího soudu se bezprostředně dotýká řádově stovek tisíc lidí v našem státě, podotkl Šuk.

Bude se rozdíl zpětně doplácet?

Co se týče aktuálních dopadů stanoviska, ty jsou jasné, odteď se nezabavitelná částka zvýší všem i o mimořádné normativní náklady na bydlení. Otázkou však zůstává, jak se vyřeší případné zpětné doplacení od začátku roku až do vydání rozhodnutí. Pokud by totiž například Česká správa sociálního zabezpečení zpětně doplatila rozdílovou částku k důchodu najednou, hrozilo by jejich strhnutí. „Pokud jde už o provedené srážky, pak bude vždy záviset na konkrétních skutkových okolnostech případu. Pokud se plátci mzdy řídili pokyny exekučních orgánů, pak by se nic vracet nemělo. V těchto případech se poškození mohou obracet se svými nároky na stát,“ uvedla pro server Peníze.cz mluvčí Exekutorské komory ČR Eva Rajlichová.

Server Podnikatel.cz zjišťuje u právních expertů a ministerstva, jaký má být další postup a jak bude situace řešena a přinese ji v samostatném článku.

Kolik činí nezabavitelná částka

Kromě mimořádného navýšení od února se nezabavitelná částka letos zvýšila ještě jednou, a to v dubnu díky nárůstu životního minima.

Nezabavitelná částka jednotlivce se počítá jako 3/4 součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se počítá jako 1/3 nezabavitelné částky jednotlivce.

