Nová past na seniory: Podmínkou pro vyšší důchod je přístup k bankovnímu účtu

Podvod může začít nenápadně. Do e-mailu přijde dokument, který vypadá jako skutečná písemnost České správy sociálního zabezpečení. Nechybí logo, označení úřadu ani informace o údajném přepočtu důchodu či částce, kterou má člověk dostat. Všechno má působit tak důvěryhodně, aby příjemce neměl důvod pochybovat.
Na falešný e-mail naváže telefonát
Krátce nato může následovat telefonát. Volající se představí jako pracovník ČSSZ a vysvětlí, že kvůli vyplacení doplatku nebo zvýšení důchodu je potřeba provést několik kroků. Může člověka navést do internetového bankovnictví, požadovat videohovor nebo ho přesvědčovat k instalaci aplikace. Právě v této chvíli už ale nejde o důchod. Cílem je získat přístup k bankovnímu účtu a následně k penězům.
ČSSZ po vás přihlášení do bankovnictví chtít nebude
Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje, že její zaměstnanci nikdy nepožadují přihlášení do internetového bankovnictví kvůli vyplacení důchodu nebo doplatku.
Stejně tak po lidech nechtějí:
- přihlašovací údaje do bankovnictví,
- PIN,
- autorizační kódy,
- vzdálený přístup k telefonu nebo počítači,
- provádění bankovních operací podle instrukcí po telefonu,
- ani řešení přístupu k účtu prostřednictvím videohovoru.
Podvodníci přitom dokážou komunikaci státních institucí napodobit velmi přesvědčivě. Logo, podpis nebo vzhled dokumentu proto ještě neznamenají, že je zpráva skutečně od ČSSZ.
Co dělat, když vám podobný e-mail přijde
Pokud podobný e-mail nebo telefonát dostanete, žádné údaje nesdělujte, hovor ukončete a nic neinstalujte. Informaci si ověřte přímo u ČSSZ prostřednictvím jejích oficiálních kontaktů. Pokud jste už bankovní údaje podvodníkům poskytli nebo jim umožnili přístup k účtu, okamžitě kontaktujte svou banku a při podezření na podvod také policii.