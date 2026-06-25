Nikdy jste nic nedlužili, přesto můžete skončit v exekuci. Tento dopis neignorujte

Podvodné SMS, e-maily nebo telefonáty se staly běžnou součástí života. Mnoho lidí už automaticky maže zprávy o nevyzvednutých zásilkách, výhodných investicích nebo údajných dluzích. Ve většině případů je to správný postup.
Problém ale nastává ve chvíli, kdy se mezi podobnými výzvami objeví dopis, který podvodný není. Právě tehdy může snaha „nekomunikovat s podvodníky“ způsobit mnohem větší problémy.
Problematikou se zabývá spotřebitelský server dTest.cz, který před ignorací podobných dopisů a upozornění varuje.
Když někdo tvrdí, že dlužíte peníze
Řada spotřebitelů se někdy setká s dopisem, ve kterém je vyzvána k úhradě údajného dluhu. Někdy jde o závazek, na který člověk zapomněl. Jindy může být pohledávka sporná nebo vzniklá omylem.
První reakcí bývá často nedůvěra. Mnozí lidé si totiž nejsou vědomi, že by dané společnosti něco dlužili.
Právě proto odborníci doporučují nejednat ukvapeně. Místo ignorování je vhodné zjistit základní informace. Kdy měl dluh vzniknout? Na základě jaké smlouvy? Nejde o chybu? Nebyl už uhrazen? Komunikace může v řadě případů odhalit obyčejné nedorozumění.
Ne každý podezřelý dopis je podvod
Zatímco u podvodných SMS a e-mailů bývá ignorování správnou cestou, u klasických dopisů adresovaných konkrétní osobě může být situace jiná.
Pokud je dopis adresován přímo nám a obsahuje relevantní informace, může být vhodnější se společností komunikovat. Může se jednat o omyl či nedorozumění, které se komunikací vysvětlí, ale také o oprávněné vymáhání, kdy jsme zapomněli na uzavřenou smlouvu a porušili jsme ji, vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.
Ideální je komunikovat písemně. V případě sporu pak existuje důkaz o tom, co bylo mezi stranami řešeno.
Existuje dopis, který nesmíte odložit stranou
Ještě větší pozornost je potřeba věnovat situaci, kdy přijde platební rozkaz. Mnoho lidí netuší, že nejde pouze o další výzvu k zaplacení. Platební rozkaz je totiž soudní rozhodnutí. Soud ho může vydat na základě předložených důkazů, aniž by předtím proběhlo klasické soudní jednání.
Právě zde lidé často chybují. Domnívají se, že když se soud nekonal, není důvod reagovat. Opak je pravdou.
Mlčení může znamenat konec obrany
Pokud adresát platební rozkaz ignoruje, stane se po uplynutí zákonné lhůty pravomocným. V takové chvíli už nejde o tvrzení věřitele nebo výzvu k zaplacení. Jde o vykonatelné soudní rozhodnutí, na jehož základě může následně dojít i k exekuci.
Nejpodstatnější informací je, že v případě, kdy budeme platební rozkaz ignorovat, stane se pravomocným. Částku tak bude možné vymáhat prostřednictvím exekuce a následná obrana je téměř nemožná, upozorňuje Eduarda Hekšová.
Jak se bránit
Pokud člověk s požadovaným dluhem nesouhlasí, musí podat odpor. Právě odpor je jediným prostředkem, kterým lze platební rozkaz napadnout. Po jeho podání soud rozhodnutí zruší a spor začne řešit v běžném soudním řízení, kde dostanou prostor obě strany.
Rozhoduje 15 dnů
Na podání odporu mají lidé pouze 15 dnů od doručení platebního rozkazu. Podání je zdarma a zasílá se soudu, který rozhodnutí vydal. Pokud však lhůta uplyne, soud odpor odmítne a platební rozkaz zůstane v platnosti.
Proto odborníci doporučují jednoduché pravidlo: podezřelou SMS smažte, ale dopis požadující úhradu peněz nikdy automaticky neházejte do koše. Může jít o omyl, ale také o dokument, který bude mít zásadní dopad na vaše finance.