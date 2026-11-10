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Nezobrazuje se vám aktivace EET 2.0? Musíte si v DIS+ nastavit správné oprávnění

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
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Ilustrační obrázek.
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek.
Některým podnikatelům se v DIS+ nezobrazuje možnost aktivace EET. Důvodem je, že nemají nastavené dostatečné oprávnění.
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Jak upozorňuje finanční správa, oprávnění „Prohlížení všeho“ a „Prohlížení všeho včetně práva pověřit přístupem“ nestačí.

Co se dozvíte v článku
  1. Podnikatelé se mohou k EET hlásit od začátku prosince
  2. Někteří podnikatelé si EET nemohou aktivovat
  3. Jaké oprávnění musí nastavit?

Podnikatelé se mohou k EET hlásit od začátku prosince

Od listopadu se podnikatelé mohou hlásit k EET 2.0, a to prostřednictvím  Daňové informační schránky plus (DIS+), která je součástí portálu MOJE daně. Po zobrazení úvodní stránky MOJE daně stačí kliknout na dlaždici Online finanční úřad a přihlásit se prostřednictvím identity občana (bankovní identita, eObčanka apod.), přihlašovacích údajů do datové schránky nebo přístupových údajů přidělených finanční správou. Po vstupu do DIS+ se k EET lze zpravidla přihlásit stiskem příslušného tlačítka.

Jak na EET

Jak aktivovat EET

Autor: Finanční správa ČR

Abyste se k EET mohli přihlásit, musíte mít DIS+ aktivovanou. Pokud ji aktivovanou nemáte, učiníte tak následujícím způsobem. Otevřete si portál MOJE daně a klikněte na dlaždici Online finanční úřad. Následně se přihlaste  prostřednictvím identity občana (bankovní identita, eObčanka apod.), přihlašovacích údajů do datové schránky nebo přístupových údajů přidělených finanční správou. Po zobrazení vaší osobní DIS+ klikněte na tlačítko Aktivovat – nejpozději do 48 hodin budete mít vaši DIS+ zpřístupněnou.

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Někteří podnikatelé si EET nemohou aktivovat

Některým podnikatelům se ale ani v aktivované DIS+ nezobrazuje možnost přihlášení se k EET,  a to i když mají v Nastavení a informace o subjektu v DIS+ přidělené oprávnění „Prohlížení všeho“ nebo „Prohlížení všeho včetně práva pověřit přístupem“. Jak ovšem upozorňuje finanční správa na svém webu, oprávnění „Prohlížení všeho“ a „Prohlížení všeho včetně práva pověřit přístupem“ spadají do kategorie oprávnění k prohlížení údajů. Sama o sobě proto nezakládají přístup k agendě EET ani oprávnění k její aktivaci.

Jaké oprávnění musí nastavit?

Pro aktivaci EET je podle finanční správy nutné, aby měl uživatel v DIS+ v sekci Nastavení a informace o subjektu / Uživatelé a oprávnění přiděleno oprávnění „Prohlížení a odesílání všeho“, případně úplné pověření pro agendu EET. Po nastavení některého z těchto oprávnění se možnost aktivace EET uživateli zobrazí.

Už se můžete registrovat k EET 2.0. Čtěte návod, co vše a jak musíte udělat Přečtěte si také:

Už se můžete registrovat k EET 2.0. Čtěte návod, co vše a jak musíte udělat

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Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

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