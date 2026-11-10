Nezobrazuje se vám aktivace EET 2.0? Musíte si v DIS+ nastavit správné oprávnění

Jak upozorňuje finanční správa, oprávnění „Prohlížení všeho“ a „Prohlížení všeho včetně práva pověřit přístupem“ nestačí.
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Podnikatelé se mohou k EET hlásit od začátku prosince
Od listopadu se podnikatelé mohou hlásit k EET 2.0, a to prostřednictvím Daňové informační schránky plus (DIS+), která je součástí portálu MOJE daně. Po zobrazení úvodní stránky MOJE daně stačí kliknout na dlaždici Online finanční úřad a přihlásit se prostřednictvím identity občana (bankovní identita, eObčanka apod.), přihlašovacích údajů do datové schránky nebo přístupových údajů přidělených finanční správou. Po vstupu do DIS+ se k EET lze zpravidla přihlásit stiskem příslušného tlačítka.
Abyste se k EET mohli přihlásit, musíte mít DIS+ aktivovanou. Pokud ji aktivovanou nemáte, učiníte tak následujícím způsobem. Otevřete si portál MOJE daně a klikněte na dlaždici Online finanční úřad. Následně se přihlaste prostřednictvím identity občana (bankovní identita, eObčanka apod.), přihlašovacích údajů do datové schránky nebo přístupových údajů přidělených finanční správou. Po zobrazení vaší osobní DIS+ klikněte na tlačítko Aktivovat – nejpozději do 48 hodin budete mít vaši DIS+ zpřístupněnou.
Někteří podnikatelé si EET nemohou aktivovat
Některým podnikatelům se ale ani v aktivované DIS+ nezobrazuje možnost přihlášení se k EET, a to i když mají v Nastavení a informace o subjektu v DIS+ přidělené oprávnění „Prohlížení všeho“ nebo „Prohlížení všeho včetně práva pověřit přístupem“. Jak ovšem upozorňuje finanční správa na svém webu, oprávnění „Prohlížení všeho“ a „Prohlížení všeho včetně práva pověřit přístupem“ spadají do kategorie oprávnění k prohlížení údajů. Sama o sobě proto nezakládají přístup k agendě EET ani oprávnění k její aktivaci.
Jaké oprávnění musí nastavit?
Pro aktivaci EET je podle finanční správy nutné, aby měl uživatel v DIS+ v sekci Nastavení a informace o subjektu / Uživatelé a oprávnění přiděleno oprávnění „Prohlížení a odesílání všeho“, případně úplné pověření pro agendu EET. Po nastavení některého z těchto oprávnění se možnost aktivace EET uživateli zobrazí.