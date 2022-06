Noční práce je dlouhá pouze 8 hodin a je za ni příplatek

Budou vyšší důchody

Ministerstvo práce a sociálních věcí ústy své šéfky Jany Maláčové slibuje pro důchodce vyšší důchody. Zvyšovat se budou od ledna. Navýšení se bude skládat ze dvou složek. Z valorizace penzí a také jednotné částky navrch. Zákonná valorizace bude v průměru 505 korun a k tomu se mohou důchodci těšit na 300 korun jako částku navíc pro všechny.

Další omezení pro obchody a restaurace?

Restaurace a obchody se musejí začít připravovat na případná další omezení. Výrazně přibývá nově nakažených. Případná opatření budou podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové hlavně organizační a režimová. Ministerstvo zdravotnictví počítá s tím, že při tom nejhorším scénáři se zavede nošení respirátorů v zaměstnání nebo obnovení testů ve firmách. A zatímco restaurace by musely zavést povinnou rezervaci zákazníků, u obchodů by se zavedla služba "click and collect“, tedy klikni a vyzvedni.

Maláčová podle HK ČR zneužila státní úřad

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová zveřejnila výsledky kontrolní akce Státního úřadu inspekce práce s názvem Férová práce. Podle ní byly u většiny kontrolovaných firem zjištěny nějaké nedostatky. Podle Hospodářské komory se údajům nedá věřit a Maláčová jen zneužila státní úřad ve své předvolební kampani.

Počet bankrotů roste

Během srpna bylo v České republice vyhlášeno 59 bankrotů obchodních společností, 520 bankrotů fyzických osob podnikatelů, přičemž ve všech kategoriích jde o mírný meziměsíční nárůst. Nejvíce bankrotů na 10 tisíc aktivních obchodních společností bylo vyhlášeno v odvětví dopravy a skladování, v administrativních činnostech a v ubytování a stravování.

Není burčák jako burčák

Sezóna burčáku je v plném proudu. Prodej probíhá od začátku srpna do konce listopadu. Označení „burčák“ mohou nést jen nápoje vyrobené z hroznů vinné révy, které byly sklizeny a zpracovány na území České republiky v daném kalendářním roce. Pokud prodejce nabízí na svém pultu zkvašený mošt z hroznů dovezených ze zahraničí a označuje jej za burčák, jde o klamání spotřebitele.